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Исторически триумф: Starship кацна в Индийския океан

Исторически триумф: Starship кацна в Индийския океан

25 Юли, 2026 04:35, обновена 25 Юли, 2026 04:42 473 0

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Мегаракетата на SpaceX изпълни „сценарий-мечта“ при 13-ия си изпитателен полет, доказвайки здравината на новата модификация V3

Исторически триумф: Starship кацна в Индийския океан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Космическата компания SpaceX постигна исторически крайъгълен камък в развитието на многократните космически системи.

Най-мощната ракета, строена някога, извърши своя рекорден 13-и изпитателен полет. Основната степен на кораба извърши най-мекото си контролирано приводняване досега, заставайки в напълно цялостно състояние на повърхността на Индийския океан.

Успех в Космоса и перфектно приводняване

Ракетата с височина от 124 метра излетя успешно от полигона Starbase в Тексас след няколко технически отлагания по-рано този месец. По време на едночасовата мисия космическият апарат за първи път разгърна 20 реални оперативни сателита от ново поколение Starlink V3, а след това извърши критично важно 14-секундно повторно запалване на двигател Raptor в открития Космос.

Въпреки екстремната плазма при повторното навлизане в земната атмосфера, обновеният топлинен щит на Starship V3 издържа натоварването. Апаратът плавно премина от хоризонтално планиране във вертикална позиция и успешно приводни своите хиляди тонове в предварително разчетената зона в Индийския океан, запазвайки видеосигнал и телеметрия дори след досега с водата. Представители на компанията определиха приводняването като чист „сценарий-мечта“.

Проблеми за първата степен Super Heavy

Мисията обаче не премина изцяло без аномалии. Първата степен на системата – ускорителят Super Heavy (Booster 20), не успя да запали нужния брой двигатели по време на финалната маневра над Мексиканския залив. Поради липса на достатъчно тяга, ускорителят претърпя твърдо приводняване и се взриви при удара с водната повърхност със скорост над 160 км/ч.

Въпреки този частичен неуспех с бустъра, данните от полета дават зелена светлина на SpaceX за подготовка на първия изцяло орбитален полет с Flight 14. Инженерите бързат с тестовете, тъй като модифициран Starship трябва да послужи като лунен апарат за мисията Artemis на NASA.


САЩ
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