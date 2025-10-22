Мъск: За колонизация на Марс са нужни 100 хиляди души, може би ще завърша живота си там

Американският предприемач Илон Мъск заяви във Facebook, че за успешната колонизация на Марс са необходими поне 100 000 доброволци.

Ръководителят на SpaceX отговори на коментар от редактора на ArsTechnica Ерик Бергер, който сподели, че не е сигурен в успеха на Starship. Бергер обаче отбеляза, че Starship е единственият космически кораб с шанс да изпрати хора далеч отвъд Земята. Мъск отговори, като подчерта, че разбира пътната карта за колонизиране на други планети и че успехът на Starship е очевиден.

Милиардерът посочи, че постигането на успешен резултат изисква не само еднократно изпращане на хора на Марс, но и предоставяне на възможност да живеят и да се развиват автономно. Мъск заяви, че минималният брой доброволци, които биха могли да установят колония на друга планета и да оцелеят, е 100 000.

Освен това, от Земята ще трябва да бъдат изпратени поне 1 милион тона полезен товар. „Трябва да гарантираме, че общността на Марс може да расте, дори ако по някаква причина корабите за доставки от Земята спрат да пристигат“, заяви защитникът на космическите полети. Мъск отбеляза, че това е критичен праг за мисията, който трябва да бъде преодолян.

В началото на октомври Мъск обмисли възможността за преместване на Марс. Той отбеляза, че ще завърши живота си или в Съединените щати, или на друга планета.