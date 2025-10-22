Новини
Мъск: За колонизация на Марс са нужни 100 хиляди души, може би ще завърша живота си там

22 Октомври, 2025 12:16 437 8

  • илон мъск-
  • марс-
  • колонизация-
  • живот-
  • spacex-
  • arstechnica-
  • ерик бергер-
  • starship

Милиардерът посочи, че постигането на успешен резултат изисква не само еднократно изпращане на хора на Марс, но и предоставяне на възможност да живеят и да се развиват автономно

Мъск: За колонизация на Марс са нужни 100 хиляди души, може би ще завърша живота си там - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският предприемач Илон Мъск заяви във Facebook, че за успешната колонизация на Марс са необходими поне 100 000 доброволци.

Ръководителят на SpaceX отговори на коментар от редактора на ArsTechnica Ерик Бергер, който сподели, че не е сигурен в успеха на Starship. Бергер обаче отбеляза, че Starship е единственият космически кораб с шанс да изпрати хора далеч отвъд Земята. Мъск отговори, като подчерта, че разбира пътната карта за колонизиране на други планети и че успехът на Starship е очевиден.

Милиардерът посочи, че постигането на успешен резултат изисква не само еднократно изпращане на хора на Марс, но и предоставяне на възможност да живеят и да се развиват автономно. Мъск заяви, че минималният брой доброволци, които биха могли да установят колония на друга планета и да оцелеят, е 100 000.

Освен това, от Земята ще трябва да бъдат изпратени поне 1 милион тона полезен товар. „Трябва да гарантираме, че общността на Марс може да расте, дори ако по някаква причина корабите за доставки от Земята спрат да пристигат“, заяви защитникът на космическите полети. Мъск отбеляза, че това е критичен праг за мисията, който трябва да бъде преодолян.

В началото на октомври Мъск обмисли възможността за преместване на Марс. Той отбеляза, че ще завърши живота си или в Съединените щати, или на друга планета.


  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Бащата на НАСА фашагата Вернер Фон Браун във фантастичния си труд "Проект Марс" 1948 год пише, че някой си Илон ще колонизирал пръв Марс.

    12:20 22.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣
    Почти година ви беше нужна да приберете двама души от 400 км(МКС)❗
    За 100 000 души на МИЛИОН километри тръгнал да смята‼️

    12:21 22.10.2025

  • 4 Механик

    2 0 Отговор
    Има един писател фантаст. Казва се Рей Бредбъри. Той е написал една поредица с име "Марсиански хроники". Четете и ще видите.

    12:23 22.10.2025

  • 5 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Кога тръгваме? Тука в бг бъдеще няма след днешната сватба

    12:24 22.10.2025

  • 7 мъск + пеев = вечна любов

    1 1 Отговор
    искрено ти пожелавам да завършаш живота си още днес

    12:26 22.10.2025

  • 8 Дориана

    0 1 Отговор
    Илон Мъск, аз като човек, който притежава качествата на Рептил и е в постоянна връзка с тях те предупреждавам, че колонизация на Марс от хора ние няма да позволим. Ако, ти се умира и имаш голямо желание точно там да умреш желанието ти може и да бъде изпълнено.Ако, има още желаещи като теб да си намерят там смъртта това си е техен проблем.

    12:26 22.10.2025