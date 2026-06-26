DARA ще рекламира България в кампания на Министерството на туризма

Победителката в песенния конкурс „Евровизия“ 2026 ДАРА прие поканата на министъра на туризма д-р Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представяне на България пред света. В срещата взе участие и генералният директор на БНТ Милена Милотинова, която има задачата да организира следващото издание на Евровизия в България.
Проектът на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи - артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения, които могат да говорят за страната ни лично и убедително.
ДАРА посочи родния си град Варна като мястото, с което се чувства най-силно свързана. Тя сподели, че е горда със забележителностите на морската столица, като Варненския халколитен некропол (най-старото обработено злато в света), природния феномен „Побити камъни”, Аладжа манастир, Римските терми и др.
„Любимият ми предмет в училище беше историята. За мен е важно посланието към публиката да бъде лично. Когато човек говори за място, което наистина е почувствал, тогава то стига много по-силно до хората“, каза ДАРА.
Тя сподели и емоцията си от миналогодишно посещение до Белоградчишките скали, които символизират за нея красотата на България.
Според генералния директор на БНТ Милена Милотинова страната ни има изключително силна идентичност като древна държава, дала една от най-разпространените писмености, и този разказ трябва да бъде представян пред света. Евровизия е световно шоу, което прави целогодишна кампания на страната-домакин. С лице като ДАРА ще повишим интереса към България.
Министър Илин Димитров връчи на ДАРА и специален подарък - статуетка с роза, която е най-популярният символ на страната ни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:34 26.06.2026
2 Баце трикрилника
09:35 26.06.2026
3 Трол
Коментиран от #26
09:35 26.06.2026
4 Пич
09:35 26.06.2026
5 Понички и гевреци
09:35 26.06.2026
6 Няма поука
Коментиран от #23
09:37 26.06.2026
7 въпросче
Коментиран от #11, #17
09:37 26.06.2026
8 Ах Ох
09:37 26.06.2026
9 До тук ли я докарахме
Срамувам се!
Но това може да направи Радев и Йотова.
И двамата са с припева на бангаранга и така ни управляват!
09:38 26.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 честен ционист
До коментар #7 от "въпросче":А ти сигрен ли си, че министърът не е отдолу с женско бельо?
09:38 26.06.2026
12 бушприт
09:39 26.06.2026
13 Хай Ма На
Бангаранга, баце - Сузанита ряпа да яде! Таа поне знае ли кой е Ботев?
09:39 26.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дориана
09:40 26.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Защото Дара се дра
До коментар #7 от "въпросче":На гейпарада.
Сега чакам ония с увредения от алкохол мозък Иван прдуцентУ, който не приема традиционното българско семейство, да се появи по пола и с пеперуда под нея!
09:40 26.06.2026
18 в кратце
09:40 26.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 отвратително
09:42 26.06.2026
21 честен ционист
Коментиран от #24
09:42 26.06.2026
22 Прометей
,,Поради что се срамиш да се наречиш Болгарин… Или не са имали Болгаре царство и господарство. Ти, Болгарино, не прелщайся, знай свой род и язик… От целия славянски род най-славни са били българите"
Паисий…
Коментиран от #40
09:44 26.06.2026
23 Чалгатрон с БМВ
До коментар #6 от "Няма поука":Туризъма нема падане! Там сме на дъното! По плажа лазят 60+ годишни спасители- "Гларуси"!
Храната е от продукти с изтичащ срок на годност. Ако си носиш тестер за хлор и PH ще се видиш в чудо! Персонала е наплашен до откат - оставят един да говори и всички други се КРИЯТ! Освен това са напълнили с азиатци! Нещо ужасТно е станало по хотелите на НоУМорейто!
09:45 26.06.2026
24 анна ти
До коментар #21 от "честен ционист":с моамет ли има връска?
09:48 26.06.2026
25 Последния Софиянец
09:49 26.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 мнение
09:53 26.06.2026
28 Спиро
09:53 26.06.2026
29 Нострадамус
09:53 26.06.2026
30 баба ранга
мангаранга ама ми отесня
09:55 26.06.2026
31 Дядо Гъдю
Всички избангарангясаха вече.
Коментиран от #35
09:57 26.06.2026
32 1488
а по плажовете - бетон и мутри
ни да влезеш,
ни да излезеш
решението е на село под маркучо
Коментиран от #34
10:01 26.06.2026
33 ДАРА ГИ ЗАКОВА
И путинистите
И комунистите
10:02 26.06.2026
34 ДАРА ГИ ЗАКОВА
До коментар #32 от "1488":Слънчака са пълни
Златните и Албена също
10:03 26.06.2026
35 ДАРА ГИ ЗАКОВА
До коментар #31 от "Дядо Гъдю":Другият път теб ша пита как да са снима
Коментиран от #36
10:04 26.06.2026
36 Кремък
До коментар #35 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":Има протокол относно националните символи,но за него ще учиш в по-горните класове
Коментиран от #38
10:09 26.06.2026
37 Проф.Юлиян Кирилов
Липса на стратегически културно туристически продук и стратегия.
Аз провеждам Фестивали на Испанската Ривиера,представям Науката,Културата и Колинарията,Националната кухня.
Имам Проект,към ООН за Културна Олимпияда,аналогична на Спортната.
Пополизирал съм Булгария ,сред чужденците
,за разлика от много Институции с. Мои лични средства.
Коментиран от #39, #45
10:12 26.06.2026
38 ДАРА ГИ ЗАКОВА
До коментар #36 от "Кремък":От "протоколи" и разпореждания сме на това дередже.
10:18 26.06.2026
39 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #37 от "Проф.Юлиян Кирилов":И аз правя същото
Ама никой не на знай
10:19 26.06.2026
40 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "Прометей":Браво. Уж се фукаме с кирилицата, пък ни е срам едно име да напишем с нея. Върви ги разбери.
10:19 26.06.2026
41 Митю
10:20 26.06.2026
42 Един
10:22 26.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ДАРА ГИ ЗАКОВА
Отколкото с ЧЕРВЕНА вратовръзка.
10:26 26.06.2026
45 Гошко от 3-ти клас
До коментар #37 от "Проф.Юлиян Кирилов":Абе не знам какво правиш, ама ми писна от такива "професори", бягали от часовете по правопис и граматика!
10:34 26.06.2026
46 Язе Сам
10:57 26.06.2026
47 Не разбрах
10:58 26.06.2026
48 Айдеее
11:02 26.06.2026