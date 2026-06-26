Новини
Любопитно »
DARA ще рекламира България в кампания на Министерството на туризма

DARA ще рекламира България в кампания на Министерството на туризма

26 Юни, 2026 09:32 894 48

  • дара-
  • реклама-
  • представяне-
  • министерство на туризма-
  • туризъм-
  • евровизия-
  • dara

Министър Илин Димитров: Страната ни има нужда от звездните си лица, за да научат милиони хора за нейната история и красота

DARA ще рекламира България в кампания на Министерството на туризма - 1
Снимки: Министерството на туризма
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Победителката в песенния конкурс „Евровизия“ 2026 ДАРА прие поканата на министъра на туризма д-р Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представяне на България пред света. В срещата взе участие и генералният директор на БНТ Милена Милотинова, която има задачата да организира следващото издание на Евровизия в България.

Проектът на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи - артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения, които могат да говорят за страната ни лично и убедително.

ДАРА посочи родния си град Варна като мястото, с което се чувства най-силно свързана. Тя сподели, че е горда със забележителностите на морската столица, като Варненския халколитен некропол (най-старото обработено злато в света), природния феномен „Побити камъни”, Аладжа манастир, Римските терми и др.

„Любимият ми предмет в училище беше историята. За мен е важно посланието към публиката да бъде лично. Когато човек говори за място, което наистина е почувствал, тогава то стига много по-силно до хората“, каза ДАРА.

Тя сподели и емоцията си от миналогодишно посещение до Белоградчишките скали, които символизират за нея красотата на България.

Според генералния директор на БНТ Милена Милотинова страната ни има изключително силна идентичност като древна държава, дала една от най-разпространените писмености, и този разказ трябва да бъде представян пред света. Евровизия е световно шоу, което прави целогодишна кампания на страната-домакин. С лице като ДАРА ще повишим интереса към България.

Министър Илин Димитров връчи на ДАРА и специален подарък - статуетка с роза, която е най-популярният символ на страната ни.

DARA ще рекламира България в кампания на Министерството на туризма


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 6 Отговор
    Ще рекламира в Русия с Филипп.

    09:34 26.06.2026

  • 2 Баце трикрилника

    26 1 Отговор
    Дара, малко ти е големжко сакото..

    09:35 26.06.2026

  • 3 Трол

    33 1 Отговор
    Защо са облекли Дарето със сакото на Любо Ганев?

    Коментиран от #26

    09:35 26.06.2026

  • 4 Пич

    26 5 Отговор
    Може вече спокойно да и сложим прякор - Еднодневката!!! Само с Бангаранга ще си остане. Наглостта на екипа й, и лично нейната, не се забравя в тези среди!

    09:35 26.06.2026

  • 5 Понички и гевреци

    17 1 Отговор
    Ще рекламира, за догодина. Настоящият сезон е тоталка.

    09:35 26.06.2026

  • 6 Няма поука

    19 2 Отговор
    Беше антиреклама за кауфланд, а туризмът ни както запада, съвсем ще умре.

    Коментиран от #23

    09:37 26.06.2026

  • 7 въпросче

    21 1 Отговор
    Защо Дара е облечена в мъжки дрехи?

    Коментиран от #11, #17

    09:37 26.06.2026

  • 8 Ах Ох

    23 2 Отговор
    Уелкъм в страната на бангарангааа, ахахахахахаааа 🤣🥳🖕

    09:37 26.06.2026

  • 9 До тук ли я докарахме

    17 6 Отговор
    Едно случайно събитие да е реклама на българската култура!
    Срамувам се!
    Но това може да направи Радев и Йотова.
    И двамата са с припева на бангаранга и така ни управляват!

    09:38 26.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 честен ционист

    26 1 Отговор

    До коментар #7 от "въпросче":

    А ти сигрен ли си, че министърът не е отдолу с женско бельо?

    09:38 26.06.2026

  • 12 бушприт

    7 2 Отговор
    генералната директорка на БНТ- Милена Милотинова,

    09:39 26.06.2026

  • 13 Хай Ма На

    18 1 Отговор
    Айдееееее... Кауфара и 100ичкоффф ще ни рекламират пред света??
    Бангаранга, баце - Сузанита ряпа да яде! Таа поне знае ли кой е Ботев?

    09:39 26.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дориана

    20 1 Отговор
    И за това туризма ще бъде на загуба България не е Бангаранга с кючеци и зурни.

    09:40 26.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Защото Дара се дра

    21 2 Отговор

    До коментар #7 от "въпросче":

    На гейпарада.
    Сега чакам ония с увредения от алкохол мозък Иван прдуцентУ, който не приема традиционното българско семейство, да се появи по пола и с пеперуда под нея!

    09:40 26.06.2026

  • 18 в кратце

    18 0 Отговор
    Скоро мъжете ще носят "Малка,жълта рокля".

    09:40 26.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 отвратително

    24 2 Отговор
    Тази не пее на български, изписва си името на латиница, да не говорим как се облича, като хваната от магистралата, и тя ще представя България. Явно в очите на министъра, чиито фирми се занимават с с посредническа дейност по осигуряване на работа на чужденци в България, разбира се прехвърлени на трети лица в момента, България е нещо като хъб за проститутки и затова избира такова лице. Отменете това решение. Този човек иска да закрие България.

    09:42 26.06.2026

  • 21 честен ционист

    17 4 Отговор
    Когато България почне да си връща руските туристи, тогава и туризмът ще си стъпи на краката. На Дара и викат в Русия - Даша и много народ от руски произход гласува за нея, заради връзката с Киркоров.

    Коментиран от #24

    09:42 26.06.2026

  • 22 Прометей

    19 0 Отговор
    Ако щете пишете Дара с еднометрови латински букви или с двуметрови китайски йероглифи,това няма да ви подобри българската граматика.
    ,,Поради что се срамиш да се наречиш Болгарин… Или не са имали Болгаре царство и господарство. Ти, Болгарино, не прелщайся, знай свой род и язик… От целия славянски род най-славни са били българите"
    Паисий…

    Коментиран от #40

    09:44 26.06.2026

  • 23 Чалгатрон с БМВ

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "Няма поука":

    Туризъма нема падане! Там сме на дъното! По плажа лазят 60+ годишни спасители- "Гларуси"!
    Храната е от продукти с изтичащ срок на годност. Ако си носиш тестер за хлор и PH ще се видиш в чудо! Персонала е наплашен до откат - оставят един да говори и всички други се КРИЯТ! Освен това са напълнили с азиатци! Нещо ужасТно е станало по хотелите на НоУМорейто!

    09:45 26.06.2026

  • 24 анна ти

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "честен ционист":

    с моамет ли има връска?

    09:48 26.06.2026

  • 25 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Това сако на дядо и е много голямо.

    09:49 26.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 мнение

    10 1 Отговор
    О неразумний, всуе се морите. За кога ще рекламирате. Всеки, който е мислил да ходи на почивка е направил вече резервацията си. Питам се защо тези, които са били миналата година на нашето Черноморие тази година не дойдоха пак. Явно не им е харесало и са си плюли на петите. С две думи не харчете пари, ами вижте за нагодина какво трябва да се промени.

    09:53 26.06.2026

  • 28 Спиро

    13 1 Отговор
    Ако рекламира с банга-ранга, по-скоро ще изгони туристите..

    09:53 26.06.2026

  • 29 Нострадамус

    11 2 Отговор
    Тази Халтура безДара ще унищожи окончателно Културата!

    09:53 26.06.2026

  • 30 баба ранга

    10 1 Отговор
    тва сако ми го харизаха кога пях в маалата
    мангаранга ама ми отесня

    09:55 26.06.2026

  • 31 Дядо Гъдю

    7 0 Отговор
    МинистЕрът на туризма се снима до Герба на България без вратовръзка и с разпасана риза.
    Всички избангарангясаха вече.

    Коментиран от #35

    09:57 26.06.2026

  • 32 1488

    8 0 Отговор
    у лайноморието - мазут и мини,
    а по плажовете - бетон и мутри

    ни да влезеш,
    ни да излезеш

    решението е на село под маркучо

    Коментиран от #34

    10:01 26.06.2026

  • 33 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 11 Отговор
    И хейтърите
    И путинистите
    И комунистите

    10:02 26.06.2026

  • 34 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 6 Отговор

    До коментар #32 от "1488":

    Слънчака са пълни
    Златните и Албена също

    10:03 26.06.2026

  • 35 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 5 Отговор

    До коментар #31 от "Дядо Гъдю":

    Другият път теб ша пита как да са снима

    Коментиран от #36

    10:04 26.06.2026

  • 36 Кремък

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    Има протокол относно националните символи,но за него ще учиш в по-горните класове

    Коментиран от #38

    10:09 26.06.2026

  • 37 Проф.Юлиян Кирилов

    4 4 Отговор
    Аз,съм от Варна и Dara не може да ви спаси,при тези високи цени нисък по качество туристически продук.
    Липса на стратегически културно туристически продук и стратегия.
    Аз провеждам Фестивали на Испанската Ривиера,представям Науката,Културата и Колинарията,Националната кухня.
    Имам Проект,към ООН за Културна Олимпияда,аналогична на Спортната.
    Пополизирал съм Булгария ,сред чужденците
    ,за разлика от много Институции с. Мои лични средства.

    Коментиран от #39, #45

    10:12 26.06.2026

  • 38 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "Кремък":

    От "протоколи" и разпореждания сме на това дередже.

    10:18 26.06.2026

  • 39 КОЙ ДА ЗНАЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Проф.Юлиян Кирилов":

    И аз правя същото
    Ама никой не на знай

    10:19 26.06.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Прометей":

    Браво. Уж се фукаме с кирилицата, пък ни е срам едно име да напишем с нея. Върви ги разбери.

    10:19 26.06.2026

  • 41 Митю

    3 0 Отговор
    Да се надяваме,че с одобрението на укр. посолство.

    10:20 26.06.2026

  • 42 Един

    2 0 Отговор
    Сакото е краднато.

    10:22 26.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 4 Отговор
    По добре с такова сако
    Отколкото с ЧЕРВЕНА вратовръзка.

    10:26 26.06.2026

  • 45 Гошко от 3-ти клас

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Проф.Юлиян Кирилов":

    Абе не знам какво правиш, ама ми писна от такива "професори", бягали от часовете по правопис и граматика!

    10:34 26.06.2026

  • 46 Язе Сам

    1 0 Отговор
    Добре си дошъл Луцифер, тази бедна душа за тридесет србърника повлече толкова млади и кухи деца.

    10:57 26.06.2026

  • 47 Не разбрах

    1 0 Отговор
    Защо е облякла сакото на Бойко ?

    10:58 26.06.2026

  • 48 Айдеее

    0 0 Отговор
    Намериха му държавна службичка на бай DARO. Сега ще цоца от държавната копаня и ще хвали там някакви бетонни съоръжения. До тук за съжаление ел президенте прави същите простотии като Боко Тиквича, частен бизнес с държавни парици. Защото сичкото бетон по акоморието е на частници, а държавни парици ще отиват за тяхната реклама, ами да си се рекламират сами и от собствения джоб. Той бизнеса частен и съответно печалбата отива у джобовете на мутрягите, нищо за държавата. Персонала и той не български. Обаче всичко се финансира от нашите данъци. Ами това не е ли точно моделът "Боко - Шиши"? Как го борим в момента, че не ми е ясно? Че на всичкото отгоре уреждат и още един паразит да цоца

    11:02 26.06.2026