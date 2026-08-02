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Мария Бакалова снима нов филм в София с мегазвездата Ейдриън Броуди

Мария Бакалова снима нов филм в София с мегазвездата Ейдриън Броуди

2 Август, 2026 08:47 604 11

  • мария бакалова-
  • ейдриън броуди-
  • нов филм-
  • софия

Точната локация остава тайна, както и самото лого на лентата, нейният режисьор и изпълнителите на останалите роли

Мария Бакалова снима нов филм в София с мегазвездата Ейдриън Броуди - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мария Бакалова се снима заедно със световната кинознаменитост Ейдриън Броуди в София, гласи най-актуалната информация около българската актриса, пише marica.bg.

Някои сцени от филма, в който звездата от "Борат" си партнира с носителя на два "Оскара", са заснети в центъра на София. Точната локация остава тайна, както и самото лого на лентата, нейният режисьор и изпълнителите на останалите роли.

Фактът обаче, че местата на снимките в столицата не са довели до мащабно затваряне на улици, нашепва, че става въпрос за психологически трилър или градска драма, а не за екшън.

Причината за пълното мълчание, царящо около проекта, говори, че филмовият екип "държи нисък профил", както се изразяват спецовете, или "затворен сет".

Това не е изненада, защото напоследък снимането на ленти в България и присъствието у нас на световни филмови звезди се пазят умишлено далеч не само от големите медийни прожектори, но и от светкавиците на мобилните телефони на минувачите, станали неволни свидетели на снимките.

Въпреки това Бакалова и Броуди все пак са били засечени в снимачна атмосфера. Хора от родната филмова гилдия предполагат, че родената в Бургас кинодива и оскароносният ѝ колега си партнират в сцени на улични диалози и проследяване пеш или с коли в района между старата сграда на Народното събрание и уличките около Халите, които създават идеалната атмосфера за такъв тип филми.

Нито Мария Бакалова обаче, нито Ейдриън Броуди са коментирали в детайли съвместната си работа в лентата. "Нашето момиче" в Холивуд все пак разказа, че се снима в мащабна филмова продукция в родината си.

Това е второто професионално посещение на актьора у нас. През 2014 г. Броуди засне в София кадрите за драмата "Септември в Шираз".

В този проект той си партнира с друга мегазвезда на световното кино - Салма Хайек. По време на първата си визита в България главният герой в "Бруталистът" - филма, донесъл му втората стаутетка "Оскар", едва... не е прегазен от Сашо Кадиев, като екшънът бе разказан от самия актьор и тв водещ.

"Преди около 10 години въртях кръгче из София, около "Раковски". Бях по джапанки и къси панталони, беше лято. Бях се разсеял малко и изведнъж, като видях, че двама души ще пресичат, натиснах спирачки. Разбира се, не в тях, а преди тях - но те се стреснаха първоначално и ме погледнаха укорително. Бяха мъж и жена.

И като се загледах, не можах да повярвам в първия момент на очите си. Разпознах Ейдриън Броуди! Беше с гаджето си и пресичаха улицата. Попитах ги всичко наред ли е и след като кимнаха утвърдително, продължиха по пътя си. А аз започнах да обикалям улиците, да въртя с колата, за да ги открия. И успях в една от пресечките на "Графа". Спрях колата, слязох и отидох да се извиня още веднъж и да помоля Ейдриън Броуди за снимка за спомен. Той първоначално ме попита не съм ли аз същият човек, който преди малко е спрял рязко с колата си, аз потвърдих, а след това си направихме снимка, която пазя в рамка и до днес", описа невероятната случка с хепиенд синът на Катето Евро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    12 1 Отговор
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    Хлъц....

    08:56 02.08.2026

  • 2 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    13 0 Отговор
    Дайте и нея да направим президент, че да е пълен цирка.

    08:57 02.08.2026

  • 3 Лост

    3 0 Отговор
    Ама не може без мамин Сашо.

    08:59 02.08.2026

  • 4 Въй

    9 0 Отговор
    Родената у вас, в Бургас кинодива колко ли е дива?!

    08:59 02.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 в кратце

    3 0 Отговор
    Мария Бакалова НЕ снима,има си оператор зад камерата,той снима. Мария СЕ снима във филма.

    09:20 02.08.2026

  • 7 Баш Майстора

    5 1 Отговор
    Ма той евреиййн ма , какви мега звезди ти се въртят в миисирската кухина , ха хо хи най обикновен дри сль0 ....

    09:24 02.08.2026

  • 8 ристю

    3 0 Отговор
    На Адриан Броуди защо няма снимка?!

    09:27 02.08.2026

  • 9 щамов работник

    1 0 Отговор
    Ейдриън е син на Силвия Плаши и Елиът Броди.На 53 години е.

    09:32 02.08.2026

  • 10 ......па

    2 0 Отговор
    ...уличките около Халите са маргинална зона вече откакто са завзети с благоволението на общината от арабски натрапници.Бул.Мария Луиза и Женския пазар също.Поради тази причина не стъпвам там отгодини.

    09:35 02.08.2026

  • 11 Бездарна,

    1 0 Отговор
    отвратителна, грозна.

    09:37 02.08.2026