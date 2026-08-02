Дъщерята на Гала на море в Гърция с бебето месец след раждането (СНИМКА)

Дъщерята на водещата Гала, Мари Константин Будева, отиде на първото си семейно пътуване в Гърция с новороденото си дете Джина, едва месец след раждането. От публикуваните снимки в социалните мрежи се вижда, че семейството се наслаждава на времето си заедно, пише marica.bg.
В социалната мрежа Мари сподели поредица от кадри от почивката им в Гърция и написа следното: „Olive hues for Greece или на семейна почивка и имам време да се снимам.“
Свободното време със сигурност е и заради помощта на майка ѝ Гала, която е заедно с нея. С тях също е и дядо Стефан.
От снимките не става ясно дали към тях се е присъединила и голямата дружка на Гала - Джуджи, която пък е майката на зетя Константин. С него Мари много рядко публикува техни общи снимки, но този път е изключение. Почивката явно им действа повече от добре и влюбените вече ни показват своята близост в Инстаграм.
Момичето на Гала роди в края на юни и оттогава животът ѝ се върти около двете ѝ дъщери.
„Джина е най-малката любимка в семейството“, а „по-голямата Лора постепенно свиква с ролята на грижовна кака.“ Въпреки натовареното ежедневие Мари не крие, че „се наслаждава на всеки миг от майчинството“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лелее
10:45 02.08.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
за да заведеш 1-месечно бебе на море...
10:46 02.08.2026
3 Топ новина
10:46 02.08.2026
4 Крушка си има
10:46 02.08.2026
5 Да попитам
10:46 02.08.2026
6 Браво!
10:47 02.08.2026
7 фалшивия град козлодуй
10:49 02.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Нищо
10:57 02.08.2026
10 12345
Коментиран от #12
11:00 02.08.2026
11 хихи
11:01 02.08.2026
12 хихи
До коментар #10 от "12345":подсещат ме да си го преместя в другия крачол..
11:02 02.08.2026
13 Мими Кучева🐕
11:11 02.08.2026
14 Доналд Дък, паток
Коментиран от #15, #16, #18
11:15 02.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ама мнооого малки!!!
До коментар #14 от "Доналд Дък, паток":и увиснали!!!
Коментиран от #17
11:18 02.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Урволяк,
До коментар #14 от "Доналд Дък, паток":батеее!!!
Коментиран от #20
11:22 02.08.2026
19 КИФЛА
Коментиран от #21
11:23 02.08.2026
20 За 5 еврака
До коментар #18 от "Урволяк,":челна програма!!!!!
11:23 02.08.2026
21 Съпруга
До коментар #19 от "КИФЛА":явно е същото некачествено нещо...
11:24 02.08.2026
22 тази
11:29 02.08.2026