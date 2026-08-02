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Дъщерята на Гала на море в Гърция с бебето месец след раждането (СНИМКА)

Дъщерята на Гала на море в Гърция с бебето месец след раждането (СНИМКА)

2 Август, 2026 10:41 805 22

  • мари константин будева-
  • дъщеря-
  • гала-
  • гърция-
  • бебе

Мари Константин роди в края на юни и оттогава животът й се върти около двете й дъщери

Дъщерята на Гала на море в Гърция с бебето месец след раждането (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на водещата Гала, Мари Константин Будева, отиде на първото си семейно пътуване в Гърция с новороденото си дете Джина, едва месец след раждането. От публикуваните снимки в социалните мрежи се вижда, че семейството се наслаждава на времето си заедно, пише marica.bg.

В социалната мрежа Мари сподели поредица от кадри от почивката им в Гърция и написа следното: „Olive hues for Greece или на семейна почивка и имам време да се снимам.“


Свободното време със сигурност е и заради помощта на майка ѝ Гала, която е заедно с нея. С тях също е и дядо Стефан.

От снимките не става ясно дали към тях се е присъединила и голямата дружка на Гала - Джуджи, която пък е майката на зетя Константин. С него Мари много рядко публикува техни общи снимки, но този път е изключение. Почивката явно им действа повече от добре и влюбените вече ни показват своята близост в Инстаграм.

Момичето на Гала роди в края на юни и оттогава животът ѝ се върти около двете ѝ дъщери.

„Джина е най-малката любимка в семейството“, а „по-голямата Лора постепенно свиква с ролята на грижовна кака.“ Въпреки натовареното ежедневие Мари не крие, че „се наслаждава на всеки миг от майчинството“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Не е нужно да имаш много ум в главата,
    за да заведеш 1-месечно бебе на море...

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    Опашка.

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    19 1 Отговор
    Тая защо е толкова грозна, м ?

    10:46 02.08.2026

  • 6 Браво!

    1 11 Отговор
    С късмет родени. Живи и здрави.

    10:47 02.08.2026

  • 7 фалшивия град козлодуй

    9 0 Отговор
    🐽🎃🐷🚽🚽💀💀🌽🌽🌽👃👃👃

    10:49 02.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нищо

    10 1 Отговор
    впечатляващо , и там живеят бебета , както и не малко родители вече ходят с новородени на море . А Гала и тя като ремарке се прикачила ?!

    10:57 02.08.2026

  • 10 12345

    10 0 Отговор
    тази "новина" осмисли живота ми!!!!

    Коментиран от #12

    11:00 02.08.2026

  • 11 хихи

    5 0 Отговор
    а Шушито й как е не на Гала, на дъщеря й

    11:01 02.08.2026

  • 12 хихи

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "12345":

    подсещат ме да си го преместя в другия крачол..

    11:02 02.08.2026

  • 13 Мими Кучева🐕

    4 0 Отговор
    Тази новина е бахур и халва.🌈🥳🤣👍

    11:11 02.08.2026

  • 14 Доналд Дък, паток

    1 0 Отговор
    Ама много увиснали Сиси!!!

    Коментиран от #15, #16, #18

    11:15 02.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ама мнооого малки!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Доналд Дък, паток":

    и увиснали!!!

    Коментиран от #17

    11:18 02.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Урволяк,

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Доналд Дък, паток":

    батеее!!!

    Коментиран от #20

    11:22 02.08.2026

  • 19 КИФЛА

    1 1 Отговор
    пробва дали ще издържи бебето на жега, влага, недоспиване и среща с много нови и неизвестни заболявания и вируси при НУЛЕВА защита от имунната си система. ТРЯБВА ЗАКОН ПРОТИВ БЕСНИ "МАЙКИ" / държащи се като МЕСАЛИНА /римска куртизанка/ !

    Коментиран от #21

    11:23 02.08.2026

  • 20 За 5 еврака

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Урволяк,":

    челна програма!!!!!

    11:23 02.08.2026

  • 21 Съпруга

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "КИФЛА":

    явно е същото некачествено нещо...

    11:24 02.08.2026

  • 22 тази

    0 0 Отговор
    е за пръчка.

    11:29 02.08.2026