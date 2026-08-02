Дъщерята на Гала на море в Гърция с бебето месец след раждането (СНИМКА)

Дъщерята на водещата Гала, Мари Константин Будева, отиде на първото си семейно пътуване в Гърция с новороденото си дете Джина, едва месец след раждането. От публикуваните снимки в социалните мрежи се вижда, че семейството се наслаждава на времето си заедно, пише marica.bg.

В социалната мрежа Мари сподели поредица от кадри от почивката им в Гърция и написа следното: „Olive hues for Greece или на семейна почивка и имам време да се снимам.“

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Marie Konstantin Budeva (@marie.konstantin)



Свободното време със сигурност е и заради помощта на майка ѝ Гала, която е заедно с нея. С тях също е и дядо Стефан.

От снимките не става ясно дали към тях се е присъединила и голямата дружка на Гала - Джуджи, която пък е майката на зетя Константин. С него Мари много рядко публикува техни общи снимки, но този път е изключение. Почивката явно им действа повече от добре и влюбените вече ни показват своята близост в Инстаграм.

Момичето на Гала роди в края на юни и оттогава животът ѝ се върти около двете ѝ дъщери.

„Джина е най-малката любимка в семейството“, а „по-голямата Лора постепенно свиква с ролята на грижовна кака.“ Въпреки натовареното ежедневие Мари не крие, че „се наслаждава на всеки миг от майчинството“.