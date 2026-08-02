Ивайло Мирчев: Бюджетът е престъпно слаб, ще има нови протести

„Бюджетът е престъпно слаб, но стъпката не е сезиране на Конституционния съд. Ако продължават в този дух, единственото, което може да се очаква през есента, са нови протести. Работим по този въпрос“, каза в „Тази неделя“ по bTV Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“.

„Близо 100 дни управление се оказа, че „Прогресивна България“ не са готови, не знаят как и че не могат“, каза той.

Американските самолети в Безмер: Има ли риск?

„Пряка военна опасност за населението на Безмер няма, но винаги са възможни различни хибридни атаки. Не мисля, че опасенията на хората там са правилни в случая“, смята Мирчев.

„Въпросът е как българското правителство взе това решение и как то се грижи за сигурността на българските граждани“, допълни той.

Според него службите могат много повече от това, което ни е било показано.

Мирчев заяви, че има обосновани съмнения за това, че в „Лукойл“ се преработва руски петрол.

„Има съмнения за това, че в открито море се претоварва петрол, който е руски с казахстански сертификати. Има съмнение за контрабанден петрол. И всичко това отива в рафинерията „Лукойл“, каза Ивайло Мирчев.

„На тези въпроси министърът трябва да отговори. Ще бъде интересно какво знаят САЩ и Великобритания. Ако разрешението за тези цистерни в Безмер е функция по една или друга причина на това, че са ни хванали като малките деца да преработваме руски петрол, това няма да е добре“, обясни съпредседателят на „Да, България“.

„Това, че националистически партии плашат как ще бъде изстреляна ракета от Иран, която ще падне в България, е абсолютно несериозно. Пряка военна заплаха няма. Голямото предизвикателство са хибридните атаки и българските служби трябва да се задействат“, заяви Ивайло Мирчев.

Президентските избори наесен

„Вярвам, че трябва да има кандидат за президент, който да застане срещу българските граждани, да е спокоен – най-вероятно излъчен от инициативен комитет. В този човек българите да видят обратното на това, което днес е президентът Йотова“, смята Мирчев.

„В момента, когато Румен Радев спечели изборите, Илияна Йотова се превърна в човека, на когото се дават документите и тя просто бие печата. Българските граждани трябва да си отговорят на въпроса какъв президент искат. Продължаване на мандата на Румен Радев и трети негов мандат или президент, който може да бъде фигура, която да се противопостави на едноличната власт у нас“, на мнение е съпредседателят на „Да, България“.

Той бе категоричен, че общ десен кандидат за президент между „Демократична България“ и ГЕРБ няма как да има.