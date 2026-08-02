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Ивайло Мирчев: Бюджетът е престъпно слаб, ще има нови протести

Ивайло Мирчев: Бюджетът е престъпно слаб, ще има нови протести

2 Август, 2026 10:30 1 027 79

  • ивайло мирчев-
  • прогресивна българия-
  • бюджет-
  • безмер-
  • пп-дб

Пряка военна опасност за населението на Безмер няма, но винаги са възможни различни хибридни атаки, каза Мирчев

Ивайло Мирчев: Бюджетът е престъпно слаб, ще има нови протести - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Бюджетът е престъпно слаб, но стъпката не е сезиране на Конституционния съд. Ако продължават в този дух, единственото, което може да се очаква през есента, са нови протести. Работим по този въпрос“, каза в „Тази неделя“ по bTV Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“.

„Близо 100 дни управление се оказа, че „Прогресивна България“ не са готови, не знаят как и че не могат“, каза той.

Американските самолети в Безмер: Има ли риск?

„Пряка военна опасност за населението на Безмер няма, но винаги са възможни различни хибридни атаки. Не мисля, че опасенията на хората там са правилни в случая“, смята Мирчев.

„Въпросът е как българското правителство взе това решение и как то се грижи за сигурността на българските граждани“, допълни той.

Според него службите могат много повече от това, което ни е било показано.

Мирчев заяви, че има обосновани съмнения за това, че в „Лукойл“ се преработва руски петрол.

„Има съмнения за това, че в открито море се претоварва петрол, който е руски с казахстански сертификати. Има съмнение за контрабанден петрол. И всичко това отива в рафинерията „Лукойл“, каза Ивайло Мирчев.

„На тези въпроси министърът трябва да отговори. Ще бъде интересно какво знаят САЩ и Великобритания. Ако разрешението за тези цистерни в Безмер е функция по една или друга причина на това, че са ни хванали като малките деца да преработваме руски петрол, това няма да е добре“, обясни съпредседателят на „Да, България“.

„Това, че националистически партии плашат как ще бъде изстреляна ракета от Иран, която ще падне в България, е абсолютно несериозно. Пряка военна заплаха няма. Голямото предизвикателство са хибридните атаки и българските служби трябва да се задействат“, заяви Ивайло Мирчев.

Президентските избори наесен

„Вярвам, че трябва да има кандидат за президент, който да застане срещу българските граждани, да е спокоен – най-вероятно излъчен от инициативен комитет. В този човек българите да видят обратното на това, което днес е президентът Йотова“, смята Мирчев.

„В момента, когато Румен Радев спечели изборите, Илияна Йотова се превърна в човека, на когото се дават документите и тя просто бие печата. Българските граждани трябва да си отговорят на въпроса какъв президент искат. Продължаване на мандата на Румен Радев и трети негов мандат или президент, който може да бъде фигура, която да се противопостави на едноличната власт у нас“, на мнение е съпредседателят на „Да, България“.

Той бе категоричен, че общ десен кандидат за президент между „Демократична България“ и ГЕРБ няма как да има.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    34 9 Отговор
    Ще бъде яко объркване на нежните!
    Мога да се обзаложа, че ще има много бой по капите и влачене под колоните при военния!

    Коментиран от #55

    10:33 02.08.2026

  • 2 Някой може ли да ми каже

    61 3 Отговор
    какво е работил бащата на Ивайло Мирчев и дали е бил регистриран доносник от ДС?

    Коментиран от #18

    10:34 02.08.2026

  • 3 Ивайло Мирчев

    42 4 Отговор
    Някой може ли да ми препоръча фирма в София за доставка на пици?

    10:34 02.08.2026

  • 4 да излезе гълаба

    18 36 Отговор
    да каже по колко разделиха с муньо за боташ!

    10:36 02.08.2026

  • 5 Сапунджиев

    38 8 Отговор
    С Иво БеКаПе-то напред към светли бъднини.

    Кога на Росенец, комсомолецо мой ....

    Коментиран от #15

    10:37 02.08.2026

  • 6 дядото

    40 8 Отговор
    за този с престъпната физиономия,бюджета е престъпно слаб.явно далаверите им са "престъпно" намаляли.

    10:37 02.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоя е ....

    35 5 Отговор
    Водач на партийно образование с ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи.

    Коментиран от #50

    10:39 02.08.2026

  • 10 ганев

    33 7 Отговор
    ПРОТЕСТИ...ААА.....ИСКА ВИ ..СЕ...ДА ПЛЮСКАТЕ ОЩЕ КИНТИ....АМА ТОЗ...ПЪТ...ЩЕ ИМА ...ПЕРДАХ

    10:39 02.08.2026

  • 11 леле

    15 6 Отговор
    до кога тези хейтъри към всеки различен от божанов или мирчев

    10:41 02.08.2026

  • 12 Спряха ви кранчето

    25 5 Отговор
    Ивайла, защото ви няма в него и ревете.

    10:42 02.08.2026

  • 13 Милицоинера Ушев

    20 4 Отговор
    Ало Мирчев, на 4000 евро заплата съм и 1350 евро пенсия, плащат ми и пари за дрехи и ДМТ, също и извънредни, какво не му харесваш на бюджета

    Коментиран от #44

    10:42 02.08.2026

  • 14 Благой

    20 5 Отговор
    Не знам как ще накарате хазартните босове пак да ви платят екрани, озвучаване, масовки🤔 Пък и Чичо Сам да не ви дърпа ушите?

    10:44 02.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хач

    8 4 Отговор
    ти си НИКОЙ

    10:45 02.08.2026

  • 17 От къде пари бе Мирчо?

    23 5 Отговор
    Сглобкаджия с ГЕРБ. Икономика ли направихте? Производство и износ ли създадохте? Високи работни заплати ли осигурихте?

    10:45 02.08.2026

  • 18 Секретар

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Някой може ли да ми каже":

    ...в ОК на БКП на тогавашният гр Толбухин-днес Добрич...само, че днес номерата на колите още с ...,,Тх"

    Коментиран от #30

    10:46 02.08.2026

  • 19 Сашо

    15 3 Отговор
    Кога ще залезе и тоя Гъргамел, като Христо Иванов и тем подобни "демократи"....

    10:46 02.08.2026

  • 20 Хасковски каунь

    16 4 Отговор
    Крадяха, крадяха , а сега ние ще плащаме. То не бяха сглобки ,заварки, Шиши, Боко ...шменти-капели с бюджет за еврото... а прехвърлят това на Радев .
    Ментъраджии господа, ментъраджии!

    10:46 02.08.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    16 4 Отговор
    Лама Мирчев още ли не е станал доброволец на Източния фронт???

    Що за лъжеевроатлантик е тоя бе? 🤣🤣🤣

    10:46 02.08.2026

  • 22 Челенцето

    15 2 Отговор
    дали е ходил в казарма:
    Какъв чин е като военен ?

    10:49 02.08.2026

  • 23 Ба бааааа

    10 4 Отговор
    Отрочето на тъмнокафявите комуняги щел да протестира ако земеш на фронта да идеш най добре

    10:49 02.08.2026

  • 24 Павел Пенев

    16 9 Отговор
    Бюджета е престъпно слаб заради вас престъпниците от ППДБ,ГЕРБ-СДС и ДПС,които опоскахте държавата. Особено крадлата Теменужка и премиера "ХАЯШИ" с хотелче за 40 милиона евро.

    10:50 02.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Радев

    11 4 Отговор
    Пепейките искат да върнат боко на бял кон, ама няма да им мине номера 😏😉

    10:50 02.08.2026

  • 27 ЦЪРВУЛ

    12 5 Отговор
    Ако нефта не е руски , горивата сега щеше да са 4-5 евра !!! Това ли искаш бе

    10:51 02.08.2026

  • 28 Мани мани

    11 3 Отговор
    Тоз кат малък си е падал на челото

    10:52 02.08.2026

  • 29 Баща му го е възпитал пропагандист

    4 2 Отговор
    Повишване ефективността на марксистко-ленинската пропаганда до голяма степен зависи от подбора на пропагандистите, от тяхната общо теоретическа подготовка и методическо майсторство (…) Пропагандистът винаги е бил главна фигура и основен фактор в политическата просвета“.

    10:54 02.08.2026

  • 30 Анонимен

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Секретар":

    Сега властта владеят червените комунисти 18 бкп червените завладяха държавата ни институциите ни 18 а твоите писаницитук са лъжи хахахаха

    Коментиран от #47

    10:54 02.08.2026

  • 31 бай мишок

    4 5 Отговор
    и що ве Бюджетът е престъпно слаб?
    кви са причините
    мълчите за крадците дето са на свобода
    а се репчите да не ви забравят заблудени избиратели че още сте на хранилка

    Коментиран от #37

    10:54 02.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Аеееее

    2 4 Отговор
    Кресливата измет марш на фронта

    10:55 02.08.2026

  • 34 Хммм

    5 4 Отговор
    Фашистчета, вие сте история. Как си мислите да пробутате пак това мекотело Гюрчо?

    10:55 02.08.2026

  • 35 Европейца

    4 3 Отговор
    На тюфлека му се привиждат протести а? само това могат да правят...само че този път няма кой да плати сметката - сега спонсорите са с фатмака комбина

    10:56 02.08.2026

  • 36 малоумно

    3 3 Отговор
    Няма значение какъв е бюджетът. Важното е да има протести. Нищо ново не могат да родят демократуните.

    10:56 02.08.2026

  • 37 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "бай мишок":

    31 а ти като какъв раздаваш тук присъди обиди и си постоянен с гнусотиите си и кого защитаваш и защо 31 не на регресията

    Коментиран от #41, #53

    10:56 02.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мусорчик

    4 3 Отговор
    Още не съм прочел как Мирчев е нискоинтелигентен, а хората тук са в пъти по-умни. За Академик Денков, завършилите Харвард и Васил Терзиев вече разбрахме.

    10:56 02.08.2026

  • 40 СЕЛСКИ ТАРИКАТ НО

    6 2 Отговор
    Тръп. Да има НЕКВИ от онези 8%де гласуваха за вас и ще излезнат най демонизираните не онези млади умни на предишните протести. Години наред джафкате простотии ръсите крадете яко и ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО СТЕ. 5% Я ИМАТЕ Я НЕ.

    10:59 02.08.2026

  • 41 Дръта чанта

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Анонимен":

    Ехо муциии анонимке ке паса омбреее

    10:59 02.08.2026

  • 42 Зеления

    6 2 Отговор
    Къде ще бъдат протестите, пред централата на Глово ли?

    А по въпроса за руския петрол, който за Мирчев е "много лош петрол", предлагам министъра след като сега Нефтохима има особен управител да обособи на всяка бензиностанция на Лукойл по една колонка, на която да се продава американски бензин на три пъти по висока цена и там да си зареждат Мирчев и всички евроатлантици, останалите ще си пълним колите от другите колонки с руския бензин

    НО - видят ли служителите на бензиностанциите Мирчев и аверите му, директно насочване към скъпата колонка, да не шмекеруват и да се нареждат на евтините колонки

    То бива, бива да мразиш народа си, ама това на Мирчев е паталогично състояние, регулира доставките на пици, сега щял да регулира петрола, иначе е и най-големия военен експерт да казва, че няма опастност от американските самолети.

    11:00 02.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Енроатрантика Гъзев

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Милицоинера Ушев":

    Скъсаха ме комунистите.
    Разбраха ме...
    Ох Боли,и,и...

    11:02 02.08.2026

  • 45 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ба бааааа":

    38 абониран за гнусотиите си тук явно безработен

    Коментиран от #54

    11:02 02.08.2026

  • 46 Браво 🤙

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    А вие от ДС все си падате по анонимките

    11:03 02.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Фен

    5 2 Отговор
    Радев никога не е ставал за нищо.
    А вие, хептен.

    11:04 02.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 дядо Петър

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя е ....":

    Браво дедовото! Чудесно и точно казано. Изстрел право в десетката!

    11:05 02.08.2026

  • 51 Мими Кучева🐕

    5 3 Отговор
    Комунистът Мирчев ще оправи България!
    🌈🌈🌈🥳🤣👍

    11:05 02.08.2026

  • 52 Желязото се кове

    1 1 Отговор
    Докато е горещо.

    11:05 02.08.2026

  • 53 Нашийник

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Анонимен":

    Ега ти папагала! За толкова години нищо друго не си научил. Като шефа на шайката ви, крадливия и лъжлив еднокнижник.

    11:06 02.08.2026

  • 54 Безработен съм

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Анонимен":

    Защото работят за мен имам вакантно свободно място за оператор по чистота на 🚾 веднага мога да те назнача

    11:07 02.08.2026

  • 55 Авсолютно

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хм.....":

    Абсолютно.

    11:08 02.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Урсулата

    0 3 Отговор
    Слушай, момченце. Указанията давам аз. Така че се подписвай и удряй печата на всичко, което ти дават. Боко и Пеевски точно това правят.

    11:08 02.08.2026

  • 58 бгполитик

    4 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    11:12 02.08.2026

  • 59 Някой

    3 0 Отговор
    Да разбирам ли, че подстреквате бунтове? Вашето поведение не провокира ли разцепване на народното единство? Само питам, щото така разправяйте за Радев или Възраждане. Сега, когато сте в дълбока опозиция, и преди изчезване от политическия фронт, правите точно това, в което обвинявахте опонентите си.
    Мирчев, върви си на село. Там може и да ти минават номерата.

    Коментиран от #69

    11:13 02.08.2026

  • 60 Пламен

    2 1 Отговор
    Протест без Спонсор не става.

    11:14 02.08.2026

  • 61 Ироничен

    2 1 Отговор
    Хората на Оземпика получиха своя шанс и се омазаха. Сега народът им е виновен. Да протестират, ако намерят кой да финансира.

    11:15 02.08.2026

  • 62 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Евгени от Алфапласт":

    56 мога само да се смея горчиво на невижданата простотия невежество и слепота на теб хахахахаха явно си някой закоравял дядка червен от дълбоката провинция хахаха Българияе демокрация 56

    Коментиран от #68, #70

    11:15 02.08.2026

  • 63 Ивайло Мирчев е тъпунгер

    3 0 Отговор
    За съжеление повечето в парламента са такива. Не го осъзнава но е изпразнен от съдържание. Само простотии са му в катуната. И ако в „Лукойл“ се преработва руски петрол и какво? На него лично това вреди ли му? А на българите вреди ли им ?....

    Коментиран от #67

    11:16 02.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Евгени от Алфапласт":

    56 а ти като какъв пишеш тук явно се имаш за тартор на малоумниците хахаха които са червениНАТО Шенген Свобода ЕК това е пътят на държавата ни 56

    Коментиран от #77

    11:18 02.08.2026

  • 66 Не е важно боклук

    2 0 Отговор
    дали пряка военна опасност за населението на Безмер има или няма. Важното че чипа ви е повреден и международният атлантически тероризъм и военнопрестъпления подкрепяте. Важното е че сте продажна долна сган вредна за България и българите. Точно както нацистите в парламента 1939-1944 г.

    Коментиран от #75

    11:19 02.08.2026

  • 67 камънчо

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ивайло Мирчев е тъпунгер":

    Е що толкоз меко и деликатно ?!

    11:23 02.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Някой":

    "Мирчев, върви си на село. Там може и да ти минават номерата."

    То точно на село вероятността да го бият с колове и лопати е най-голяма.
    Ти представяш ли си какво ще му се случи, ако почне да регулира движението на каруците пред селската кръчма. Някой който цял ден е копал на нивата и отива да изпие една бира и Мирчев да му дава наклон къде да си спре каруцата???

    11:24 02.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Създало говедото десетина

    3 0 Отговор
    фейсбук групички, затворило се в малкото си информационно балонче, вряца по продажните ни медии пред малоумни и продажни мисирки- журналенца и си мисли че е значим представете си хора. Използва факта че младежите са неадекватни и некомпетентни и си позволява на ментор да им се прави и да ги тика към атлантическият коптор всеки ден без почивка. Пълен паразит

    11:26 02.08.2026

  • 72 Глупости !Първо трябва да Премахнеш !

    2 0 Отговор
    Противоречащите на Закона и Конституцията Разпоредби

    На Министерския Съвет !

    Което става Чрез Конституционния Съд !

    И После да Приложиш !

    Всички Други Средства !

    11:26 02.08.2026

  • 73 Анализатор

    2 1 Отговор
    Мирчев, кой ще ръководи протестите?
    Рада д.ъ.л.б.о.к.а.т.а или Асенка ши.рок.ата..?😂

    11:27 02.08.2026

  • 74 Блез Паскал

    3 0 Отговор
    Няма по-нагли, мръсни и отвратителни хора от Петроханците от ПП/ДБ
    и отгоре на всичко те са и Престъпници и Крадци, които най-нагло
    се опитват да Манипулират обществеността!

    11:27 02.08.2026

  • 75 както нацистите ... +++

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Не е важно боклук":

    Като му гледам фейса на снимката само мустачките му липсват

    11:28 02.08.2026

  • 76 маке

    2 0 Отговор
    Мирчев Мирчев, мислех те за по умен и смел мъж, но ти можеш само да се биеш разносвачи на храна, ама и за това не ставаш

    11:29 02.08.2026

  • 77 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Анонимен":

    Познах! За еврото нещо? Дето баце ти се скъса да се хвали, както за Шенген?🤣

    11:30 02.08.2026

  • 78 Мирчак

    1 0 Отговор
    За твое съжаление, следващите години ще се управлява еднолично от Румен Радев и Йотова. Това е положението, народът това иска, а ти имаш само 1 глас, както всеки друг. Свиквай да приквичаш отстрани. Или може да се потопиш в блатото като крокодил като Боко и Шиши.

    11:30 02.08.2026

  • 79 СЕK тата

    0 0 Отговор
    Пак се стяга за манипулации. Бюджетът на кокор вкара дефицитите, но сега този им пречи, направиха безобразните промени в конституцията, но конституционния модел им пречи. Сглобиха се с боко и шиши, но протестират срещу модела. Взривяват църквата с инсталирани соросоиди, но си пишат християндемократи. Два пръста чела, сапуни, пеньоари, надки и стари милиционери-милионери от грантове на либерални фондации. Това е кликата.

    11:31 02.08.2026

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