Ивайло Мирчев: Бюджетът е престъпно слаб, ще има нови протести

„Бюджетът е престъпно слаб, но стъпката не е сезиране на Конституционния съд. Ако продължават в този дух, единственото, което може да се очаква през есента, са нови протести. Работим по този въпрос“, каза в „Тази неделя“ по bTV Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“.
„Близо 100 дни управление се оказа, че „Прогресивна България“ не са готови, не знаят как и че не могат“, каза той.
Американските самолети в Безмер: Има ли риск?
„Пряка военна опасност за населението на Безмер няма, но винаги са възможни различни хибридни атаки. Не мисля, че опасенията на хората там са правилни в случая“, смята Мирчев.
„Въпросът е как българското правителство взе това решение и как то се грижи за сигурността на българските граждани“, допълни той.
Според него службите могат много повече от това, което ни е било показано.
Мирчев заяви, че има обосновани съмнения за това, че в „Лукойл“ се преработва руски петрол.
„Има съмнения за това, че в открито море се претоварва петрол, който е руски с казахстански сертификати. Има съмнение за контрабанден петрол. И всичко това отива в рафинерията „Лукойл“, каза Ивайло Мирчев.
„На тези въпроси министърът трябва да отговори. Ще бъде интересно какво знаят САЩ и Великобритания. Ако разрешението за тези цистерни в Безмер е функция по една или друга причина на това, че са ни хванали като малките деца да преработваме руски петрол, това няма да е добре“, обясни съпредседателят на „Да, България“.
„Това, че националистически партии плашат как ще бъде изстреляна ракета от Иран, която ще падне в България, е абсолютно несериозно. Пряка военна заплаха няма. Голямото предизвикателство са хибридните атаки и българските служби трябва да се задействат“, заяви Ивайло Мирчев.
Президентските избори наесен
„Вярвам, че трябва да има кандидат за президент, който да застане срещу българските граждани, да е спокоен – най-вероятно излъчен от инициативен комитет. В този човек българите да видят обратното на това, което днес е президентът Йотова“, смята Мирчев.
„В момента, когато Румен Радев спечели изборите, Илияна Йотова се превърна в човека, на когото се дават документите и тя просто бие печата. Българските граждани трябва да си отговорят на въпроса какъв президент искат. Продължаване на мандата на Румен Радев и трети негов мандат или президент, който може да бъде фигура, която да се противопостави на едноличната власт у нас“, на мнение е съпредседателят на „Да, България“.
Той бе категоричен, че общ десен кандидат за президент между „Демократична България“ и ГЕРБ няма как да има.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм.....
Мога да се обзаложа, че ще има много бой по капите и влачене под колоните при военния!
Коментиран от #55
10:33 02.08.2026
2 Някой може ли да ми каже
Коментиран от #18
10:34 02.08.2026
3 Ивайло Мирчев
10:34 02.08.2026
4 да излезе гълаба
10:36 02.08.2026
5 Сапунджиев
Кога на Росенец, комсомолецо мой ....
Коментиран от #15
10:37 02.08.2026
6 дядото
10:37 02.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тоя е ....
Коментиран от #50
10:39 02.08.2026
10 ганев
10:39 02.08.2026
11 леле
10:41 02.08.2026
12 Спряха ви кранчето
10:42 02.08.2026
13 Милицоинера Ушев
Коментиран от #44
10:42 02.08.2026
14 Благой
10:44 02.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хач
10:45 02.08.2026
17 От къде пари бе Мирчо?
10:45 02.08.2026
18 Секретар
До коментар #2 от "Някой може ли да ми каже":...в ОК на БКП на тогавашният гр Толбухин-днес Добрич...само, че днес номерата на колите още с ...,,Тх"
Коментиран от #30
10:46 02.08.2026
19 Сашо
10:46 02.08.2026
20 Хасковски каунь
Ментъраджии господа, ментъраджии!
10:46 02.08.2026
21 az СВО Победа 81
Що за лъжеевроатлантик е тоя бе? 🤣🤣🤣
10:46 02.08.2026
22 Челенцето
Какъв чин е като военен ?
10:49 02.08.2026
23 Ба бааааа
10:49 02.08.2026
24 Павел Пенев
10:50 02.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Радев
10:50 02.08.2026
27 ЦЪРВУЛ
10:51 02.08.2026
28 Мани мани
10:52 02.08.2026
29 Баща му го е възпитал пропагандист
10:54 02.08.2026
30 Анонимен
До коментар #18 от "Секретар":Сега властта владеят червените комунисти 18 бкп червените завладяха държавата ни институциите ни 18 а твоите писаницитук са лъжи хахахаха
Коментиран от #47
10:54 02.08.2026
31 бай мишок
кви са причините
мълчите за крадците дето са на свобода
а се репчите да не ви забравят заблудени избиратели че още сте на хранилка
Коментиран от #37
10:54 02.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Аеееее
10:55 02.08.2026
34 Хммм
10:55 02.08.2026
35 Европейца
10:56 02.08.2026
36 малоумно
10:56 02.08.2026
37 Анонимен
До коментар #31 от "бай мишок":31 а ти като какъв раздаваш тук присъди обиди и си постоянен с гнусотиите си и кого защитаваш и защо 31 не на регресията
Коментиран от #41, #53
10:56 02.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Мусорчик
10:56 02.08.2026
40 СЕЛСКИ ТАРИКАТ НО
10:59 02.08.2026
41 Дръта чанта
До коментар #37 от "Анонимен":Ехо муциии анонимке ке паса омбреее
10:59 02.08.2026
42 Зеления
А по въпроса за руския петрол, който за Мирчев е "много лош петрол", предлагам министъра след като сега Нефтохима има особен управител да обособи на всяка бензиностанция на Лукойл по една колонка, на която да се продава американски бензин на три пъти по висока цена и там да си зареждат Мирчев и всички евроатлантици, останалите ще си пълним колите от другите колонки с руския бензин
НО - видят ли служителите на бензиностанциите Мирчев и аверите му, директно насочване към скъпата колонка, да не шмекеруват и да се нареждат на евтините колонки
То бива, бива да мразиш народа си, ама това на Мирчев е паталогично състояние, регулира доставките на пици, сега щял да регулира петрола, иначе е и най-големия военен експерт да казва, че няма опастност от американските самолети.
11:00 02.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Енроатрантика Гъзев
До коментар #13 от "Милицоинера Ушев":Скъсаха ме комунистите.
Разбраха ме...
Ох Боли,и,и...
11:02 02.08.2026
45 Анонимен
До коментар #38 от "Ба бааааа":38 абониран за гнусотиите си тук явно безработен
Коментиран от #54
11:02 02.08.2026
46 Браво 🤙
До коментар #15 от "Анонимен":А вие от ДС все си падате по анонимките
11:03 02.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Фен
А вие, хептен.
11:04 02.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 дядо Петър
До коментар #9 от "Тоя е ....":Браво дедовото! Чудесно и точно казано. Изстрел право в десетката!
11:05 02.08.2026
51 Мими Кучева🐕
🌈🌈🌈🥳🤣👍
11:05 02.08.2026
52 Желязото се кове
11:05 02.08.2026
53 Нашийник
До коментар #37 от "Анонимен":Ега ти папагала! За толкова години нищо друго не си научил. Като шефа на шайката ви, крадливия и лъжлив еднокнижник.
11:06 02.08.2026
54 Безработен съм
До коментар #45 от "Анонимен":Защото работят за мен имам вакантно свободно място за оператор по чистота на 🚾 веднага мога да те назнача
11:07 02.08.2026
55 Авсолютно
До коментар #1 от "Хм.....":Абсолютно.
11:08 02.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Урсулата
11:08 02.08.2026
58 бгполитик
11:12 02.08.2026
59 Някой
Мирчев, върви си на село. Там може и да ти минават номерата.
Коментиран от #69
11:13 02.08.2026
60 Пламен
11:14 02.08.2026
61 Ироничен
11:15 02.08.2026
62 Анонимен
До коментар #56 от "Евгени от Алфапласт":56 мога само да се смея горчиво на невижданата простотия невежество и слепота на теб хахахахаха явно си някой закоравял дядка червен от дълбоката провинция хахаха Българияе демокрация 56
Коментиран от #68, #70
11:15 02.08.2026
63 Ивайло Мирчев е тъпунгер
Коментиран от #67
11:16 02.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Анонимен
До коментар #56 от "Евгени от Алфапласт":56 а ти като какъв пишеш тук явно се имаш за тартор на малоумниците хахаха които са червениНАТО Шенген Свобода ЕК това е пътят на държавата ни 56
Коментиран от #77
11:18 02.08.2026
66 Не е важно боклук
Коментиран от #75
11:19 02.08.2026
67 камънчо
До коментар #63 от "Ивайло Мирчев е тъпунгер":Е що толкоз меко и деликатно ?!
11:23 02.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Зеления
До коментар #59 от "Някой":"Мирчев, върви си на село. Там може и да ти минават номерата."
То точно на село вероятността да го бият с колове и лопати е най-голяма.
Ти представяш ли си какво ще му се случи, ако почне да регулира движението на каруците пред селската кръчма. Някой който цял ден е копал на нивата и отива да изпие една бира и Мирчев да му дава наклон къде да си спре каруцата???
11:24 02.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Създало говедото десетина
11:26 02.08.2026
72 Глупости !Първо трябва да Премахнеш !
На Министерския Съвет !
Което става Чрез Конституционния Съд !
И После да Приложиш !
Всички Други Средства !
11:26 02.08.2026
73 Анализатор
Рада д.ъ.л.б.о.к.а.т.а или Асенка ши.рок.ата..?😂
11:27 02.08.2026
74 Блез Паскал
и отгоре на всичко те са и Престъпници и Крадци, които най-нагло
се опитват да Манипулират обществеността!
11:27 02.08.2026
75 както нацистите ... +++
До коментар #66 от "Не е важно боклук":Като му гледам фейса на снимката само мустачките му липсват
11:28 02.08.2026
76 маке
11:29 02.08.2026
77 Евгени от Алфапласт
До коментар #65 от "Анонимен":Познах! За еврото нещо? Дето баце ти се скъса да се хвали, както за Шенген?🤣
11:30 02.08.2026
78 Мирчак
11:30 02.08.2026
79 СЕK тата
11:31 02.08.2026