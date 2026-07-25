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Фики издаде нова песен с псувни, феновете му се възмутиха (ВИДЕО)

Фики издаде нова песен с псувни, феновете му се възмутиха (ВИДЕО)

25 Юли, 2026 10:24 921 36

  • фики стораро-
  • певец-
  • поп фолк-
  • псувни

Новата песен на Фики разбуни духовете както на фенове, така и на безжалостна критика

Фики издаде нова песен с псувни, феновете му се възмутиха (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нямат край скандалите около фамилия Стораро. Фолк звездата Фики Стораро дебютира видеото към новата си песен „Тебе докато не те видях“, но текстът, съдържащ псувня след псувня, накара мрежата да кипи. Десетки критични коментар заваляха към новия хит на певеца — видеото събира стотици хиляди гледания и коментари - повечето от които никак не са позитивни, а голяма част дори и подигравателни.

„Очаквайте „Тебе докато не те видях“, написа лаконично големият син на Тони Стораро към отрязък от клипа. Във видеото той е облечен в чисто бял костюм и пее на борда на яхта, паркирана в морето, а на заден фон се виждат светлините от хотелите и заведенията по брега.

Текстът на парчето е изписан и със субтитри:

„Как се влюбих, б*х му майката.

Леле, как се пре*бах.

Преди добре си бях, тебе докато не те видях.

Тебе докато не те видях, нямах тази рана.

Сърцето ми го няма“, гласи част от текста.

Коментарите към иначе безупречния откъм репутация Фики никак не са щадящи: „Този път се изложи, Фикрет Ефенди“, „Не ти подхожда да пееш такива песни“, „Беше пример, за разлика от Емрах, сега стигаш неговото ниво“, „Малки деца те слушат“.

Заклетите му почитатели побързаха да го защитят, че и в турския оригинал на песента също има псувни.

„Там обаче се псува градът, а тук – себе си“, контрираха други потребители. „По-добре не я пускай! Разваляш тоталния хит!“ и „Ела на себе си, брат! Имаше си твой стил, не се прави на Меди от Тему“, добавиха феновете му в опит да го предпазят от критиката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Убаа раота ма

    24 0 Отговор
    циганска

    10:26 25.07.2026

  • 2 Феновете

    21 0 Отговор
    На тази просташтина трябва да се замислят за здраво въже и дебел клон

    10:31 25.07.2026

  • 3 Няма ли Да Го Аплодирате !

    14 0 Отговор
    Сега Няма Кой !

    Да Ви ИЗФИКА !

    Отзад !

    10:31 25.07.2026

  • 4 pyzoфилски

    6 6 Отговор
    адети

    10:33 25.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Време е

    14 0 Отговор
    този фики да го изфакат.

    10:38 25.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Колето

    14 0 Отговор
    Цигания.
    Беленееее....

    10:39 25.07.2026

  • 9 Грозния

    22 0 Отговор
    циганин си е повярвал че е безсмъртен. Не си безсмъртен, ЦИГАНИН си!!!!

    10:40 25.07.2026

  • 10 ВИП

    17 0 Отговор
    Циганинът

    10:41 25.07.2026

  • 11 Мъж

    17 0 Отговор
    Какъв е тоя циганин

    10:42 25.07.2026

  • 12 Фикрета

    16 0 Отговор
    Подиграва се на всички с тази глупост, доказва че крушата не паса по-далеч от дървото.

    10:43 25.07.2026

  • 13 На дъното

    25 0 Отговор
    Oт про3Мангал какво друго очаквате?Цялата ни държава е потънала в простотия.

    10:45 25.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не става

    17 2 Отговор
    А изглеждаше възпитан и интелигентен. Явно е била само маска, паднала след като някои му повярваха.

    Коментиран от #28

    10:45 25.07.2026

  • 16 Фики саеромата

    6 3 Отговор
    Ромите сме голяма работа 🤣🤣🤣🤣🤭🥳

    10:46 25.07.2026

  • 17 Адоре Мио

    0 8 Отговор
    Това е AI

    10:48 25.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хитлер

    10 0 Отговор
    Циганин

    10:50 25.07.2026

  • 21 Фики цигането

    7 0 Отговор
    Много обичам циганки от мааалата

    10:55 25.07.2026

  • 22 СЕВЕРОЗАПАДА

    8 0 Отговор
    Най-добрият циганин е този накойто виждам снимката наелектрическите стълбове!!!

    10:56 25.07.2026

  • 23 Фики цигангията

    5 0 Отговор
    Един самоковски ром избамка жена ми сега ще ходим с баща ми да го бием 🥳🤭🤣🤡

    11:00 25.07.2026

  • 24 ОБЕКТИВНИЯ

    8 0 Отговор
    Явно още не сме достигнали дъното!
    Чалгата ни показва много семпли хорица ,които са се взели на сериозно!Тотална простотия !
    Падението е голямо!

    11:04 25.07.2026

  • 25 Фики от Рим

    8 3 Отговор
    Не аз ви правя богати ,а вие мен

    11:04 25.07.2026

  • 26 Барса

    5 4 Отговор
    Всичко свършило вече за България..язък за държавичката ни....🥺🥹

    11:06 25.07.2026

  • 27 Фики от Рим

    4 6 Отговор
    Повечето коментиращи са редовни на концертите ми

    11:06 25.07.2026

  • 28 ха, ха

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не става":

    Само изглеждаше.Пак дълго време се преструва зад усмивки, уж добронамереност и ,,възпитание,, Генът си е ген,рано или късно се проявява.

    11:09 25.07.2026

  • 29 Мазньо

    4 0 Отговор
    "фамилия Стораро"...
    Как харистократично звучи

    Коментиран от #36

    11:17 25.07.2026

  • 30 гадулка

    3 0 Отговор
    Първите седем години!

    11:17 25.07.2026

  • 31 Коста

    3 0 Отговор
    На български или на индийски са пцувните?

    11:22 25.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Е какво да очакваш от циганин,

    5 1 Отговор
    Шекспир ли да рецитира .Лошото е че има голяма публика , като почнеш от Факултето и стигнеш до Столипиново , като не броим нискочелите българи

    11:31 25.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Бате Георги

    2 0 Отговор
    Много умен .ангал

    12:00 25.07.2026

  • 36 Миньоро

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мазньо":

    И " фамилия Мангасаро " много им приляга.

    12:27 25.07.2026