Фики издаде нова песен с псувни, феновете му се възмутиха (ВИДЕО)

Нямат край скандалите около фамилия Стораро. Фолк звездата Фики Стораро дебютира видеото към новата си песен „Тебе докато не те видях“, но текстът, съдържащ псувня след псувня, накара мрежата да кипи. Десетки критични коментар заваляха към новия хит на певеца — видеото събира стотици хиляди гледания и коментари - повечето от които никак не са позитивни, а голяма част дори и подигравателни.

„Очаквайте „Тебе докато не те видях“, написа лаконично големият син на Тони Стораро към отрязък от клипа. Във видеото той е облечен в чисто бял костюм и пее на борда на яхта, паркирана в морето, а на заден фон се виждат светлините от хотелите и заведенията по брега.

Текстът на парчето е изписан и със субтитри:

„Как се влюбих, б*х му майката.

Леле, как се пре*бах.

Преди добре си бях, тебе докато не те видях.

Тебе докато не те видях, нямах тази рана.

Сърцето ми го няма“, гласи част от текста.

Коментарите към иначе безупречния откъм репутация Фики никак не са щадящи: „Този път се изложи, Фикрет Ефенди“, „Не ти подхожда да пееш такива песни“, „Беше пример, за разлика от Емрах, сега стигаш неговото ниво“, „Малки деца те слушат“.

Заклетите му почитатели побързаха да го защитят, че и в турския оригинал на песента също има псувни.

„Там обаче се псува градът, а тук – себе си“, контрираха други потребители. „По-добре не я пускай! Разваляш тоталния хит!“ и „Ела на себе си, брат! Имаше си твой стил, не се прави на Меди от Тему“, добавиха феновете му в опит да го предпазят от критиката.