Фики издаде нова песен с псувни, феновете му се възмутиха (ВИДЕО)

Нямат край скандалите около фамилия Стораро. Фолк звездата Фики Стораро дебютира видеото към новата си песен „Тебе докато не те видях“, но текстът, съдържащ псувня след псувня, накара мрежата да кипи. Десетки критични коментар заваляха към новия хит на певеца — видеото събира стотици хиляди гледания и коментари - повечето от които никак не са позитивни, а голяма част дори и подигравателни.
„Очаквайте „Тебе докато не те видях“, написа лаконично големият син на Тони Стораро към отрязък от клипа. Във видеото той е облечен в чисто бял костюм и пее на борда на яхта, паркирана в морето, а на заден фон се виждат светлините от хотелите и заведенията по брега.
Текстът на парчето е изписан и със субтитри:
„Как се влюбих, б*х му майката.
Леле, как се пре*бах.
Преди добре си бях, тебе докато не те видях.
Тебе докато не те видях, нямах тази рана.
Сърцето ми го няма“, гласи част от текста.
Коментарите към иначе безупречния откъм репутация Фики никак не са щадящи: „Този път се изложи, Фикрет Ефенди“, „Не ти подхожда да пееш такива песни“, „Беше пример, за разлика от Емрах, сега стигаш неговото ниво“, „Малки деца те слушат“.
Заклетите му почитатели побързаха да го защитят, че и в турския оригинал на песента също има псувни.
„Там обаче се псува градът, а тук – себе си“, контрираха други потребители. „По-добре не я пускай! Разваляш тоталния хит!“ и „Ела на себе си, брат! Имаше си твой стил, не се прави на Меди от Тему“, добавиха феновете му в опит да го предпазят от критиката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Убаа раота ма
10:26 25.07.2026
2 Феновете
10:31 25.07.2026
3 Няма ли Да Го Аплодирате !
Да Ви ИЗФИКА !
Отзад !
10:31 25.07.2026
4 pyzoфилски
10:33 25.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Време е
10:38 25.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Колето
Беленееее....
10:39 25.07.2026
9 Грозния
10:40 25.07.2026
10 ВИП
10:41 25.07.2026
11 Мъж
10:42 25.07.2026
12 Фикрета
10:43 25.07.2026
13 На дъното
10:45 25.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Не става
Коментиран от #28
10:45 25.07.2026
16 Фики саеромата
10:46 25.07.2026
17 Адоре Мио
10:48 25.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хитлер
10:50 25.07.2026
21 Фики цигането
10:55 25.07.2026
22 СЕВЕРОЗАПАДА
10:56 25.07.2026
23 Фики цигангията
11:00 25.07.2026
24 ОБЕКТИВНИЯ
Чалгата ни показва много семпли хорица ,които са се взели на сериозно!Тотална простотия !
Падението е голямо!
11:04 25.07.2026
25 Фики от Рим
11:04 25.07.2026
26 Барса
11:06 25.07.2026
27 Фики от Рим
11:06 25.07.2026
28 ха, ха
До коментар #15 от "Не става":Само изглеждаше.Пак дълго време се преструва зад усмивки, уж добронамереност и ,,възпитание,, Генът си е ген,рано или късно се проявява.
11:09 25.07.2026
29 Мазньо
Как харистократично звучи
Коментиран от #36
11:17 25.07.2026
30 гадулка
11:17 25.07.2026
31 Коста
11:22 25.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Е какво да очакваш от циганин,
11:31 25.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Бате Георги
12:00 25.07.2026
36 Миньоро
До коментар #29 от "Мазньо":И " фамилия Мангасаро " много им приляга.
12:27 25.07.2026