Крис Браун се признава за виновен за сбиване в лондонски нощен клуб

Американският певец Крис Браун се призна за виновен пред съд в Лондон по обвинение в участие в сбиване, свързано с нападение над музикален продуцент в нощен клуб в британската столица преди три години, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

От прокуратурата казаха, че няма да повдигат по-тежки обвинения за нанасяне на телесни повреди, отбелязва Ройтерс.

37-годишният Крис Браун заедно с 40-годишния рапър Омололу Акинлолу, известен със сценичното си име Худи Бейби, застанаха на подсъдимата скамейка в Кралския съд на Съдърк. Те проговориха само за да потвърдят имената си, както и за да се признаят за виновни във връзка с инцидента с Ейбрахам "Ейб" Диау в лондонския нощен клуб "Тейп" в Мейфеър през февруари 2023 г.

Според прокуратурата сбиването е било заснето от камера за видеонаблюдение пред клуба, пълен с хора.

Браун и Акинлолу бяха обвинени в по-тежки престъпления като опит за причиняване на тежки телесни повреди и в по-леко обвинение за нападение, довело до действителни телесни повреди. И двамата отрекоха тези обвинения, заради които трябваше да се изправят пред съда през октомври.

След като обаче Браун и Акинлолу се признаха за виновни по обвинението за масово сбиване, прокурорката Хайди Стоунклиф каза, че останалите обвинения няма да бъдат разгледани в съда. Крис Браун и рапъра ще бъдат осъдени в същия съд на 26 октомври.

Прокуратурата твърдеше, че Крис Браун е предприел "непровокирана атака" срещу Диау с бутилка текила, след като беше арестуван през май 2025 г., когато се завърна във Великобритания за първи път след инцидента.

Първоначално на Браун беше отказано освобождаване под гаранция, което постави под въпрос световното му турне Breezy Bowl XX. Впоследствие обаче певецът беше освободен, като обеща да плати гаранция в размер на 5 милиона британски лири (6,66 милиона щатски долара).

Крис Браун, който стана известен като тийнейджър през 2005 г., спечели първата си награда "Грами" за най-добър R&B албум през 2011 г. за F.A.M.E.. Второто си отличие в същата категория изпълнителят получи по-рано тази година за 11:11 (Deluxe), припомня Асошиейтед прес.