Могъщи слънчеви изригвания бяха засечени вчера. Очаква ли ни магнитна буря?

Слънчевата активност се повиши осезаемо в края на август, като вниманието на специалистите е насочено към активния регион NOAA 4513, разположен близо до централната част на видимия слънчев диск. Само за кратък период от него бяха регистрирани няколко изригвания от клас M, включително значително по-мощно събитие M6.9 на 25 август.

Регион 4513 има сложна магнитна структура и в момента е сред най-активните области на Слънцето. Положението му е важно, защото ако при следващо изригване бъде изхвърлена коронална маса, или CME, насочена към Земята, вероятността тя да достигне нашата планета е по-висока, отколкото при активни области близо до слънчевия ръб.

При силното изригване M6.9 са наблюдавани признаци, които могат да сочат към изхвърляне на коронална маса. Европейските и американските центрове за космическо време обаче продължават анализа и към момента няма окончателно потвърждение за директно насочен към Земята плазмен облак.

Това е важно уточнение, защото силното слънчево изригване само по себе си не означава непременно магнитна буря. За геомагнитно въздействие е необходимо изхвърлената плазма действително да пресече орбитата на Земята, а силата на последващата буря зависи от скоростта, плътността и ориентацията на магнитното поле в облака.

Според актуалната прогноза на NOAA вероятността за нови M-клас изригвания остава повишена, но силна геомагнитна буря към 26 август не е потвърдена. Очакваният Kp индекс остава под прага за по-сериозно смущение, което означава, че засега няма индикации за непосредствено силно въздействие върху Земята.

Въпреки това ситуацията остава динамична. Ако регион 4513 произведе ново силно изригване и последваща CME се насочи директно към Земята, прогнозата може да се промени в рамките на часове. При такъв сценарий са възможни смущения във високочестотните радиокомуникации, GPS навигацията и работата на спътници, а при по-силна геомагнитна буря и поява на полярни сияния на по-ниски ширини.

Активният регион 4513 вече се откроява като един от най-интересните за наблюдение през последните седмици. За кратко време той произведе серия силни изригвания и показа, че въпреки постепенното отдалечаване от максимума на Слънчев цикъл 25, Слънцето все още може да генерира резки изблици на активност.

Към 26 август 2026 г. най-важното е, че слънчевата активност действително се е засилила, но няма основание да се говори за сигурен „директен удар“ или за вече настъпваща силна магнитна буря. Следващите 24 до 72 часа ще бъдат ключови за това дали някое от изригванията ще доведе до реално геомагнитно въздействие върху Земята.