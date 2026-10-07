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Турската футболна федерация уволнява селекционера Винченцо Монтела след фиаското в Лигата на нациите

Турската футболна федерация уволнява селекционера Винченцо Монтела след фиаското в Лигата на нациите

7 Октомври, 2026 15:16 1 124 0

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Националният тим инкасира четири поражения в четири изиграни двубоя

Турската футболна федерация уволнява селекционера Винченцо Монтела след фиаското в Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Турската футболна федерация е взела решение да освободи от длъжност селекционера на националния отбор Винченцо Монтела, съобщава авторитетното издание „Милиет“. Ръководството на централата, което доскоро оказваше пълна подкрепа на италианския специалист, е изключително разочаровано от катастрофалното представяне на тима в Лигата на нациите.

Националният тим на Турция инкасира четири поражения в четири изиграни двубоя в Група 1 на Лига А. Тимът отстъпи на два пъти от Италия (1:4 и 1:3), загуби с 0:1 от Франция и бе разгромен от Белгия с 0:3, което остави отбора на последното място в групата с нулев точков актив.

52-годишният италиански наставник, известен с прозвището си "Самолетчето", заемаше поста от септември 2023 година. Според клаузите в договора му той ще получи сериозно финансово обезщетение, равняващо се на възнаграждението му за следващите пет месеца.

Освобождаването му идва и на фона на неуспешното представяне на Световното първенство през 2026 година, където турският тим не успя да прескочи груповата фаза и завърши на последно място, въпреки високите очаквания и сериозния потенциал в състава.


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