Турската футболна федерация уволнява селекционера Винченцо Монтела след фиаското в Лигата на нациите

Турската футболна федерация е взела решение да освободи от длъжност селекционера на националния отбор Винченцо Монтела, съобщава авторитетното издание „Милиет“. Ръководството на централата, което доскоро оказваше пълна подкрепа на италианския специалист, е изключително разочаровано от катастрофалното представяне на тима в Лигата на нациите.

Националният тим на Турция инкасира четири поражения в четири изиграни двубоя в Група 1 на Лига А. Тимът отстъпи на два пъти от Италия (1:4 и 1:3), загуби с 0:1 от Франция и бе разгромен от Белгия с 0:3, което остави отбора на последното място в групата с нулев точков актив.

52-годишният италиански наставник, известен с прозвището си "Самолетчето", заемаше поста от септември 2023 година. Според клаузите в договора му той ще получи сериозно финансово обезщетение, равняващо се на възнаграждението му за следващите пет месеца.

Освобождаването му идва и на фона на неуспешното представяне на Световното първенство през 2026 година, където турският тим не успя да прескочи груповата фаза и завърши на последно място, въпреки високите очаквания и сериозния потенциал в състава.