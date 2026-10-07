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20 години без отговор кой поръча убийството на Анна Политковска
  Тема: Известни личности

20 години без отговор кой поръча убийството на Анна Политковска

7 Октомври, 2026 14:54 472 19

  • анна политковска-
  • убийство на журналист-
  • русия-
  • чечения-
  • свобода на печата

Анна Политковска беше убита в Москва на 7 октомври 2006 г. Осъдени са преките участници, но поръчителят остава неустановен.

20 години без отговор кой поръча убийството на Анна Политковска - 1
Снимка: Profimedia.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 7 октомври 2006 г. Анна Политковска се прибира в дома си в Москва. В асансьора на жилищния блок тя е застреляна на 48-годишна възраст. Двадесет години по-късно убийството ѝ остава едно от най-известните престъпления срещу журналист в Русия, а съдебният отговор е непълен: осъдени са хората, участвали в изпълнението и организацията, но не и този, който е поръчал убийството.

Политковска работи в „Новая газета“ и превръща войната в Чечения в централна тема на журналистиката си. Тя пише за убийства, отвличания, изтезания и корупция, като често разговаря с жертви и техните близки. В интервю за Комитета за защита на журналистите през 2001 г. описва ролята си така: „Виждам себе си като проводник на информация от едно място към друго, като средство да покажа на руснаците какво наистина се случва в Чечения“.

Осъдени са преките участници

Разследването води до няколко съдебни дела. През 2012 г. бившият полицай Дмитрий Павлюченков получава 11 години затвор за участие в подготовката на убийството. През 2014 г. петима души са осъдени за ролята си в организирането и извършването на престъплението. Двама от тях получават доживотен затвор, а останалите са осъдени на различни срокове между 12 години и доживотен затвор.

Тези присъди обаче не отговарят на ключовия въпрос: кой е поръчал убийството на журналистката. Още през 2011 г. Дмитрий Муратов заявява пред Ройтерс: „Наистина се надявам човекът, поръчал това престъпление, да не е някой, когото някой от управляващите обича толкова силно, че това да му попречи да бъде признат за виновен“. Думите му остават актуални и две десетилетия след смъртта на Политковска.

Европейският съд критикува разследването

През 2018 г. Европейският съд по правата на човека постановява по делото „Мазепа и други срещу Русия“, че руските власти са установили и осъдили част от преките извършители, но не са предприели достатъчно адекватни действия, за да открият поръчителя или поръчителите. Съдът посочва, че разследването е било съсредоточено продължително върху една версия и не е проучило в достатъчна степен възможни връзки между убийството, работата на Политковска и представители на руските служби или чеченската администрация.

Политковска е убита, докато подготвя нов материал за предполагаеми изтезания от чеченски силови структури. Публикациите ѝ за Северен Кавказ, както и книгите ѝ за Чечения и управлението на Владимир Путин, ѝ носят международно признание и многобройни награди, но и я превръщат в мишена на заплахи.

Днес името ѝ продължава да се свързва с журналистика, която поставя човешките права над политическата конюнктура. Присъдите по делото дават частичен съдебен отговор, но липсата на установен поръчител оставя убийството на Анна Политковска без окончателен край.

Източници: bta.bg, rferl.org, reuters.screenocean.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Затвор за отговорните!!!

    7 5 Отговор
    25 г без отговор защо заоадните режим уби 1 млн иракчани за т.нар. ИЗРАЕЛ.

    14:57 07.10.2026

  • 2 честен ционист

    1 3 Отговор
    „Всеки, който е живял дълго сред журналисти, знае, че в тази професия съществува един вид мълчаливо съгласие — определени неща просто „не е прието“ да се казват... Почтеността на един журналист се изразява в това да устои на този натиск.“

    14:57 07.10.2026

  • 3 Да питат

    2 2 Отговор
    Ал.Петров

    14:58 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🤔🤔🤔🤔

    7 0 Отговор
    То щото някой отговори кой поръча и кой уби Луканов ❗

    Коментиран от #9

    14:58 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Муахахаха

    2 3 Отговор
    А не ве чай ще й сварят на западния агент.

    14:59 07.10.2026

  • 9 Маджо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "🤔🤔🤔🤔":

    За какво ти е да знаеш?

    14:59 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 pyслямис

    2 2 Отговор
    чрд дядя вова!

    15:00 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    1 0 Отговор
    Вероятно е попаднала и можела да разкрие и криминални престъпления!

    15:04 07.10.2026

  • 14 Някой

    4 1 Отговор
    Е как кой? Лично Путин го е поръчал. Всеки праведен евроатлантик го знае това, макар и даняма доказателства. Защото Путин е проява на чистото Зло за тях. Те затова живеят - да обвиняват Путин за всеки свой неуспех или провал.

    Коментиран от #15

    15:04 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Само споделям

    3 1 Отговор
    Как кой? Лили-Пуд-инг I, владетел на блатната империя със столица Масква.

    15:14 07.10.2026

  • 17 Ма какво

    3 1 Отговор
    Се правите на ударени бре - кремълското пигмейче е поръчителят.

    15:14 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Родина

    0 0 Отговор
    Най лесно е да кажеш Москва . А , ролята
    на Великобритания и финансирането на
    терористи ?

    15:29 07.10.2026