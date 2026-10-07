20 години без отговор кой поръча убийството на Анна Политковска

На 7 октомври 2006 г. Анна Политковска се прибира в дома си в Москва. В асансьора на жилищния блок тя е застреляна на 48-годишна възраст. Двадесет години по-късно убийството ѝ остава едно от най-известните престъпления срещу журналист в Русия, а съдебният отговор е непълен: осъдени са хората, участвали в изпълнението и организацията, но не и този, който е поръчал убийството.

Политковска работи в „Новая газета“ и превръща войната в Чечения в централна тема на журналистиката си. Тя пише за убийства, отвличания, изтезания и корупция, като често разговаря с жертви и техните близки. В интервю за Комитета за защита на журналистите през 2001 г. описва ролята си така: „Виждам себе си като проводник на информация от едно място към друго, като средство да покажа на руснаците какво наистина се случва в Чечения“.

Осъдени са преките участници

Разследването води до няколко съдебни дела. През 2012 г. бившият полицай Дмитрий Павлюченков получава 11 години затвор за участие в подготовката на убийството. През 2014 г. петима души са осъдени за ролята си в организирането и извършването на престъплението. Двама от тях получават доживотен затвор, а останалите са осъдени на различни срокове между 12 години и доживотен затвор.

Тези присъди обаче не отговарят на ключовия въпрос: кой е поръчал убийството на журналистката. Още през 2011 г. Дмитрий Муратов заявява пред Ройтерс: „Наистина се надявам човекът, поръчал това престъпление, да не е някой, когото някой от управляващите обича толкова силно, че това да му попречи да бъде признат за виновен“. Думите му остават актуални и две десетилетия след смъртта на Политковска.

Европейският съд критикува разследването

През 2018 г. Европейският съд по правата на човека постановява по делото „Мазепа и други срещу Русия“, че руските власти са установили и осъдили част от преките извършители, но не са предприели достатъчно адекватни действия, за да открият поръчителя или поръчителите. Съдът посочва, че разследването е било съсредоточено продължително върху една версия и не е проучило в достатъчна степен възможни връзки между убийството, работата на Политковска и представители на руските служби или чеченската администрация.

Политковска е убита, докато подготвя нов материал за предполагаеми изтезания от чеченски силови структури. Публикациите ѝ за Северен Кавказ, както и книгите ѝ за Чечения и управлението на Владимир Путин, ѝ носят международно признание и многобройни награди, но и я превръщат в мишена на заплахи.

Днес името ѝ продължава да се свързва с журналистика, която поставя човешките права над политическата конюнктура. Присъдите по делото дават частичен съдебен отговор, но липсата на установен поръчител оставя убийството на Анна Политковска без окончателен край.

Източници: bta.bg, rferl.org, reuters.screenocean.com