Уорън Бъфет: Успехът се измерва с любовта на близките

На 96 години Уорън Бъфет има зад гърба си повече от шест десетилетия начело на Berkshire Hathaway, едно от най-големите бизнес обединения в света. Когато обаче е попитан как би измерил успеха си на тази възраст, легендарният инвеститор не говори за пари, компании или инвестиции.

„Когато стигнете моята възраст, ще измервате успеха си в живота по това колко от хората, чиято любов искате, наистина ви обичат“, казва Бъфет в разговор със студенти от Georgia Tech. Мисълта по-късно е включена в биографията му „Снежната топка: Уорън Бъфет и бизнесът на живота“, написана от Алис Шрьодер и публикувана през 2008 г.

Богатството не гарантира близост

За Бъфет тази равносметка стои извън финансовите отчети. Парите могат да осигурят имоти, обществено признание и определени привилегии, но не могат да гарантират искрена привързаност. Именно затова той разделя материалния успех от личната стойност на човека.

На годишното събрание на Berkshire Hathaway през 2003 г. инвеститорът формулира същата идея с други думи: „Единственият начин да бъдеш обичан е да заслужаваш любов.“ Тогава той говори за хора с огромни състояния, почести и сгради, носещи имената им, които въпреки това не се радват на обичта на хората около себе си.

„Това е крайният тест за начина, по който сте изживели живота си“, казва Уорън Бъфет.

Според неговото разбиране най-важното число в личния баланс на човек не се появява в банковата сметка и не може да бъде купено. То се вижда в отношенията с хората, чието мнение и присъствие имат значение.

Посланието звучи различно след оттеглянето му

Думите на Бъфет получават допълнителен контекст след промените начело на Berkshire Hathaway. Грег Абел пое поста главен изпълнителен директор на 1 януари 2026 г., с което приключи повече от шестдесетгодишният период, в който Бъфет ръководеше компанията.

На 18 септември 2026 г. Бъфет се оттегли и като председател на борда и стана почетен председател, като запази мястото си като директор. Председателският пост пое синът му Хауърд Г. Бъфет.

В писмо до акционерите Уорън Бъфет обобщи разделението на ролите така: „Грег управлява компанията, а Хауърд ще пази нейната култура и ценности.“ За самия Бъфет обаче най-важната равносметка остава лична. След десетилетия, прекарани в изграждането на корпоративна империя, той продължава да измерва успеха с нещо, което не присъства в нито един баланс: обичта на хората, които са важни.

Източници: marca.com