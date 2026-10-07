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БЛС: Проверките на лечебните заведения трябва да продължат

БЛС: Проверките на лечебните заведения трябва да продължат

7 Октомври, 2026 15:07 512 9

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  • фиктивни хоспитализации

Съсловната организация подкрепя контрола след акцията в УМБАЛ „Св. Георги“. Министерството на здравеопазването започва проверки във всички 28 области

БЛС: Проверките на лечебните заведения трябва да продължат - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проверките на лечебните заведения трябва да продължат, заяви Българският лекарски съюз след акцията в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Министерството на здравеопазването вече разпореди контролни действия във всички 28 области на страната.

Проверките са насочени към качеството и безопасността на медицинската помощ, медицинската документация и разходването на публични средства. В тях ще участват Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата.

„Този случай е повод за нас да стартираме проверки в цялата страна. Не искаме да създаваме излишно напрежение, а да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване, безопасност за пациентите и че средствата в системата се разходват правилно и целесъобразно“, заяви здравният министър Катя Ивкова.

Ще се проверяват лекарства, хоспитализации и документация

Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително на скъпоструващите терапии. Контролните органи ще проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекъл срок на годност.

Проверките ще обхванат и извънболничната помощ. Ще се търсят евентуални нарушения в медицинската документация, пътя на пациента до ТЕЛК и отчетените медицински дейности. При съмнения за фиктивни хоспитализации Министерството на здравеопазването ще работи съвместно с Националната здравноосигурителна каса.

Предвижда се съпоставка между резултатите от проверките на място и данните в информационните системи на НЗОК и Националната здравноинформационна система. Премиерът Румен Радев също заяви, че кръстосаните проверки ще продължат в цялата страна след акцията в Пловдив.

Пациентите ще могат да подават сигнали през еЗдраве

Здравното министерство работи с „Информационно обслужване“ за разширяване на възможностите на електронното здравеопазване. Чрез еЗдраве пациентите ще могат да получават информация за отчетените разходи за лечението им в болничната и извънболничната помощ.

При установено несъответствие между реално получена медицинска помощ и отчетена дейност гражданите ще могат да подават сигнали. След приключването на проверките резултатите ще бъдат сравнени и с вътрешните проверки на ръководствата на лечебните заведения, за да се преценят последващите действия.

Източници: bgonair.bg, marica.bg, bnt.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И какво?

    5 2 Отговор
    Всички болници крадат. Ако не крадат, оперират здрави пациенти. Иначе банкрут.

    15:11 07.10.2026

  • 2 пресолена

    0 0 Отговор
    къде е кокала да коментира..

    15:12 07.10.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Те и преди са "проверявали" онази болница дето с 50 легла е отчела 25 000 пациента по клинични пътеки🫪🫪🫪🫪

    15:16 07.10.2026

  • 4 честен ционист

    4 0 Отговор
    Тези УМБАЛ отдавна не са държавни. Или да им взимат лицензите, или да им сменят собствеността. Тези проверчици са само прах в очите.

    15:16 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Най-после

    3 1 Отговор
    Срамежлива подкрепа от БЛС, само за който чудовищната корупция в здравеопазването е невидима. Десетилетия.

    15:38 07.10.2026

  • 7 анонимен

    3 1 Отговор
    Къде са БЛС когато лекарите протестират за заплати? Или избрания с нагласени и платени гласове Брънзалов се чуди къде да се завре.

    Коментиран от #8

    15:55 07.10.2026

  • 8 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "анонимен":

    Всички искаме по високи заплати но това не е основание да се краде

    16:00 07.10.2026

  • 9 Николаос 66

    2 0 Отговор
    БЛС трябва да се срамуватза кражбите превърнахте Хипократовата клетва в наръчник на хазарта

    16:20 07.10.2026