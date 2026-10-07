БЛС: Проверките на лечебните заведения трябва да продължат

Проверките на лечебните заведения трябва да продължат, заяви Българският лекарски съюз след акцията в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Министерството на здравеопазването вече разпореди контролни действия във всички 28 области на страната.
Проверките са насочени към качеството и безопасността на медицинската помощ, медицинската документация и разходването на публични средства. В тях ще участват Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата.
„Този случай е повод за нас да стартираме проверки в цялата страна. Не искаме да създаваме излишно напрежение, а да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване, безопасност за пациентите и че средствата в системата се разходват правилно и целесъобразно“, заяви здравният министър Катя Ивкова.
Ще се проверяват лекарства, хоспитализации и документация
Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително на скъпоструващите терапии. Контролните органи ще проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекъл срок на годност.
Проверките ще обхванат и извънболничната помощ. Ще се търсят евентуални нарушения в медицинската документация, пътя на пациента до ТЕЛК и отчетените медицински дейности. При съмнения за фиктивни хоспитализации Министерството на здравеопазването ще работи съвместно с Националната здравноосигурителна каса.
Предвижда се съпоставка между резултатите от проверките на място и данните в информационните системи на НЗОК и Националната здравноинформационна система. Премиерът Румен Радев също заяви, че кръстосаните проверки ще продължат в цялата страна след акцията в Пловдив.
Пациентите ще могат да подават сигнали през еЗдраве
Здравното министерство работи с „Информационно обслужване“ за разширяване на възможностите на електронното здравеопазване. Чрез еЗдраве пациентите ще могат да получават информация за отчетените разходи за лечението им в болничната и извънболничната помощ.
При установено несъответствие между реално получена медицинска помощ и отчетена дейност гражданите ще могат да подават сигнали. След приключването на проверките резултатите ще бъдат сравнени и с вътрешните проверки на ръководствата на лечебните заведения, за да се преценят последващите действия.
Източници: bgonair.bg, marica.bg, bnt.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И какво?
15:11 07.10.2026
2 пресолена
15:12 07.10.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:16 07.10.2026
4 честен ционист
15:16 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Най-после
15:38 07.10.2026
7 анонимен
Коментиран от #8
15:55 07.10.2026
8 Соломон
До коментар #7 от "анонимен":Всички искаме по високи заплати но това не е основание да се краде
16:00 07.10.2026
9 Николаос 66
16:20 07.10.2026