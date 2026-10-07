БЛС: Проверките на лечебните заведения трябва да продължат

Проверките на лечебните заведения трябва да продължат, заяви Българският лекарски съюз след акцията в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Министерството на здравеопазването вече разпореди контролни действия във всички 28 области на страната.

Проверките са насочени към качеството и безопасността на медицинската помощ, медицинската документация и разходването на публични средства. В тях ще участват Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата.

„Този случай е повод за нас да стартираме проверки в цялата страна. Не искаме да създаваме излишно напрежение, а да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване, безопасност за пациентите и че средствата в системата се разходват правилно и целесъобразно“, заяви здравният министър Катя Ивкова.

Ще се проверяват лекарства, хоспитализации и документация

Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително на скъпоструващите терапии. Контролните органи ще проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекъл срок на годност.

Проверките ще обхванат и извънболничната помощ. Ще се търсят евентуални нарушения в медицинската документация, пътя на пациента до ТЕЛК и отчетените медицински дейности. При съмнения за фиктивни хоспитализации Министерството на здравеопазването ще работи съвместно с Националната здравноосигурителна каса.

Предвижда се съпоставка между резултатите от проверките на място и данните в информационните системи на НЗОК и Националната здравноинформационна система. Премиерът Румен Радев също заяви, че кръстосаните проверки ще продължат в цялата страна след акцията в Пловдив.

Пациентите ще могат да подават сигнали през еЗдраве

Здравното министерство работи с „Информационно обслужване“ за разширяване на възможностите на електронното здравеопазване. Чрез еЗдраве пациентите ще могат да получават информация за отчетените разходи за лечението им в болничната и извънболничната помощ.

При установено несъответствие между реално получена медицинска помощ и отчетена дейност гражданите ще могат да подават сигнали. След приключването на проверките резултатите ще бъдат сравнени и с вътрешните проверки на ръководствата на лечебните заведения, за да се преценят последващите действия.

Източници: bgonair.bg, marica.bg, bnt.bg