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Президентски избори 2026: 2000 ремонтирани машини, близо 40 000 заявления от чужбина
  Тема: Избори

Президентски избори 2026: 2000 ремонтирани машини, близо 40 000 заявления от чужбина

7 Октомври, 2026 15:04 608 20

  • президентски избори-
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  • гласуване-
  • чужбина

Централната избирателна комисия започна обученията на районните избирателни комисии преди президентския вот. Вече трети ден екипи на ЦИК провеждат информационни срещи на място, като до 14 октомври трябва да бъдат обхванати всички 31 РИК в страната

Президентски избори 2026: 2000 ремонтирани машини, близо 40 000 заявления от чужбина - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия започна обученията на районните избирателни комисии преди президентския вот. Вече трети ден екипи на ЦИК провеждат информационни срещи на място, като до 14 октомври трябва да бъдат обхванати всички 31 РИК в страната. Това съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова на редовния брифинг на ЦИК, цитирана от Нова телевизия.
Първите срещи са проведени с комисиите в София-град, София-област, Пазарджик, Пловдив-град и Пловдив-област. Днес представители на ЦИК са в Габрово, Велико Търново, Стара Загора, Сливен и Ямбол.

От комисията очакват прекият контакт с членовете на РИК да подобри комуникацията, координацията и практическата подготовка за изборния ден. По време на обученията се обсъждат основните организационни и практически въпроси, а представителите на районните комисии могат да поставят конкретни казуси от работата си.

Балова подчерта, че обратната връзка от хората на терен е особено важна, тъй като на ЦИК предстои да подготви и приеме методическите указания за изборите. Идеята е въпросите и препоръките на районните комисии да бъдат взети предвид при изготвянето им.

Продължава и подготовката за машинното гласуване. На случаен принцип вече са избрани 10 устройства, които трябва да преминат през подробна техническа проверка на хардуера и софтуера. Целта е да бъде установено дали отговарят на изискванията за удостоверяване на съответствието преди изборния ден.

От ЦИК подчертават, че публичното определяне на устройствата е част от усилията за максимална прозрачност на процеса по удостоверяване на машините. „Прозрачността през целия процес е ключова предпоставка за доверието на гражданите в изборите и ние ще работим в тази посока през целия изборен процес“, заяви Балова-Цветкова.

След приключването на проверките се очаква компетентните институции да удостоверят съответствието на устройствата, които ще бъдат използвани на изборите за президент и вицепрезидент.

ЦИК е разработила цялостен план за провеждането на машинния вот и за сигурността на отделните етапи от процеса.

Сред следващите ключови стъпки е т.нар. доверено изграждане на кода. При процедурата от изходния код на системния и приложния софтуер, който ще бъде инсталиран на машините, се генерира уникален хешкод.

Той е публичен и ще бъде изписван върху разписките от машинното гласуване. Целта е да се повиши сигурността и да може да бъде проверено, че на устройствата е инсталиран именно удостовереният софтуер.
Процедурата се извършва в защитена среда от представители на ЦИК с изходен код, осигурен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. В резултат се създават три пълни комплекта от изпълнимия софтуер, които се съхраняват от ЦИК.

Комисията възлага на „Информационно обслужване“ и издаването на цифрови сертификати за използването на машините върху предоставени от ЦИК смарт карти.

Устройствата за машинно гласуване се съхраняват в денонощно охраняван склад, пазен от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Достъп до него се разрешава единствено след изрично писмено разпореждане на ЦИК. В склада могат да влизат само лица, които предварително са проверени от МВР и ДАНС.

Междувременно продължава ремонтът на устройствата, които се нуждаят от техническа намеса. По думите на Балова работата върви по график, като около 2000 от машините, за които е бил необходим по-сериозен ремонт, вече са приведени в пълна изправност.

ЦИК вече е определила местата в чужбина, където ще бъдат разкрити избирателни секции, както и броя им във всяко населено място.

Близо 40 000 български граждани зад граница са подали заявления, че искат да гласуват на предстоящите президентски избори.

На 8 октомври от 9:30 часа в Народното събрание ще се проведат консултации с парламентарно представените партии за разпределението на местата и представителите в секционните избирателни комисии извън страната. Крайният срок, в който ЦИК трябва да назначи тези комисии, е 12 октомври.

Устройствата, предназначени за секциите зад граница, ще бъдат транспортирани като дипломатическо карго. Машините ще бъдат взети от склада и предадени на представители на Министерството на външните работи, което ще организира доставянето им до съответните дипломатически и консулски представителства. Оттам устройствата ще бъдат разпределени до избирателните секции.

Всяка машина ще пътува в пломбиран транспортен куфар. Предаването ще става с приемно-предавателен протокол, в който ще бъдат записани номерът на съответната секция, номерът на машината и номерът на пломбата.

До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подадат заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. За да бъде образувана такава секция, са необходими заявления от най-малко 10 избиратели. Една подвижна секция може да обслужва едно или повече населени места в рамките на съответната община.

Ако след 10 октомври вече има образувана подвижна секция, заявление ще могат да подадат и хора, чието увреждане е възникнало след тази дата. Крайният срок за тях е 19 октомври, като трябва да представят документ от ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ увреждането и невъзможността да гласуват в изборното помещение.

Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството. Това може да стане лично, чрез упълномощено лице, по пощата, по факс или електронно през интернет страницата на съответната администрация. При подаване онлайн не се изисква подпис.

Заявление за гласуване по настоящ адрес може да се подаде и през телефона

Мобилното приложение „Избори 360°“ вече е достъпно за устройства с Android и iOS. То събира на едно място информация и електронни услуги, свързани с изборния процес.

Избирателите могат да открият секцията си чрез интерактивна карта, да видят списъка с кандидатите за президент и вицепрезидент и да използват симулатор за машинно гласуване.

През приложението може да бъде подадено и електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, без посещение в общинската администрация. Срокът за това също е 10 октомври.

Отделна секция в приложението е предназначена за членовете на секционните избирателни комисии. Предстои там да бъдат публикувани електронни версии на протоколите за машинното и хартиеното гласуване, чрез които членовете на СИК ще могат предварително да упражнят попълването и проверката им.

Как ще се гласува с машина

Говорителят на ЦИК демонстрира и начина на машинно гласуване. Избирателят прави своя избор върху сензорния екран, след което го потвърждава.

Устройството вече не отпечатва бюлетина с всички кандидати, а контролна разписка, върху която е отбелязан направеният избор. След проверка избирателят поставя разписката в специалната кутия за машинно гласуване.

След приключването на гласуването машината генерира отчет с резултата от подадените чрез устройството гласове.

Припомняме, че вече започна процедурата по удостоверяване на машините за гласуване, като всички 12 800 устройства трябва да преминат през диагностика, профилактика и при необходимост - ремонт. През тази седмица започват и демонстрациите на машинното гласуване по места.

В надпреварата участват 27 кандидатски двойки. В страната към края на септември бяха образувани около 11 600 секции, като в 9311 от тях има над 300 избиратели и е предвидено машинно гласуване. Броят на секциите обаче не е окончателен, тъй като се добавят подвижни секции и такива в лечебни и социални заведения.

Междувременно ЦИК пусна мобилното приложение „Избори 360°“, чрез което избирателите могат да проверят секцията си, да видят кандидатите и да използват симулатор за машинно гласуване.

Вече е определена и организацията на вота зад граница. Най-много места за гласуване са предвидени във Великобритания - 82, следвана от Турция със 78, Германия със 70, Испания с 67 и САЩ с 44. За част от секциите все още се очаква разрешение от властите на съответните държави.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВАЖНОТО Е

    6 1 Отговор
    Да има и едно русичко.

    15:05 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да се оплача от чужбина

    5 1 Отговор
    Карам жената до избирателния център, 200 евро ми струва един път. И втория гласувам за който ми каже. Иначе ме прави като Плевню.

    Коментиран от #7, #9

    15:09 07.10.2026

  • 4 глоги

    2 0 Отговор
    Това съобщи говорителКАТА на комисията - Стоянка Балова ...

    Коментиран от #12

    15:15 07.10.2026

  • 5 честен ционист

    3 0 Отговор
    Кой е кандидатът на автентичното ДПС?

    15:18 07.10.2026

  • 6 фербх

    5 1 Отговор
    Кво се счупиха толкова тез машини , да се чуди човек. То телефоните ни са по изтормозени ама не ги ремонтираме през месец ? 🤔

    Коментиран от #8, #20

    15:20 07.10.2026

  • 7 Троян

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да се оплача от чужбина":

    Ти да не живееш във Чили? Двеста евро? С танк ли караш или как? :)

    15:22 07.10.2026

  • 8 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "фербх":

    Много точен и верен коментар.... Затова в бг територията сме на това дередже

    15:23 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Машинките на дявола

    4 1 Отговор
    Ремонтирани от служители на дявола.

    За изборна измама в полза на дявола.

    15:26 07.10.2026

  • 11 Шаран БГ

    5 1 Отговор
    Докато за български властници гласуват хора , живеещи при други социални , икономически и политически условия, т.е. от чужбина, тук прокопсия няма да има !!

    15:29 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Изборният процес е единствено интересен, за да си направи човек извод, кога е дошло време да емигрира.

    Коментиран от #14, #15

    15:30 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Може и да има нещо вярно в приказката ти,само че Обхватът й е доста ограничен защого РУСОФИЛИТЕ НЕ СА ЧОВЕЦИ,не възприемат изборния Процес по начина по който го тълкуваш и Никога няма да емигрират.И да - предлагал съм им многократно като не са доволни от Геополитическата насоченост и Икономическата обстановса в БГ ДА ЕМИГРИРАТ в Русия която им е "на сърце,отговорът им бе СМРАЗЯВАЩО ЛОГИЧЕН:"Че що да емигрираме в русия,след като Тя ще дойде тука"?:)

    15:47 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хартиените отрязъци

    1 0 Отговор
    ще се броят формално.

    Важи само машинният протокол!

    Честито!

    15:55 07.10.2026

  • 18 Хартиените отрязъци

    3 0 Отговор
    Ще гласуваме за истинската опозиция - Ненчев- Кирилова и Костадинов - Волгин!

    Напук!

    Коментиран от #19

    15:57 07.10.2026

  • 19 Трол

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хартиените отрязъци":

    Истинската опозиция са Чикагото, Попа, Пацо и Ваня.

    16:02 07.10.2026

  • 20 12милиона€

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "фербх":

    За ремонта! Така съобщиха по-рано... =6000€/бр. Ремонт🤬🤬🤬🤬

    16:16 07.10.2026

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