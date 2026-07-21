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Слаби магнитни бури застигат Земята утре

Слаби магнитни бури застигат Земята утре

21 Юли, 2026 12:31 504 2

  • магнитна буря-
  • смущения-
  • слънчеви изригвания

Смущенията могат да бъдат усетени от по-чувствителните хора

Слаби магнитни бури застигат Земята утре - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Слаби магнитни бури с магнитуд G1–G2 ще започнат на Земята от сряда, 22 юли. Това съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на РАН, предава Телеграф.

Причината ще бъде поток от бърз слънчев вятър от друга коронална дупка на Слънцето. Първите смущения в магнитното поле се очакват през нощта от вторник до сряда. Повишената активност ще продължи поне 24 часа.

„На фона на необичайно ниската геомагнитна активност това лято, след два дни се очаква поне някакво „забавление“: друга слънчева коронална дупка се приближава към Земята, като се очаква поток от бързи ветрове от нея да достигне планетата на 22 юли“, се казва в доклада.

В пиковите часове геомагнитните смущения могат да достигнат ниво G2. Учените оценяват вероятността от по-силни бури от G3 и по-високи на приблизително 5%.

Метеоролозите отчитат, че месец юли не е особено наситен на силни и осезаеми магнитни бури и смущения. От 24 до 31 юли се очакват много леки, но по-скоро неосезаеми магнитни смущения, които няма да ни тормозят много.


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  • 1 Амиии

    1 1 Отговор
    Слагайте шлемове от алуминиево фолио, метални гевгири също вършат работа😉

    12:37 21.07.2026

  • 2 Тук ,ВИ, поздравявам,

    3 0 Отговор
    Че добре и правилно ни информирате за магнитните бури !!! Правете това и занапред на сайта, Ви !!!

    13:19 21.07.2026