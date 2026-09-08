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Новата седмица започва с поредица от магнитни бури

Новата седмица започва с поредица от магнитни бури

8 Септември, 2026 12:01 599 1

  • геомагнитна буря-
  • геомагнитно смущение-
  • магнитна буря-
  • слънчеви изригвания

Слънчеви изригвания бяха засечени още в края на миналата седмица

Новата седмица започва с поредица от магнитни бури - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Серия от коронални изхвърляния на маса се движи към Земята и може да предизвика продължителни геомагнитни смущения на 8 и 9 септември. Според последните прогнози планетата ни вероятно ще бъде засегната от поне два плазмени облака, а взаимодействието между тях може да усили ефекта върху магнитосферата.

Лабораторията по слънчева астрономия XRAS към Института за космически изследвания на Руската академия на науките съобщава, че най-сериозните смущения се очакват от вечерта на 8 септември до първата половина на 9 септември. Скоростта на слънчевия вятър може временно да достигне около 700 километра в секунда.

Американският Център за прогнозиране на космическото време към NOAA очаква отделни периоди с геомагнитна буря от клас G1, определяна като слаба. Възможно е активността за кратко да достигне и G2, но вероятността за по-сериозна буря към момента остава ниска.

Активният период започна още в началото на септември, когато коронографите регистрираха поредица от плазмени изхвърляния. Част от тях са насочени към Земята и сега преминават през междупланетното пространство.

При геомагнитни бури от клас G1 и G2 са възможни временни смущения в работата на спътници, радиокомуникациите и навигационните системи, както и по-ярки полярни сияния на по-ниски географски ширини от обичайното. Сериозни последствия за наземната инфраструктура не се очакват.

Точната сила на бурята ще стане по-ясна едва при пристигането на плазмените облаци, тъй като ключово значение има ориентацията на магнитното поле, което те носят. Затова прогнозата остава динамична, а учените продължават да следят параметрите на слънчевия вятър в реално време.


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