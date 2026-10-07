Фенове на Меган Маркъл атакуваха британски свещеници заради коледен календар (СНИМКИ)

Двама британски свещеници са били залети с обиди в социалните мрежи, след като разкритикували луксозен коледен календар, продаван от Меган Маркъл. Според Page Six, който се позовава на Daily Mail, реакциите са дошли от част от последователите на херцогинята на Съсекс, известни като „Sussex Squad“.

Меган продава празничния календар чрез лайфстайл марката си As Ever. В кутията има 24 шоколада, а цената е 112 британски лири, или приблизително 148 долара. Продуктът е разработен съвместно с базираната в Лос Анджелис шоколадова компания Compartés.

Преподобният Даниел Френч, англикански свещеник и университетски капелан в Лондон, изразил несъгласие с цената и насочил последователите си към друг продукт. Той препоръчал християнски празничен календар за 8 долара на Meaningful Chocolate Company. В него има шоколад Fairtrade, коледна история и книжка с активности, а част от приходите подпомагат благотворителната организация The Leprosy Mission.

Публикацията му предизвикала вълна от гневни коментари. Сред отправените към Френч квалификации били „зъл“, „сатанинско потомство“ и човек с „грозно сърце за някой, който се нарича християнин“.

Крис Филипс, протестантски свещеник от Югозападен Лондон, застанал зад колегата си в социалната мрежа X. „Тук се сблъсках със Sussex Squad“, написал той.

След публикацията Филипс също станал обект на враждебни съобщения. По данни, цитирани от Page Six, той заключил профила си и блокирал част от потребителите. Един от критиците обвинил двамата духовници, че използват платформите си, за да нападат Меган, а друг ги нарекъл „жалки подобия на християни“.

Случаят се разиграва на фона на разширяването на As Ever. Новата празнична колекция включва кошница за домакини с чайове, плодови конфитюри, цветни захарни пръчици и ароматизирани свещи.

Част от предложенията са сравнени с празничната колекция на Бъкингамския дворец за 2026 г. Спорът около коледния календар идва преди първата Коледа на семейство Съсекс във Великобритания след завръщането им през август. Меган и принц Хари се установиха отново в страната заедно с децата си принц Арчи и принцеса Лилибет.

Семейството обаче се сблъска и с проблеми около сигурността на децата. Арчи и Лилибет били изтеглени от новото си училище само два дни след началото на учебния срок.