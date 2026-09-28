Кога ще ни връхлетят магнитни бури през октомври?

Октомври 2026 г. може да донесе няколко периода на повишена геомагнитна активност, като най-интересният засега се очертава около 21–24 октомври. Това показва актуалната дългосрочна прогноза на Центъра за прогнозиране на космическото време към NOAA, публикувана на 28 септември.

През по-голямата част от месеца обаче прогнозата към момента не показва условия за силни магнитни бури.

Кога се очаква повишена активност през октомври

Първият по-активен период се очаква между 4 и 8 октомври. NOAA прогнозира планетарен Kp индекс до 4 на 4, 5 и 6 октомври. Това означава активна геомагнитна обстановка, но все още под официалния праг за геомагнитна буря.

По-съществен период се очертава между 21 и 24 октомври. За 21 октомври прогнозният Kp е 4, а на 22 октомври достига 5. Именно Kp 5 съответства на началното ниво G1 от петстепенната скала за геомагнитни бури на NOAA. На 23 и 24 октомври прогнозата отново показва Kp около 4.

За края на месеца, около 31 октомври, се очаква ново умерено повишаване на геомагнитната активност, но според сегашната 45-дневна прогноза то не достига нивото на магнитна буря.

Тези дати не трябва да се възприемат като окончателен „календар на магнитните бури“. Дългосрочните прогнози отчитат до голяма степен повтарящи се характеристики на слънчевата активност, докато мощно ново изригване или изхвърляне на коронална маса може бързо да промени прогнозата.

Защо магнитна буря не може да се предвиди точно седмици предварително

Слънчевите изригвания представляват мощни освобождавания на енергия от Слънцето. Най-интензивните попадат в клас X, следван от M, C, B и A. Но силно слънчево изригване не означава автоматично силна магнитна буря на Земята.

Особено важни са изхвърлянията на коронална маса, при които огромни количества плазма и магнитно поле напускат слънчевата атмосфера. Ако подобно изхвърляне е насочено към Земята и магнитното му поле взаимодейства благоприятно с земната магнитосфера, може да последва геомагнитна буря.

Затова точната сила на дадена буря често става ясна едва сравнително близо до пристигането на слънчевия материал.

Слънцето продължава да показва способност за мощни изригвания и през 2026 г. NASA регистрира няколко събития от най-високия X клас, включително X8.1 през февруари, X2.5 през април и X1.3 през юли.

Какво означават Kp 4, Kp 5 и по-високите стойности

Kp индексът е един от основните показатели за състоянието на земното магнитно поле и се движи по скала от 0 до 9.

При Kp 0–2 геомагнитната обстановка е сравнително спокойна. Kp 3–4 показва повишена или активна обстановка. При Kp 5 започва геомагнитна буря от клас G1, а с увеличаването на индекса нараства и потенциалът за по-сериозни технологични ефекти.

Силните геомагнитни бури могат да повлияят на работата на спътници, радиокомуникации, навигационни системи и при достатъчно мощни събития на електропреносната инфраструктура. NASA подчертава, че слънчевите изригвания и други прояви на космическото време могат да създават рискове и за космически апарати и астронавти.

Влияят ли магнитните бури на здравето?

Това е една от темите, около които има най-много спекулации. Главоболие, безсъние, умора, промени в кръвното налягане и сърцебиене често се приписват на магнитните бури, но научните доказателства за пряка причинно-следствена връзка остават ограничени и противоречиви.

Световната здравна организация посочва по-общо, че наличните доказателства не потвърждават неблагоприятни здравни последици от обичайното излагане на ниски нива на електромагнитни полета. Съществуват отделни епидемиологични изследвания за възможни връзки между геомагнитната активност и сърдечно-съдови събития, но подобни наблюдения сами по себе си не доказват, че магнитните бури са причината.

Затова хората с хипертония или сърдечно-съдови заболявания не бива да променят лекарствата или лечението си според онлайн „календари на магнитните бури“. При необичайни симптоми правилният подход остава медицинска консултация.