Кая Гербер се появи на парти по опасно изрязан сутиен (СНИМКИ)

Американският модел и актриса Кая Гербер се превърна в една от най-коментираните звезди на партитата след наградите „Еми“ 2026, след като избра дръзка бяла визия за празненството на The Walt Disney Company.
24-годишната дъщеря на супермодела Синди Кроуфорд подчерта фигурата си с минималистичен бял топ тип сутиен и дълга пола в същия цвят. Семплата на пръв поглед комбинация постави акцент върху стегнатия корем на Кая Гербер и се открои сред традиционните вечерни рокли на звездното събитие.
Kaia Gerber and Igby Rigney at the The Walt Disney Company's Emmy Awards Celebration. 📷 pic.twitter.com/2Ptg94crUH
— Cinethology (@thecinethology) September 15, 2026
Моделът пристигна на партито заедно с актьора Игби Ригни, неин колега от сериала „The Shards“. Двамата позираха заедно след церемонията, а визията на Гербер бързо привлече внимание в социалните мрежи и модните медии.
kaia gerber at the disney's emmy party pic.twitter.com/Zs5Ru2X2zE— ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) September 15, 2026
Реакциите онлайн се насочиха основно към смелия силует. Част от потребителите похвалиха Кая Гербер за изчистения подход и начина, по който е превърнала комбинацията от топ и пола в подходяща визия за холивудско парти. Други определиха ансамбъла като прекалено разголен и по-близък до модния подиум, отколкото до традиционния стил на вечерите след наградите „Еми“.
Появата идва само дни след поредната провокативна модна изява на Кая Гербер. По време на Седмицата на модата в Ню Йорк тя откри ревюто на Khaite за пролет/лято 2027 с дълбоко изрязан бял топ тип сутиен и черна пола с висока талия. Визията също предизвика активни реакции онлайн и затвърди тенденцията към по-смели силуети в последните ѝ появи.
През последните години Кая Гербер все по-активно следва стъпките в професионалния път на майка си Синди Кроуфорд в модата, но пък младият модел постепенно разшири присъствието си в киното и телевизията.
Сред последните ѝ проекти е „The Shards“, телевизионната адаптация по романа на Брет Ийстън Елис, продуцирана от Райън Мърфи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шофьор
16:02 15.09.2026
2 На Кая
16:03 15.09.2026
3 На 90 процента от българките
Коментиран от #4
16:07 15.09.2026
4 Ама
До коментар #3 от "На 90 процента от българките":Увисналите кайсии какво ги правят,?
16:12 15.09.2026
5 Марина мучакова
Коментиран от #6
16:15 15.09.2026
6 Лъжец
До коментар #5 от "Марина мучакова":В Сомалия е такъв глад, че сами си пият сосовете, кой ще ти дава на тебе?
17:02 15.09.2026