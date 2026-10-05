Васил Боснешки мълчи след убийството на Илиян Филипов

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Васил Боснешки не е публикувал нищо в социалните мрежи шест дни след убийството на Илиян Филипов. Последната му публична публикация е от 25 септември и е посветена на форум в Лондон, организиран от Британското посолство. По-старата видима публикация на управителя на „Некст Лоджистик“ е от Бъдни вечер през 2025 г. и е свързана с „Българската Коледа“.

Мълчанието му привлече внимание на фона на изказване на директора на ОДМВР – Пловдив Васил Костадинов. Пред Нова телевизия той заяви:

„Там са по-различни нещата. Те са бивши съдружници. Не знам в момента да имат бизнес отношения като съдружници в общи дружества.“

Въпреки това името на Боснешки продължава да фигурира като управител на „Некст Лоджистик“ и „Трък Фери“ – дружества, свързани с бизнеса на Филипов и ПИМК. Самото качество на управител не означава задължително собственост или съдружие. Не е публично изяснено кога и при какви обстоятелства са прекратени отношенията между двамата.

Дистанцирането е започнало преди убийството

Боснешки е излязъл и от ръководството на „Ботев“ – Пловдив. Това е станало без официално обяснение от него или от клуба. Преди това той беше възприеман като близък до Филипов и като едно от лицата, свързани с управлението на неговия бизнес.

През март 2025 г. в офисите на ПИМК и „Некст Лоджистик“ беше проведена полицейска акция. Боснешки беше отведен в София за разпит и освободен същия ден без повдигнато обвинение. Телефонът му беше иззет, а около два месеца по-късно му беше върнат. Акцията беше свързана с разследване за изчезнали 160 килограма кокаин и отвличане на двама мъже. По случая обвинения получиха Митко и Радослав Лебешковски, но Филипов и Боснешки не бяха привлечени като обвиняеми.

TrafficNews съобщава още за близки отношения на Боснешки с Константин Маршавелов и за публично обсъждани контакти със Славчо Мегеров, който е обвиняем за убийството на Филипов. Тези сведения сами по себе си не доказват участие на Боснешки в престъплението. Към момента няма публично потвърдени данни той да е обвиняем или заподозрян по делото.

Остава неизяснено къде се намира Боснешки и защо е прекратил публичната си активност. Не е обявено и дали отношенията му с Филипов, както и контактите му с хора от обкръжението на обвиняемия Мегеров, са предмет на отделна проверка.

Източници: trafficnews.bg