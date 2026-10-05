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Васил Боснешки мълчи след убийството на Илиян Филипов

Васил Боснешки мълчи след убийството на Илиян Филипов

5 Октомври, 2026 18:38 1 814 14

  • васил боснешки-
  • илиян филипов-
  • славчо мегеров-
  • пловдив-
  • некст лоджистик

Директорът на пловдивската полиция заяви, че двамата са бивши съдружници. Боснешки продължава да фигурира като управител на две дружества

Васил Боснешки мълчи след убийството на Илиян Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Traffic News Traffic News
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Васил Боснешки не е публикувал нищо в социалните мрежи шест дни след убийството на Илиян Филипов. Последната му публична публикация е от 25 септември и е посветена на форум в Лондон, организиран от Британското посолство. По-старата видима публикация на управителя на „Некст Лоджистик“ е от Бъдни вечер през 2025 г. и е свързана с „Българската Коледа“.

Мълчанието му привлече внимание на фона на изказване на директора на ОДМВР – Пловдив Васил Костадинов. Пред Нова телевизия той заяви:

„Там са по-различни нещата. Те са бивши съдружници. Не знам в момента да имат бизнес отношения като съдружници в общи дружества.“

Въпреки това името на Боснешки продължава да фигурира като управител на „Некст Лоджистик“ и „Трък Фери“ – дружества, свързани с бизнеса на Филипов и ПИМК. Самото качество на управител не означава задължително собственост или съдружие. Не е публично изяснено кога и при какви обстоятелства са прекратени отношенията между двамата.

Дистанцирането е започнало преди убийството

Боснешки е излязъл и от ръководството на „Ботев“ – Пловдив. Това е станало без официално обяснение от него или от клуба. Преди това той беше възприеман като близък до Филипов и като едно от лицата, свързани с управлението на неговия бизнес.

През март 2025 г. в офисите на ПИМК и „Некст Лоджистик“ беше проведена полицейска акция. Боснешки беше отведен в София за разпит и освободен същия ден без повдигнато обвинение. Телефонът му беше иззет, а около два месеца по-късно му беше върнат. Акцията беше свързана с разследване за изчезнали 160 килограма кокаин и отвличане на двама мъже. По случая обвинения получиха Митко и Радослав Лебешковски, но Филипов и Боснешки не бяха привлечени като обвиняеми.

TrafficNews съобщава още за близки отношения на Боснешки с Константин Маршавелов и за публично обсъждани контакти със Славчо Мегеров, който е обвиняем за убийството на Филипов. Тези сведения сами по себе си не доказват участие на Боснешки в престъплението. Към момента няма публично потвърдени данни той да е обвиняем или заподозрян по делото.

Остава неизяснено къде се намира Боснешки и защо е прекратил публичната си активност. Не е обявено и дали отношенията му с Филипов, както и контактите му с хора от обкръжението на обвиняемия Мегеров, са предмет на отделна проверка.

Източници: trafficnews.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бою бет и шиши бет

    20 0 Отговор
    и те мълчат

    18:58 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Защо така

    11 1 Отговор
    Какво ли делят. Жена ли, бебе ли, пари ли?

    19:04 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шести

    18 0 Отговор
    160кг.кокаин изчезнал но от къде на кого е бил

    Коментиран от #8

    19:11 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тези

    3 0 Отговор
    Тяхната работничка добре ги е завъртяла, чак превъртяла.

    19:39 05.10.2026

  • 13 Мнение

    3 0 Отговор
    КОЙ каквото е търсил накрая си го е намерил. При мафията няма пропуск или отсрочка.

    19:39 05.10.2026

  • 14 Простено да им е

    0 0 Отговор
    За 160 кила кокаин не си заслужава да се пище.

    20:23 05.10.2026