Принц Хари и Меган Маркъл се появиха за пръв път заедно във Великобритания (СНИМКИ)

Принц Хари и Меган Маркъл бяха заснети заедно за първи път след неочакваното си завръщане във Великобритания. Херцогът и херцогинята на Съсекс се появиха в Котсуолдс, където обядваха в традиционен английски пъб.

Двамата бяха фотографирани в четвъртък, докато вървят хванати за ръце към The Falkland Arms, исторически пъб, чиито корени датират от XVI век.

За неформалното излизане принц Хари и Меган Маркъл бяха избрали спортно-ежедневни дрехи. 42-годишният херцог на Съсекс носеше бейзболна шапка на пожарната служба в Санта Барбара, препратка към дома на семейството в Монтесито, Калифорния.

Prince Harry and Meghan Markle hold hands on romantic pub date in first photos together since UK return https://t.co/lOL8y2JLCJ https://t.co/74TAtn3WEO — New York Post (@nypost) October 3, 2026

Според The Sun 45-годишната бивша актриса от сериала „Костюмари“ е поръчала хек в безглутенова бирена панировка с пържени картофи, грахово пюре и сос тартар. Принц Хари избрал традиционен пай с пилешко месо, шунка и праз, поднесен със сезонни зеленчуци, картофено пюре и сос.

Източник от заведението твърди, че двойката не е получила специално отношение нито от персонала, нито от останалите посетители.

„Тук всички получават кралско отношение, независимо кои са. Идват най-различни хора и се отнасяме към всеки като към местен. Когато Хари и Меган бяха тук, те също се държаха като местни“, коментира служител пред британското издание.

Публичната поява идва на фона на проблеми около сигурността на децата им след преместването на семейството във Великобритания.

Според публикацията принц Арчи, на 7 години, и принцеса Лилибет, на 5, първоначално започнали да посещават частно подготвително училище с годишна такса около 35 000 долара. Само два дни по-късно обаче били преместени заради опасения, свързани със сигурността при ежедневното им придвижване.

Допълнително напрежение възникнало, след като личният телефонен номер на Меган Маркъл reportedly станал публично достояние, след като тя се присъединила към WhatsApp група на родители от училището.

Херцогът и херцогинята на Съсекс реагираха и срещу присъствието на папараци около новото училище на децата им. Техен говорител определи действията на фотографите като „изключително безразсъдни“.

„Има огромна разлика между легитимната медийна дейност и фотографи, които обикалят около училище, надничат към двора и наблюдават децата по време на ежедневните им занимания“, заяви представител на принц Хари и Меган Маркъл пред Page Six.

Говорителят допълни, че е обезпокоително, че част от европейските папараци очевидно не са склонни да уважават неприкосновеността на децата в училищна среда.

Самият принц Хари, автор на мемоарната книга „Резервният“, наскоро заяви в интервю за канадската телевизия CTV, че Арчи и Лилибет са се адаптирали добре.

„Децата са щастливи в училище“, каза херцогът на Съсекс и добави: „Чудесно е отново да бъда на британска земя.“

Принц Хари и Меган Маркъл се завърнаха да живеят във Великобритания през август, след като в продължение на години основният им дом беше в Монтесито, Калифорния.