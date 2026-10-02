Драстично отслабналата Адриана Лима притесни мрежата с вида си (ВИДЕО)

Прокуратурата разкри мотива за убийството на Илиян Филипов

Задържаният за убийството на Илиян Филипов - Славчо Мегеров - е привлечен в качеството на обвиняем. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Хри ...