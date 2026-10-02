Драстично отслабналата Адриана Лима притесни мрежата с вида си (ВИДЕО)

Бразилският супермодел Адриана Лима привлече вниманието с видимо променената си фигура по време на Седмицата на модата в Париж, само няколко седмици преди планираното си участие в модното шоу на Victoria’s Secret.
45-годишната Адриана Лима присъства на събитие на REVOLVE Magazine във вторник, облечена в къса кожена рокля тип тренчкот. Снимките от появата ѝ бързо предизвикаха множество коментари в социалните мрежи за това колко е отслабнала.
Част от потребителите обърнаха внимание на значително по-слабите крака и по-изразената линия на лицето на супермодела. Появиха се и спекулации, че и тя е посегнала към популярните инжекции за отслабване.
i’m sorry but WHAT happened to adriana lima’s legs??? pic.twitter.com/7IkwbupLtD— fairy ౨ৎ (@knddall) October 1, 2026
Други потребители защитиха бразилския модел и определиха коментарите за тялото и здравословното ѝ състояние като неоснователни.
Adriana Lima turns heads in an edgy leather mini look at Revolve party during Paris Fashion Week in Paris 29.09.2026 X29#AdrianaLima https://t.co/EZGdZKcuXF pic.twitter.com/oHA3IBe6j6— HQCelebCorner (@Pawe66862800) September 30, 2026
Интересът към външния вид на бившия ангел на Victoria’s Secret Адриана Лима се засили още през 2023 г., когато тя се появи на премиерата на „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“. Тогава част от потребителите в социалните мрежи предположиха, че моделът може да се е подложил на козметични процедури.
Самата Адриана Лима реагира на спекулациите с публикация, в която обясни външния си вид с умората и натовареното ежедневие като майка.
„Това е лицето на уморена майка на една тийнейджърка, две деца в предпубертетна възраст, едно активно момче, едногодишно дете, което се учи да ходи, и три кучета. Благодаря за загрижеността“, написа тогава супермоделът.
isso aqui é muito chocante, adriana lima é um alien pic.twitter.com/ka8vqHVJp1
— borvior (@borvior) September 23, 2026
През последните месеци Адриана Лима отново засили присъствието си на големи модни събития. Наскоро тя се появи и на Седмицата на модата в Мадрид, където привлече внимание с черна рокля и атлетична фигура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужасссс...
Коментиран от #5
15:35 02.10.2026
2 Роберто Мадяров Бровдиев
15:38 02.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Исторически парк
15:48 02.10.2026
5 Българин
До коментар #1 от "Ужасссс...":Дебелата версия от 2024 ли предпочташ 💩🤣😂
15:49 02.10.2026
6 хмм
15:50 02.10.2026