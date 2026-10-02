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Драстично отслабналата Адриана Лима притесни мрежата с вида си (ВИДЕО)

Драстично отслабналата Адриана Лима притесни мрежата с вида си (ВИДЕО)

2 Октомври, 2026 15:31 574 6

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  • тревога

Супермоделът се появи на Седмицата на модата в Париж

Драстично отслабналата Адриана Лима притесни мрежата с вида си (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бразилският супермодел Адриана Лима привлече вниманието с видимо променената си фигура по време на Седмицата на модата в Париж, само няколко седмици преди планираното си участие в модното шоу на Victoria’s Secret.

45-годишната Адриана Лима присъства на събитие на REVOLVE Magazine във вторник, облечена в къса кожена рокля тип тренчкот. Снимките от появата ѝ бързо предизвикаха множество коментари в социалните мрежи за това колко е отслабнала.

Част от потребителите обърнаха внимание на значително по-слабите крака и по-изразената линия на лицето на супермодела. Появиха се и спекулации, че и тя е посегнала към популярните инжекции за отслабване.

Други потребители защитиха бразилския модел и определиха коментарите за тялото и здравословното ѝ състояние като неоснователни.

Интересът към външния вид на бившия ангел на Victoria’s Secret Адриана Лима се засили още през 2023 г., когато тя се появи на премиерата на „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“. Тогава част от потребителите в социалните мрежи предположиха, че моделът може да се е подложил на козметични процедури.

Самата Адриана Лима реагира на спекулациите с публикация, в която обясни външния си вид с умората и натовареното ежедневие като майка.

„Това е лицето на уморена майка на една тийнейджърка, две деца в предпубертетна възраст, едно активно момче, едногодишно дете, което се учи да ходи, и три кучета. Благодаря за загрижеността“, написа тогава супермоделът.

През последните месеци Адриана Лима отново засили присъствието си на големи модни събития. Наскоро тя се появи и на Седмицата на модата в Мадрид, където привлече внимание с черна рокля и атлетична фигура.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужасссс...

    4 1 Отговор
    Аз обичам слаби жени, но това вече е мършаво! Виждал съм такива прекалили и на живо, не е сексапилно!

    Коментиран от #5

    15:35 02.10.2026

  • 2 Роберто Мадяров Бровдиев

    4 0 Отговор
    Май че е преминала само на протеини....от дедов....

    15:38 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Исторически парк

    1 1 Отговор
    Мсирите вече на 50 кила момичета им викат болни 🙄🤬💀☠

    15:48 02.10.2026

  • 5 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ужасссс...":

    Дебелата версия от 2024 ли предпочташ 💩🤣😂

    15:49 02.10.2026

  • 6 хмм

    2 1 Отговор
    Никога не е била такъв оглозган кокал, дори когато беше супермодел.

    15:50 02.10.2026