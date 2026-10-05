Мантинели от Турция на „Хемус“: Какви са съмненията?

Съмнения за начина, по който са монтирани нови мантинели на автомагистрала „Хемус“, бяха представени в предаването „Лице в лице“ по bTV. Председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев заяви, че при проверка на 29 септември са установени липсващи болтове, лоши заварки и опасно стърчащи метални елементи.

Твърдения за подмяна преди проверката

„Липсват болтове, има лоши заварки, стърчат елементи като копия“, заяви Богдан Милчев.

По думите на Милчев преди инспекцията част от съоръженията са били разглобени и заменени. Той твърди, че служители на „Автомагистрали“ са работили през нощта, като са демонтирали седем метра мантинела и след това са започнали да сглобяват 80 метра ново съоръжение.

Според председателя на Института за пътна безопасност при проверката на място е имало представители на турска компания. Милчев заяви, че те са инструктирали работниците как да монтират мантинелите.

Поискани са договори, сертификати и краш тестове

Институтът за пътна безопасност е поискал информация за договорите, сертификатите и краш тестовете на мантинелите, както и инструкция за монтаж и проект за подмяната им.

„Поискахме от „Автомагистрали“ инструкцията за монтаж. Нямат я. Поискахме проект, защото не можеш да сменяш без проект. Нямат проект“, твърди Милчев.

По думите му институтът е сезирал прокуратурата. Милчев свърза случая и с напускането на ръководители в пътния сектор, като заяви, че организацията е получила информация от свои източници в Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“.

Ананиев: Твърденията трябва да бъдат проверени

Бившият председател на парламентарната транспортна комисия Настимир Ананиев призова да се извърши проверка, преди да се правят заключения за състоянието и монтажа на мантинелите. Според него проблемите с тези съоръжения не са нови и се обсъждат от години.

Ананиев посочи, че сега трябва да се види какви конкретни действия ще предприеме властта. По думите му няма една мярка, която сама да реши проблема с тежките катастрофи. Той постави акцент върху обучението на младите шофьори и контрола върху автошколите.

В разговора Милчев представи и данни, според които към 4 октомври загиналите при катастрофи са 378, или с 45 повече спрямо същия период на предходната година. Според него държавата трябва да промени начина, по който определя къде да насочва средствата за пътна безопасност.

Източници: btvnovinite.bg