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Мантинели от Турция на „Хемус“: Какви са съмненията?
  Тема: Войната на пътя

Мантинели от Турция на „Хемус“: Какви са съмненията?

5 Октомври, 2026 18:45 1 204 23

  • мантинели-
  • магистрала хемус-
  • пътна безопасност-
  • богдан милчев-
  • настимир ананиев

Богдан Милчев твърди, че при проверка са установени липсващи болтове и лоши заварки. Настимир Ананиев призова твърденията да бъдат проверени

Мантинели от Турция на „Хемус“: Какви са съмненията? - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съмнения за начина, по който са монтирани нови мантинели на автомагистрала „Хемус“, бяха представени в предаването „Лице в лице“ по bTV. Председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев заяви, че при проверка на 29 септември са установени липсващи болтове, лоши заварки и опасно стърчащи метални елементи.

„Липсват болтове, има лоши заварки, стърчат елементи като копия“, заяви Богдан Милчев.

Твърдения за подмяна преди проверката

По думите на Милчев преди инспекцията част от съоръженията са били разглобени и заменени. Той твърди, че служители на „Автомагистрали“ са работили през нощта, като са демонтирали седем метра мантинела и след това са започнали да сглобяват 80 метра ново съоръжение.

Според председателя на Института за пътна безопасност при проверката на място е имало представители на турска компания. Милчев заяви, че те са инструктирали работниците как да монтират мантинелите.

Поискани са договори, сертификати и краш тестове

Институтът за пътна безопасност е поискал информация за договорите, сертификатите и краш тестовете на мантинелите, както и инструкция за монтаж и проект за подмяната им.

„Поискахме от „Автомагистрали“ инструкцията за монтаж. Нямат я. Поискахме проект, защото не можеш да сменяш без проект. Нямат проект“, твърди Милчев.

По думите му институтът е сезирал прокуратурата. Милчев свърза случая и с напускането на ръководители в пътния сектор, като заяви, че организацията е получила информация от свои източници в Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“.

Ананиев: Твърденията трябва да бъдат проверени

Бившият председател на парламентарната транспортна комисия Настимир Ананиев призова да се извърши проверка, преди да се правят заключения за състоянието и монтажа на мантинелите. Според него проблемите с тези съоръжения не са нови и се обсъждат от години.

Ананиев посочи, че сега трябва да се види какви конкретни действия ще предприеме властта. По думите му няма една мярка, която сама да реши проблема с тежките катастрофи. Той постави акцент върху обучението на младите шофьори и контрола върху автошколите.

В разговора Милчев представи и данни, според които към 4 октомври загиналите при катастрофи са 378, или с 45 повече спрямо същия период на предходната година. Според него държавата трябва да промени начина, по който определя къде да насочва средствата за пътна безопасност.

Източници: btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе....

    20 8 Отговор
    Престанете да харчите българските пари за турски боклуци!

    18:50 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 не искаме мантинели

    22 2 Отговор
    защо се налага да има мантинели?

    по тошово време имаше дебели дървета там се закачаха тия къде карат бързо

    18:52 05.10.2026

  • 5 Оооо

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "кРадев е руско-турска марионетка !":

    по-добре осраински анклав Баба Алино, така ли?

    18:54 05.10.2026

  • 6 гост

    17 8 Отговор
    От турция нищо добро не е дошло в държавата ни, само ходжи, джамии, минарета и абсолютно нищо друго.

    Коментиран от #23

    18:55 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аааа, те са прогресивни

    19 6 Отговор
    Тези кашкавалени мантинели са прогресивни. Какво ви трябва повече ?

    18:56 05.10.2026

  • 9 настя от нексо

    14 0 Отговор
    и аз разбирам от асфалт

    18:56 05.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДОЛНА ЛЪЖА!!!

    3 9 Отговор
    При това правителство мантинелите трябва да им се казва “отбойник” както е на руски и да сме на ясно…няма как по тяхно време да се сложи нещо дефектно, щото те могат и знаят!!!…или поне така казват!?

    19:08 05.10.2026

  • 12 КАТ

    8 3 Отговор
    Престанете да ми заливате с "умуването" на нашенската Кончита Вурст,в качеството си на никаквец!

    19:09 05.10.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    7 3 Отговор
    Ананчо добре слаломира. Даже на слолома си сложи и колчем с младите шофьори, за да заобиколи темата.
    Бая се е облажил... 😂

    19:10 05.10.2026

  • 14 Пенчо

    12 0 Отговор
    Край Търново набиваха коловете и слагаха мантинелите пред здрави стари мантинели! Че стесниха банкета е без значение, важното е че се прибраха парите!

    19:23 05.10.2026

  • 15 Оффффф

    11 0 Отговор
    Крадльовци,кога ще ходите по затворите вече бе,омръзнахте на всички

    19:24 05.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    11 4 Отговор
    Значи вече турски фирми крадат тук назначени от радевите оставка и разследване

    19:30 05.10.2026

  • 18 Горски

    3 5 Отговор
    А тези престъпници които прибраха парите за старите какво ? Ще си ги харчат в Монако,или ще ходят в затвора ? Чичо Румен Кеша обеща че ще пребори корупцията,ама друг път ! Сега и неговите фирми ще напълнят гушите и всичко е точно. Рошльото Иван Шишков все се изказва превъзбуден! Докато беше служебен нищо не направи, а и тогава го имаше проблемът с мантинелите. Сега хем хълца от радост, че е радкин министър, хем се е надул като пуяк. Много е шумен ама май повече на шум го докарва. ДПС и ГЕРБ трябва да платят на властта и да жертват някои тюфлек за пред народа иначе ще паднат много глави..! Това е политическа физика наложена още от римската империя.. Или си с властта или властта тръгва срещу теб.

    19:41 05.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Милчев

    4 0 Отговор
    каза, че са сезирали прокуратурата. Рошавият е за разследване!

    19:52 05.10.2026

  • 21 Това че тези, които са прибрали

    3 0 Отговор
    парите за старите мантители са престъпници, не оправдава сегашните, които прибират комисионни за скандални сделки и също са престъпници. Милион и половина ги овластиха да са различни, а не престъпници като предишните. Всичките ли им мръсотии ще оправдавате с опорки!

    19:58 05.10.2026

  • 22 Моето мнение

    0 0 Отговор
    В Турция, без европроекти и пари от ,,въздуха" , междуградските пътища са по- добри от нашите магистрали!
    Категорично!!!

    20:17 05.10.2026

  • 23 Моето мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    А ходил ли си в Турция?
    Нека оставим миналото и гледаме настоящето, защото в много отношения са ни изпреварили.

    20:20 05.10.2026

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