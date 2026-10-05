Мантинели от Турция на „Хемус“: Какви са съмненията?

Съмнения за начина, по който са монтирани нови мантинели на автомагистрала „Хемус“, бяха представени в предаването „Лице в лице“ по bTV. Председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев заяви, че при проверка на 29 септември са установени липсващи болтове, лоши заварки и опасно стърчащи метални елементи.
Твърдения за подмяна преди проверката
По думите на Милчев преди инспекцията част от съоръженията са били разглобени и заменени. Той твърди, че служители на „Автомагистрали“ са работили през нощта, като са демонтирали седем метра мантинела и след това са започнали да сглобяват 80 метра ново съоръжение.
Според председателя на Института за пътна безопасност при проверката на място е имало представители на турска компания. Милчев заяви, че те са инструктирали работниците как да монтират мантинелите.
Поискани са договори, сертификати и краш тестове
Институтът за пътна безопасност е поискал информация за договорите, сертификатите и краш тестовете на мантинелите, както и инструкция за монтаж и проект за подмяната им.„Поискахме от „Автомагистрали“ инструкцията за монтаж. Нямат я. Поискахме проект, защото не можеш да сменяш без проект. Нямат проект“, твърди Милчев.
По думите му институтът е сезирал прокуратурата. Милчев свърза случая и с напускането на ръководители в пътния сектор, като заяви, че организацията е получила информация от свои източници в Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“.
Ананиев: Твърденията трябва да бъдат проверени
Бившият председател на парламентарната транспортна комисия Настимир Ананиев призова да се извърши проверка, преди да се правят заключения за състоянието и монтажа на мантинелите. Според него проблемите с тези съоръжения не са нови и се обсъждат от години.
Ананиев посочи, че сега трябва да се види какви конкретни действия ще предприеме властта. По думите му няма една мярка, която сама да реши проблема с тежките катастрофи. Той постави акцент върху обучението на младите шофьори и контрола върху автошколите.
В разговора Милчев представи и данни, според които към 4 октомври загиналите при катастрофи са 378, или с 45 повече спрямо същия период на предходната година. Според него държавата трябва да промени начина, по който определя къде да насочва средствата за пътна безопасност.
Източници: btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абе....
18:50 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 не искаме мантинели
по тошово време имаше дебели дървета там се закачаха тия къде карат бързо
18:52 05.10.2026
5 Оооо
До коментар #1 от "кРадев е руско-турска марионетка !":по-добре осраински анклав Баба Алино, така ли?
18:54 05.10.2026
6 гост
Коментиран от #23
18:55 05.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Аааа, те са прогресивни
18:56 05.10.2026
9 настя от нексо
18:56 05.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ДОЛНА ЛЪЖА!!!
19:08 05.10.2026
12 КАТ
19:09 05.10.2026
13 АГАТ а Кристи
Бая се е облажил... 😂
19:10 05.10.2026
14 Пенчо
19:23 05.10.2026
15 Оффффф
19:24 05.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анонимен
19:30 05.10.2026
18 Горски
19:41 05.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Милчев
19:52 05.10.2026
21 Това че тези, които са прибрали
19:58 05.10.2026
22 Моето мнение
Категорично!!!
20:17 05.10.2026
23 Моето мнение
До коментар #6 от "гост":А ходил ли си в Турция?
Нека оставим миналото и гледаме настоящето, защото в много отношения са ни изпреварили.
20:20 05.10.2026