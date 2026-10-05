Ким Кардашиян проговори за пръв път за връзката си с Люис Хамилтън

Ким Кардашиян разкри, че е имала нужда от няколко години, за да се възстанови емоционално след раздялата с Кание Уест, преди да бъде готова за нова сериозна връзка. 45-годишната телевизионна звезда проговори за пръв за отношенията си със седемкратния световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън.

В интервю за The Times' Style Magazine основателката на Skims заяви, че след раздялата с рапъра Кание Уест през 2021 г. на практика е прекарала около пет години сама, с изключение на кратката си връзка с комика и актьор Пийт Дейвидсън.

„Беше страхотно. Можех да се съсредоточа върху децата си и върху проектите, с които наистина исках да се занимавам“, казва Ким Кардашиян.

По думите ѝ през този период не е изпитвала необходимост бързо да започва нова връзка.

„Наистина не бързах. Не се чувствах празна. Имах чувството, че това време ми е необходимо“, обяснява риалити звездата.

Ким Кардашиян признава, че след трудния развод с Кание Уест е искала първо да се възстанови и да насочи вниманието към себе си. Двамата имат четири деца: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

„Не бях готова да се отворя към някого. Дори не мислех за това. Вселената работи в твоя полза, когато просто ѝ позволиш“, казва тя.

Ким Кардашиян и британският пилот от Формула 1 Люис Хамилтън се познават от 2014 г., но отношенията им са придобили романтичен характер значително по-късно - в началото на тази година.

Двамата направиха една от най-обсъжданите си публични появи през февруари, когато присъстваха заедно на Super Bowl. Оттогава Ким Кардашиян и Люис Хамилтън до голяма степен пазят връзката си далеч от публичното пространство, въпреки че периодично споделят общи моменти в социалните мрежи.

През юли Люис Хамилтън публикува снимки от семейна почивка, на които двамата демонстрират близост, като придружи кадрите с посланието: „Дръжте близките си хора близо до себе си“.

Месец по-късно пилотът сподели и снимки от техни срещи с думите „Почивка, възстановяване, презареждане“. Самата Ким Кардашиян също публикува общ кадър с Хамилтън, на който двамата позират прегърнати пред огледало.

Преди отношенията си с Люис Хамилтън телевизионната звезда имаше деветмесечна връзка с американския комик Пийт Дейвидсън. Двамата започнаха да се срещат след раздялата ѝ с Кание Уест и прекратиха отношенията си през 2022 г.

Наскоро Пийт Дейвидсън коментира периода, в който е бил част от живота на семейство Кардашиян-Дженър. В интервю за Variety 32-годишният комик призна, че публичността около семейството може да бъде трудна за човек, който не е подготвен за нея. Въпреки това Дейвидсън заяви, че продължава да уважава Ким Кардашиян и начина, по който семейството ѝ приема огромния медиен интерес като част от живота си.