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Учени откриха следи от вековни практики на канибализъм в Европа

Учени откриха следи от вековни практики на канибализъм в Европа

15 Септември, 2026 12:46 722 15

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  • европа

Следи върху човешки кости подсказват, че практиката невинаги е била продиктувана от глад

Учени откриха следи от вековни практики на канибализъм в Европа - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Археологически находки показват, че канибализмът е присъствал сред някои древни общности в Западна Европа през различни периоди от праисторията. Анализът на човешки останки разкрива следи от разрязване, раздробяване и обработка на костите, които учените свързват с консумация на човешка плът, пише nature.com.

Подобни свидетелства са откривани в археологически обекти във Франция, Испания и други части на Европа, включително находки от палеолита и неолита. Особено показателни са следите от целенасочено счупване на кости, вероятно с цел достигане до костния мозък.

Според изследователите обаче канибализмът не може във всички случаи да бъде обяснен с глад или недостиг на храна. Част от находките предполагат, че практиката може да е имала ритуално или погребално значение, свързано с вярванията и отношението към мъртвите.

Археолозите разграничават т.нар. хранителен канибализъм, при който човешкото тяло се използва като източник на храна, от ритуални практики, при които обработката и евентуалната консумация на останките е част от определени погребални или социални обичаи.

Новите анализи допълват картината за живота на праисторическите европейски общества и показват, че отношението им към смъртта и човешкото тяло вероятно е било значително по-сложно, отколкото се е смятало досега.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 7 Отговор
    да не е от Ленинград?

    Коментиран от #4, #6

    12:50 15.09.2026

  • 2 честен ционист

    4 1 Отговор
    В кошницата с грижа се намира за всеки вкус по нещо.

    12:53 15.09.2026

  • 3 Ха ха ха

    8 1 Отговор
    Макарончо и сега обича бабешка плът, ако дръпнат по няколко линии със зеленото и Мерци, бабето е отекло.

    12:54 15.09.2026

  • 4 Демокрация ли?

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чикатило не беше ли крайненец?

    12:57 15.09.2026

  • 5 Теолог

    6 1 Отговор
    Какви учени са, като не познават древните текстове?! По времената, когато "Боговете управляваха лично", се държали в страх човеците, като са яли публично хора, и са пили кръвта им, за да ги държат в страх! Дори и в Библията това е признато. Отделно от това са изисквали хората да принасят в жертва децата си, а от жреците си, и последователите си, да практикуват канибализъм и разврат! Така че това има религиозен и ритуален произход, и не е нищо ново! Просто когато учените ги мързи, казват - няма такова нещо, това са легенди. Но по някое време, легендите оживяват!

    Коментиран от #7

    12:57 15.09.2026

  • 6 Чети

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бе - Франция и Германия!

    12:59 15.09.2026

  • 7 Георги

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Теолог":

    библията някакъв достоверен исторически източник ли е?

    Коментиран от #9

    13:07 15.09.2026

  • 8 Чепа Чепилова

    1 7 Отговор
    какви вековни практики? По време на голодомора в Русия яденето на човешко месо е било съвсем нормална практика.

    Коментиран от #11

    13:12 15.09.2026

  • 9 Теолог

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    Има две течения в теологията. Едното възприема писанията на различните народи като нещо неясно, което трябва да се тълкува! Аз съм привърженик на второто, че всичко написано е буквално разказано от очевидци, и ако нещо куца, е заради тогавашното неразбиране на ситуацията заради липсата на съвременни понятия!
    Както брилянтно описано НЛО в "Езекил"!

    13:13 15.09.2026

  • 10 Нищо не са открили учените!

    1 1 Отговор
    Това са отдавна известни факти, които се прикриват от политкоректност!

    Коментиран от #15

    13:14 15.09.2026

  • 11 Мисля

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чепа Чепилова":

    Че говориш за Украйна!

    13:14 15.09.2026

  • 12 А сега акЪл

    4 0 Отговор
    Ами в Западна Европа са живели примитивни същества , а сега ни дават акЪл.

    13:15 15.09.2026

  • 13 Госあ

    1 0 Отговор
    Вече доказани канибали са западняците, бате!

    13:23 15.09.2026

  • 14 Госあ

    1 0 Отговор
    холандците 18 век изядоха един техен човек на площада, бате 😆 еврея от украина може да го сполети същата съдба 😆 да го напраат на сърми 😆

    13:26 15.09.2026

  • 15 Кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нищо не са открили учените!":

    тогава, за коя политическа партия са присъщи.

    13:37 15.09.2026