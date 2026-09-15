Учени откриха следи от вековни практики на канибализъм в Европа

Археологически находки показват, че канибализмът е присъствал сред някои древни общности в Западна Европа през различни периоди от праисторията. Анализът на човешки останки разкрива следи от разрязване, раздробяване и обработка на костите, които учените свързват с консумация на човешка плът, пише nature.com.
Подобни свидетелства са откривани в археологически обекти във Франция, Испания и други части на Европа, включително находки от палеолита и неолита. Особено показателни са следите от целенасочено счупване на кости, вероятно с цел достигане до костния мозък.
Според изследователите обаче канибализмът не може във всички случаи да бъде обяснен с глад или недостиг на храна. Част от находките предполагат, че практиката може да е имала ритуално или погребално значение, свързано с вярванията и отношението към мъртвите.
Археолозите разграничават т.нар. хранителен канибализъм, при който човешкото тяло се използва като източник на храна, от ритуални практики, при които обработката и евентуалната консумация на останките е част от определени погребални или социални обичаи.
Новите анализи допълват картината за живота на праисторическите европейски общества и показват, че отношението им към смъртта и човешкото тяло вероятно е било значително по-сложно, отколкото се е смятало досега.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #6
12:50 15.09.2026
2 честен ционист
12:53 15.09.2026
3 Ха ха ха
12:54 15.09.2026
4 Демокрация ли?
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чикатило не беше ли крайненец?
12:57 15.09.2026
5 Теолог
Коментиран от #7
12:57 15.09.2026
6 Чети
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бе - Франция и Германия!
12:59 15.09.2026
7 Георги
До коментар #5 от "Теолог":библията някакъв достоверен исторически източник ли е?
Коментиран от #9
13:07 15.09.2026
8 Чепа Чепилова
Коментиран от #11
13:12 15.09.2026
9 Теолог
До коментар #7 от "Георги":Има две течения в теологията. Едното възприема писанията на различните народи като нещо неясно, което трябва да се тълкува! Аз съм привърженик на второто, че всичко написано е буквално разказано от очевидци, и ако нещо куца, е заради тогавашното неразбиране на ситуацията заради липсата на съвременни понятия!
Както брилянтно описано НЛО в "Езекил"!
13:13 15.09.2026
10 Нищо не са открили учените!
Коментиран от #15
13:14 15.09.2026
11 Мисля
До коментар #8 от "Чепа Чепилова":Че говориш за Украйна!
13:14 15.09.2026
12 А сега акЪл
13:15 15.09.2026
13 Госあ
13:23 15.09.2026
14 Госあ
13:26 15.09.2026
15 Кажи
До коментар #10 от "Нищо не са открили учените!":тогава, за коя политическа партия са присъщи.
13:37 15.09.2026