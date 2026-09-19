Дакота Джонсън: Животът ми на 36 е различен от това, което си представях

Дакота Джонсън откровено разкрива, че животът ѝ на 36 години не изглежда точно така, както някога си го е представяла. Актрисата признава, че понякога ѝ е трудно да бъде около близките си приятели, които вече създават семейства и отглеждат деца.

В откровено интервю за Vogue звездата от „Материалисти“ споделя, че въпреки различния от очакванията ѝ житейски път, тя не се е отказала от мечтата да има свои деца.

„Трудно е да бъда около най-добрите си приятели, а дори и на снимачната площадка всички имат бебета и семейства, а при мен нещата се развиха по различен начин“, признава Джонсън.

„Но е наред. Имам надежда“

Дакота е категорична, че желанието ѝ да стане майка остава силно. Актрисата признава, че не е очаквала да се окаже на този етап от живота си без семейство, но приема случващото се като част от своя път.

„Наистина искам, но по някаква причина това е планът на Вселената“, казва тя.

След това Джонсън споделя нещо още по-лично.

„Винаги съм чувствала, особено през последните няколко години, че има една душа, която иска да дойде. И се надявам да имам късмета да се случи“, казва актрисата.

Тя не уточнява кога или при какви обстоятелства би искала да създаде семейство.

Децата на снимачната площадка

Темата очевидно е особено емоционална за Джонсън заради средата, в която се движи. По време на снимките на „Three Incestuous Sisters“ тя е била заобиколена от свои близки колеги и приятели, които са водели децата си на снимачната площадка.

Именно това я е накарало още по-силно да усети разликата между живота, който е очаквала да има, и този, който действително живее в момента.

„Нещата не се развиха по начина, по който си мислех“, казва тя, но подчертава, че продължава да бъде оптимистично настроена.

Актрисата добавя, че през последните години се променя и като човек и се чувства все по-уверена в себе си.

„Просто продължавам да се уча все повече и повече и да се превръщам в по-стабилна жена“, споделя Джонсън.

Иска да намали темпото

Мечтата за семейство идва на фона на друга голяма промяна в живота на актрисата. След години, прекарани в непрекъсната работа и снимки, Джонсън признава, че иска да намали темпото.

„Работила съм без прекъсване толкова дълго, че сега имам това дълбоко усещане, че искам малко да променя перспективата си и може би да имам малко повече истински живот“, казва тя пред Vogue.

По думите ѝ хората, които са най-близо до нея, са свикнали с факта, че тя постоянно заминава заради поредния филмов проект.

Сега обаче Джонсън иска да прекарва повече време у дома, с приятелите си и извън света на Холивуд.

„Просто искам да бъда автентична. Искам да се разгръщам и наистина с любов да прегърна този живот“, споделя тя.

Дакота Джонсън пази личния си живот

Откровенията за майчинството идват в момент, в който личният живот на Дакота отново е под прожекторите.

Актрисата имаше дългогодишна връзка с фронтмена на Coldplay Крис Мартин. Двамата бяха заедно близо осем години, а раздялата им привлече сериозно медийно внимание.

След това Джонсън беше свързвана с музиканта Role Model, а напоследък се появиха слухове за близост между нея и Machine Gun Kelly.

Пред Vogue обаче актрисата отказва да коментира настоящия си любовен статус.

„Не искам да казвам нищо за това“, отговаря тя, когато е попитана за личния си живот.

Джонсън все пак признава с чувство за хумор, че явно има слабост към музиканти.

Източник: Edna.bg.