Учени откриха неизвестен досега вид жаба в Амазонка

Учени са идентифицирали неизвестен досега вид жаба, живеещ в сезонно наводняваните гори на западната част на Амазонка. Наречен Adenomera varcena, видът допълва нарастващите доказателства, че биоразнообразието в Амазонка е по-богато, отколкото изглежда, пише ScienceDaily, предава Фокус.

Откритието подчертава и значението на криптичното разнообразие – явление, при което животни, които изглеждат почти идентични, всъщност могат да принадлежат към различни видове. Изследователите са разграничили новата жаба, като са комбинирали няколко вида доказателства, включително ДНК и отличителния ѝ зов.

Изследователският екип включва Селио Ф. Б. Хадад, професор в Държавния университет на Сао Пауло (UNESP), и Тиаго Р. Карвальо, професор във Федералния университет на Минас Жерайс (UFMG). И двамата са част от Центъра за изследване на динамиката на биоразнообразието и изменението на климата (CBioClima), Център за изследвания, иновации и разпространение (RIDC), финансиран от FAPESP.

Нова жаба от Западна Амазонка

Откритието е резултат от полеви експедиции в района на горната част на река Журуа в западен Акри. Учените са изследвали горски фрагменти близо до реките Моа и Кроа, в района на Крузейро до Сул.

Потвърждаването, че жабата представлява нов вид, е изисквало много повече от изследване на външния ѝ вид. Екипът е сравнил ДНК данни, записи на нейните песни, формата на тялото, информация за местообитанието и екземпляри, съхранявани в научни колекции.

Името varcena се отнася конкретно до амазонските заливни гори – екосистеми, които се потапят през определени части от годината. Именно в такава среда е открита новоописаната жаба.

Местообитанието ѝ е особено забележително, тъй като представителите на рода Adenomera обикновено са свързвани със сухоземни гори. Откриването на Adenomera varcena в сезонно наводнявани гори разкрива неизвестна досега връзка между рода и този тип местообитание.

ДНК и отличителният зов разкриват нейната идентичност

Въпреки че Adenomera varcena много прилича на сродни жаби, изследователите са открили физически и акустични характеристики, които я отличават. Една от видимите разлики е липсата на тъмно петно от долната страна на предмишницата.

Чифтосващият ѝ зов също има отличителен подпис. Жабата издава кратък звук в бавен ритъм, заедно с други специфични акустични характеристики, които са помогнали на изследователите да я разграничат от близкородствените видове.

Откритието предлага още един пример за това колко голяма част от биоразнообразието на Амазонка остава недокументирано, особено сред животни, които изглеждат почти идентични. Този тип скрита вариация е известен като криптично разнообразие.

Изследователите са открили и доказателства, че множество родословни линии на Adenomera все още не са официално описани. Това предполага, че учените имат още много работа, за да разберат как тези земноводни са се разнообразили в Амазонка.

Изменението на климата може да промени местообитанието на вида

Учените все още не знаят достатъчно за екологията и жизнения цикъл на Adenomera varcena, за да определят как промените в околната среда биха могли да ѝ повлияят.

„Тъй като все още не познаваме подробно екологичните изисквания на вида и неговата естествена история, е трудно да се предвидят последиците от изменението на климата, което може да промени сезонните модели на наводнения в екосистемата на заливните гори в този регион на Амазонка“, казва проф. Карвальо.

„Тъй като видът има предпочитание към тази специфична екосистема, е възможно да се предположи, че тези промени в динамиката на наводненията могат да повлияят – макар и да не знаем до каква степен – на репродуктивното поведение на вида. В сценарий на ускорена загуба на природни територии, официалното описание на нов вид подчертава колко повече усилия все още трябва да положим, за да напреднем в проучванията на нашето биоразнообразие. Видовете могат да изчезнат локално дори преди да бъдат официално признати чрез наименуването и описанието си“, допълва той.

Тъй като жабата изглежда предпочита тази конкретна екосистема на заливните низини, промените във времето или степента на сезонните наводнения биха могли потенциално да повлияят на нейното размножаване. Изследователите обаче все още не знаят колко голям може да бъде този ефект.

Надпревара за каталогизиране на биоразнообразието на Бразилия

Проф. Хадад отбелязва, че все още редовно се откриват нови видове земноводни, но учените са изправени пред нарастващ натиск да документират биоразнообразието на Бразилия, тъй като естествените местообитания продължават да изчезват.

„В момента темпът на унищожаване на екосистемите изпреварва капацитета на таксономичните изследвания да се справят с него. Следователно видове, които все още не са описани, са пропуснати от списъците на застрашената фауна и остават правно и екологично уязвими. По този начин описването на нови видове служи като инструмент, който помага за тяхната защита. Освен това задълбочаването на познанията ни за действителното биоразнообразие разширява разбирането ни за еволюцията на организмите, консолидирайки съществен стълб както за чистата наука, така и за стратегиите за опазване“, казва той.

Следователно официалното идентифициране на даден вид може да има практически последици за опазването му. Животни, които все още не са научно признати, може да отсъстват от списъците със застрашени видове, екологичните политики и оценките на риска от изчезване.

Идентифицирането на Adenomera varcena разширява научните познания за неотропичните земноводни, като същевременно илюстрира защо таксономията е важна за опазването на видовете. Редките видове и тези, ограничени до силно специфични среди, могат да бъдат особено лесни за пренебрегване, ако не са били официално описани.