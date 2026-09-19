Анджелина Джоли се опитва да сватоса брат си Джеймс Хейвън

Безнадеждната романтичка Анджелина Джоли се е заела да сватосва брат си Джеймс Хейвън, който наскоро публично разкри сексуалността си. Според източници, въпреки съобщенията за напрегнати отношения между двамата, актрисата го запознава с гей мъже от близкия си кръг, пише Dir.bg.
„Анджелина познава Джеймс по-добре от почти всеки друг и има добра представа какъв мъж би го направил щастлив“, разкрива източник пред RadarOnline.com.
„Тя ги запознава, а след това оставя Джеймс сам да прецени дали има привличане. Не го принуждава към нищо. Просто казва: „Вие двамата трябва да се запознаете“, и наблюдава какво ще се случи.“
По думите на източника закрилнически настроената Джоли иска Хейвън да бъде заобиколен от добри хора, а ако някое от тези запознанства доведе до любов, още по-добре.
Джеймс Хейвън разкри, че е гей
Братът на Джоли разкри, че е гей след края на брака си със звездата от The Real L Word Роми Имбели. Той говори открито за сексуалността си по време на видео на живо.
Хейвън сподели, че е признал пред Имбели, след като бракът им е бил анулиран през март 2025 г.
Бившите съпрузи се разделиха през август 2024 г., едва 15 дни след като сключиха брак.
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