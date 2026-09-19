Новини
Любопитно »
Анджелина Джоли се опитва да сватоса брат си Джеймс Хейвън

Анджелина Джоли се опитва да сватоса брат си Джеймс Хейвън

19 Септември, 2026 17:44 268 0

  • анджелина джоли-
  • брат-
  • сватосва-
  • джеймс хейвън

Актрисата го запознава с гей мъже от близкия си кръг, след като той публично разкри сексуалността си

Анджелина Джоли се опитва да сватоса брат си Джеймс Хейвън - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Безнадеждната романтичка Анджелина Джоли се е заела да сватосва брат си Джеймс Хейвън, който наскоро публично разкри сексуалността си. Според източници, въпреки съобщенията за напрегнати отношения между двамата, актрисата го запознава с гей мъже от близкия си кръг, пише Dir.bg.

„Анджелина познава Джеймс по-добре от почти всеки друг и има добра представа какъв мъж би го направил щастлив“, разкрива източник пред RadarOnline.com.

„Тя ги запознава, а след това оставя Джеймс сам да прецени дали има привличане. Не го принуждава към нищо. Просто казва: „Вие двамата трябва да се запознаете“, и наблюдава какво ще се случи.“

По думите на източника закрилнически настроената Джоли иска Хейвън да бъде заобиколен от добри хора, а ако някое от тези запознанства доведе до любов, още по-добре.

Джеймс Хейвън разкри, че е гей

Братът на Джоли разкри, че е гей след края на брака си със звездата от The Real L Word Роми Имбели. Той говори открито за сексуалността си по време на видео на живо.

Хейвън сподели, че е признал пред Имбели, след като бракът им е бил анулиран през март 2025 г.

Бившите съпрузи се разделиха през август 2024 г., едва 15 дни след като сключиха брак.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ