Жена с бюст 42H разказа защо е решила да го намали: „Отново виждам себе си“

В повечето случаи жените решават да се подложат на пластична операция, за да увеличат размера на гърдите си. Не е изключение, разбира се, и обратното.

Процедурата по намаляването на бюста обаче със сигурност се практикува много по-рядко от тази за неговото увеличаване. Кармисия Гарние не само е сред малцината жени, които решават да намалят бюста си, но и е сред тези с изключително голям размер.

28-годишната жена е носила сутиен размер 42H, който вероятно дори не е познат на много хора. Пред People тя разказва, че гърдите ѝ са започнали да се развиват още в детската градина, когато се е налагало да носи спортен сутиен.

Огромният бюст затруднява ежедневието ѝ

В пети клас Гарние вече е носила сутиен с чашка 2D. С толкова големи гърди тя казва, че не се е чувствала като себе си, тъй като те са затруднявали много наглед лесни ежедневни дейности.

Като бръсненето например. Тя не е можела да се обръсне, без да се налага да отмести гърдите си, защото не е виждала нищо заради тях.

Намирането на подходящи дрехи също е било голям проблем за Гарние. Още на 18-годишна възраст тя е била подканвана да се подложи на операция за намаляване на бюста, но тогава е отказала, тъй като не е разбирала напълно какво представлява процедурата.

Решава да поеме риска

В крайна сметка Гарние решава, че е дошло време да намали бюста си. Пластичният ѝ хирург обаче я предупреждава, че операцията е много рискова.

Причината е количеството и разпределението на тъканта на млечната жлеза, която е трябвало да бъде отстранена и преместена.

Въпреки това Гарние поема риска и се подлага на операцията. Следват четири седмици на възстановяване, след които тя казва, че отново може да тренира и се чувства като себе си.

Тя все още не знае точния си размер сутиен, тъй като възстановяването продължава, но към момента носи чашка D – значително по-малко от предишния ѝ размер.

„Гърдите ми влизаха в стаята преди останалата част от тялото ми“, казва тя за живота си преди операцията.

А сега добавя: „Имам чувството, че отново виждам себе си“.

Източник: Lifestyle.bg.