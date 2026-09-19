Жена роди в колата на паркинг, а родителите кръстиха бебето „полковник“

33-годишна жена не успява да стигне до болницата и ражда на паркинга на известно заведение, пише Mirror.co.uk, предава Ladyzone.bg.

Докато съпругът ѝ я карал към болницата, двамата осъзнали, че няма да успеят да стигнат навреме. Затова спрели на паркинг в Бромсгроув, Великобритания, и повикали линейка.

Раждане като по филмите

Само мигове по-късно Кейти ражда бебето им в колата. Бащата помага при раждането, преди да пристигнат парамедиците.

„Партньорът ми паркира на паркинга и докато заобиколи колата от страната на пътника и отвори вратата, хвана сина ми точно навреме“, разказва Кейти.

Линейката пристига малко след това и откарва майката и новороденото директно в болницата. Бащата ги следва плътно с автомобила си.

Бебето е кръстено Коди, но родителите, с чувство за хумор, избират да го наричат „полковник“. Причината е свързана с основателя на KFC Харланд Сандърс, който е предприемач и носи титлата „полковник“.

Кой е Харланд Сандърс?

Харланд Сандърс за първи път приготвя пиле на 6-годишна възраст в кухнята на майка си. По това време той току-що е загубил баща си и трябва да се грижи за братята си, докато майка му е на работа.

Трудните времена му дават важни житейски уроци, включително как да готви пиле, но и го учат никога да не се отказва.

На 12-годишна възраст напуска родния си дом и започва работа във ферма. С течение на времето опитва почти всичко – присъединява се към армията, служи като редник в Куба, става чирак в ковачница, пожарникар на железопътната линия, учи право, работи като застрахователен агент, продавач на гуми и други.

Въпреки разнообразните си преживявания Сандърс дълго време не успява да намери своето призвание.

На 40-годишна възраст „Полковникът“ решава да се върне към това, което може най-добре – да готви пиле. По време на Голямата депресия Харланд Сандърс отваря първия си ресторант в бензиностанция в Корбин, Кентъки.

Там той едновременно работи като служител, готвач и касиер. Сандърс посвещава девет години на тази своя страст.

През 1935 г. губернаторът на Кентъки Руби Лафун удостоява Харланд Сандърс с титлата „Полковник на щата Кентъки“ като признание за приноса му към популяризирането на щата.

Какво се случва с бебето?

Историята с раждането на паркинга бързо става известна сред акушерския персонал.

„Станахме известни сред акушерския персонал и дори поръчаха KFC за вечеря“, казва Кейти пред People.

Родителите вече имат планове за бъдещето на малкия Коди. Те възнамеряват да го заведат в KFC за първия му рожден ден, а с чувство за хумор дори обмислят да му осигурят първата работа през уикенда там.