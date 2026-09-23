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Открили Хейдън Пенетиър в безсъзнание сред няколко вида дрога
  Тема: Известни личности

Открили Хейдън Пенетиър в безсъзнание сред няколко вида дрога

23 Септември, 2026 16:48, обновена 23 Септември, 2026 17:03 1 171 18

  • хейден панетиеър-
  • фентанил-
  • гринвил-
  • зак хикерсън-
  • брайън хикерсън

В жилището са намерени таблетки фентанил, бял прах и принадлежности за употреба на наркотици

Открили Хейдън Пенетиър в безсъзнание сред няколко вида дрога - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Актрисата Хейдън Пенетиър е била намерена в безсъзнание в апартамент под наем в американския щат Южна Каролина, заобиколена от различни наркотични вещества, съобщава TMZ. Случаят е станал на 16 август в Грийнвил, а подробностите излизат наяве след публикуването на полицейски данни.

В жилището са били открити сини пресовани таблетки, за които се посочва, че съдържат фентанил, сламка и бял прах в калъф за слънчеви очила.

Пенетиър е била в апартамента заедно с приятеля си Брайън Хикерсън и неговия брат Зак. По думите на Зак сутринта той я видял да се гримира. По-късно я открил на дивана в безсъзнание.

Хикерсън е приложил две дози налоксон и е повикал спешна помощ, но лекарите не са успели да спасят актрисата.

Според показанията пред полицията Зак е заявил, че Пенетиър е умеела да прикрива употребата на наркотици и той не е могъл да каже със сигурност дали е употребявала вещества непосредствено преди смъртта си.

Посочена е токсична комбинация от вещества

По-рано беше съобщено, че като причина за смъртта е посочено токсичното въздействие на комбинация от вещества. Сред тях са фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин.

Фентанилът е мощен синтетичен опиоид, а комбинацията му с други вещества може да доведе до тежко потискане на дишането и смърт.

Панетиѐри публично е говорила за проблемите си със зависимостите. През 2016 г. тя временно се оттегля от киното, а през 2023 г. се завръща на екран с „Писък 6“.

През май 2026 г. актрисата издаде мемоарите си „This Is Me: A Reckoning“, в които разказва за трудностите в личния си живот, зависимостите и израстването си в Холивуд.

Смъртта на Пенетиър предизвика широк отзвук сред нейните колеги и почитатели. Актрисата беше позната с ролите си в сериалите „Герои“ и „Нашвил“, както и с участията си в поредицата „Писък“.

Междувременно приятелят ѝ Брайън Хикерсън е бил задържан във връзка със случая, като разследването продължава.

Източници: TMZ


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    10 5 Отговор
    А колко негри са се изредили не казвате :)

    17:04 23.09.2026

  • 2 Офанзивен дефанзив

    13 1 Отговор
    Красива, богата, известна, наркоманка, покойник...
    Само това ще остане от живота й. За пръв път я чух, явно и за последен, щом е решила да стане известна точно с това.

    Коментиран от #4

    17:12 23.09.2026

  • 3 Роза

    8 1 Отговор
    Актьорите и певците са чести консуматори на дрога,защото начина им на живот е такъв!Повечето от тях са "разкрепостени",с много интимни партньори,постоянни пътувания и силен стрес!

    17:18 23.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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