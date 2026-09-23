Села със странни имена: Как рицарите кръстоносци оставиха своето наследство в България

Когато чуем за „села със странни имена“ в България, съзнанието ни обикновено ни отвежда към забавни куриози като Торбалъжи, Горно Уйно или Пържиграх. Проучвания на Българското национално радио (bnrnews.bg) показват, че тези шеговити наименования често отразяват бита, данъчната система или хумора на предците ни. Наред с тях обаче на картата на България съществуват няколко топонима, които звучат напълно чуждоземно и аристократично. Зад тях не стоят нашенски овчари или занаятчии, а истински западноевропейски рицари.

През XI–XIII век Балканите се превръщат в арена на мащабни военни сблъсъци. Кръстоносните походи засягат пряко българските земи, оставяйки дълбока следа не само в хрониките, но и в имената на българските села.

Село Кондофрей – домът на френския граф дьо Фре

Най-известният пример за рицарско наследство в българската топонимия безспорно е радомирското село Кондофрей (област Перник). Докато съседните села носят традиционни имена, Кондофрей звучи по френски изискано и за това си има конкретна историческа причина.

Според историческите предания, събрани в платформата „Моята българска история“ (myhistory.bg), селото е основано в началото на XIII век, непосредствено след Четвъртия кръстоносен поход и създаването на Латинската империя в Константинопол. Легендата разказва за френския рицар конт дьо Фре (le comte d’Offré), който се заселил по тези земи. За разлика от повечето надменни завоеватели, графът се отнасял с голяма доброта, уважение и справедливост към местното българско население.

В знак на благодарност за неговите дела и закрила, българите изоставили старото средновековно име на селището – Медвен, и го прекръстили на Кондофрей (видоизменено от „Конт дьо Фре“). Любопитен факт е, че през ХХ век, по време на чуждестранно присъствие у нас, френски военни части дори посещават селото, за да отдадат почит пред паметта на своя средновековен прародител.

Гара Бов – френският маркиз, който остана в Искърското дефиле

Друго емблематично селище, чието странно име вълнува българските изследователи, е село Бов (община Своге). Днес Гара Бов е популярна дестинация за екотуризъм, но произходът на името ѝ е чисто рицарски.

В историческите очерци за развитието на региона, публикувани в научно-историческите библиотеки (promacedonia.org), се посочва, че името на селото произлиза от френския маркиз Сент дьо Бов. Той е пленен от армията на цар Калоян по време на знаменитата битка при Одрин през 1205 г., когато латинските рицари претърпяват съкрушително поражение, а император Балдуин Фландърски е пленен.

Маркиз дьо Бов е изпратен като пленник в крепостта в Искърския пролом. По-късно той приема васална вярност към българския владетел, заселва се трайно в района и дава началото на селището, което и до днес носи неговата фамилия.

Орландовци – романтичният поглед на Иван Вазов

Макар днес да е столичен квартал, в миналото Орландовци е било малко село в Софийското поле със силно интригуващо име. В своя пътепис „Разходка по Искъра“, Патриархът на българската литература Иван Вазов пише със захласване за това място. Той отбелязва, че името звучи с „романтическа прелест“ и веднага навява спомени за средновековните рицари, за Цариградската латинска империя и за някой знатен благородник на име Орландо, останал по тези земи.

Макар съвременните езиковеди да спорят дали името не идва от по-късно заселване на италиански или австро-унгарски занаятчии, връзката на Софийското поле с Кръстоносните походи е факт. Както отбелязва „Уикипедия“ в статиите за средновековните пътища, Тракия и Софийското поле са пресечни точки на „Виа Милитарис“ – главният маршрут, по който рицарите на Фридрих Барбароса и други западни владетели преминават към Светите земи.

Живото наследство на вековете

Тези странни имена на български села не са просто исторически куриоз. Те представляват жив паметник на епохата, в която Изтокът и Западът са се сблъсквали и съжителствали на територията на средновековна България. Те доказват, че българският народ е притежавал способността да асимилира чуждите културни влияния и да съхрани паметта за онези чужденци, които са оставили положителен отпечатък в местната история.