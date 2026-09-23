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Села със странни имена: Как рицарите кръстоносци оставиха своето наследство в България

Села със странни имена: Как рицарите кръстоносци оставиха своето наследство в България

23 Септември, 2026 14:46 1 904 19

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  • кръстоносци-
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От конт дьо Фре до маркиз дьо Бов – кои са българските селища с рицарска кръв в топонимията?

Села със странни имена: Как рицарите кръстоносци оставиха своето наследство в България - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато чуем за „села със странни имена“ в България, съзнанието ни обикновено ни отвежда към забавни куриози като Торбалъжи, Горно Уйно или Пържиграх. Проучвания на Българското национално радио (bnrnews.bg) показват, че тези шеговити наименования често отразяват бита, данъчната система или хумора на предците ни. Наред с тях обаче на картата на България съществуват няколко топонима, които звучат напълно чуждоземно и аристократично. Зад тях не стоят нашенски овчари или занаятчии, а истински западноевропейски рицари.

През XI–XIII век Балканите се превръщат в арена на мащабни военни сблъсъци. Кръстоносните походи засягат пряко българските земи, оставяйки дълбока следа не само в хрониките, но и в имената на българските села.

Село Кондофрей – домът на френския граф дьо Фре

Най-известният пример за рицарско наследство в българската топонимия безспорно е радомирското село Кондофрей (област Перник). Докато съседните села носят традиционни имена, Кондофрей звучи по френски изискано и за това си има конкретна историческа причина.

Според историческите предания, събрани в платформата „Моята българска история“ (myhistory.bg), селото е основано в началото на XIII век, непосредствено след Четвъртия кръстоносен поход и създаването на Латинската империя в Константинопол. Легендата разказва за френския рицар конт дьо Фре (le comte d’Offré), който се заселил по тези земи. За разлика от повечето надменни завоеватели, графът се отнасял с голяма доброта, уважение и справедливост към местното българско население.

В знак на благодарност за неговите дела и закрила, българите изоставили старото средновековно име на селището – Медвен, и го прекръстили на Кондофрей (видоизменено от „Конт дьо Фре“). Любопитен факт е, че през ХХ век, по време на чуждестранно присъствие у нас, френски военни части дори посещават селото, за да отдадат почит пред паметта на своя средновековен прародител.

Гара Бов – френският маркиз, който остана в Искърското дефиле

Села със странни имена: Как рицарите кръстоносци оставиха своето наследство в България

Друго емблематично селище, чието странно име вълнува българските изследователи, е село Бов (община Своге). Днес Гара Бов е популярна дестинация за екотуризъм, но произходът на името ѝ е чисто рицарски.

В историческите очерци за развитието на региона, публикувани в научно-историческите библиотеки (promacedonia.org), се посочва, че името на селото произлиза от френския маркиз Сент дьо Бов. Той е пленен от армията на цар Калоян по време на знаменитата битка при Одрин през 1205 г., когато латинските рицари претърпяват съкрушително поражение, а император Балдуин Фландърски е пленен.

Маркиз дьо Бов е изпратен като пленник в крепостта в Искърския пролом. По-късно той приема васална вярност към българския владетел, заселва се трайно в района и дава началото на селището, което и до днес носи неговата фамилия.

Орландовци – романтичният поглед на Иван Вазов

Макар днес да е столичен квартал, в миналото Орландовци е било малко село в Софийското поле със силно интригуващо име. В своя пътепис „Разходка по Искъра“, Патриархът на българската литература Иван Вазов пише със захласване за това място. Той отбелязва, че името звучи с „романтическа прелест“ и веднага навява спомени за средновековните рицари, за Цариградската латинска империя и за някой знатен благородник на име Орландо, останал по тези земи.

Макар съвременните езиковеди да спорят дали името не идва от по-късно заселване на италиански или австро-унгарски занаятчии, връзката на Софийското поле с Кръстоносните походи е факт. Както отбелязва „Уикипедия“ в статиите за средновековните пътища, Тракия и Софийското поле са пресечни точки на „Виа Милитарис“ – главният маршрут, по който рицарите на Фридрих Барбароса и други западни владетели преминават към Светите земи.

Живото наследство на вековете

Тези странни имена на български села не са просто исторически куриоз. Те представляват жив паметник на епохата, в която Изтокът и Западът са се сблъсквали и съжителствали на територията на средновековна България. Те доказват, че българският народ е притежавал способността да асимилира чуждите културни влияния и да съхрани паметта за онези чужденци, които са оставили положителен отпечатък в местната история.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    3 1 Отговор
    Пържиграх или Пържикартоф.

    14:48 23.09.2026

  • 2 бушприт

    3 1 Отговор
    рицарите-кръстоносци

    14:50 23.09.2026

  • 3 иди ми дойди ми

    2 2 Отговор
    Кокаколей вместо Кондофрей.

    14:50 23.09.2026

  • 4 честен ционист

    23 4 Отговор
    Само не ми стана ясно, защо Ганчо прекръсти Михайловград на Монтана?

    Коментиран от #5, #11

    14:51 23.09.2026

  • 5 Боруна Лом

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    ЩЕШЕ ДА БЪДЕ СЕПТЕМВРИ,АМА ДОЙДЕ,,ДЕМОНОКРАЦИЯТА,,

    14:54 23.09.2026

  • 6 раз

    9 4 Отговор
    Защото трябва да се кланя на америте,затова!

    14:55 23.09.2026

  • 7 Дудов

    10 1 Отговор
    Горно Уйно не е за това което някои си мислят

    Коментиран от #10

    14:56 23.09.2026

  • 8 Православен

    18 9 Отговор
    Рицарите са донесли само грабежи, разруха и смърт по българските земи, вие пак ги величаете.

    14:59 23.09.2026

  • 9 Тончо

    4 0 Отговор
    Никой не спомена Карапелит, изворът от който извира сянката на Сокола, отскоро и на Прасето - Ментата!

    15:08 23.09.2026

  • 10 фиткифакти

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дудов":

    Авторката от фаxти така го усеща😂 Няма как да я убедиш, че ста въпрос за yйна /вуйна/ 🤣

    15:16 23.09.2026

  • 11 Ко речи?

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Ми за да не е свързан с комундетата, а името "Монтана" е историческото наименование на града, произлизащо от римско време, когато там е съществувало селище с името "Монтанзе".

    15:24 23.09.2026

  • 12 Да, да

    4 0 Отговор
    "Както отбелязва Уикипедия", "певецът" Кондьо е шести пра-пра-пра-внук на конт дьо Фрей и лелинчо на Сакс Кобург и Гота.

    15:26 23.09.2026

  • 13 Вено, такива рицари щи дам...

    1 2 Отговор
    Ща чиластря кат воин на Калоян латинец

    15:29 23.09.2026

  • 14 Па Шаде Рей

    4 0 Отговор
    Садово е кръстено на маркиз дьо Сад вероятно.

    15:36 23.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Капейчо

    2 0 Отговор
    А Подуяне е кръстено на граф Под Uй.

    15:50 23.09.2026

  • 18 Руменчо

    1 3 Отговор
    И моето име е Румен Крадеф, но това не значи, че съм кредец и лижец !

    15:52 23.09.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Има и едно село до Своге , с интересното име "Томпсън"

    16:04 23.09.2026