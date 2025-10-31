Новини
Любопитно »
Повдигнаха обвинения на петима за смъртта на внука на Робърт де Ниро и дъщерята на Крис Стейн от Blondie

Повдигнаха обвинения на петима за смъртта на внука на Робърт де Ниро и дъщерята на Крис Стейн от Blondie

31 Октомври, 2025 12:47 349 1

  • робърт де ниро-
  • внук-
  • дъщеря-
  • крис стейн-
  • обвиниха-
  • подсъдими-
  • фентанил

Подсъдимите - Брус Еперсън, Еди Барето, Грант Макайвър, Джон Никълъс и Рой Никълъс - са обвинени в организиране на мрежа за разпространение на фентанил

Повдигнаха обвинения на петима за смъртта на внука на Робърт де Ниро и дъщерята на Крис Стейн от Blondie - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Властите в Ню Йорк повдигнаха обвинения срещу петима души във връзка със смъртните случаи от свръхдоза на внука на актьора Робърт Де Ниро и двама други 19-годишни през 2023 г., съобщава BBC.

Подсъдимите - Брус Еперсън, Еди Барето, Грант Макайвър, Джон Никълъс и Рой Никълъс - са обвинени в организиране на мрежа за разпространение на фентанил. Разследващите твърдят, че групата е продавала фалшиви хапчета с опиоиди, отпускани с рецепта, чрез социални медии и приложения за криптирани съобщения, насочени към тийнейджъри и млади хора.

„Действията на подсъдимите доведоха до необратима трагедия - смъртта на трима тийнейджъри с огромен потенциал, които вече бяха променили живота на околните“, каза Рики Пател, ръководител на нюйоркския отдел на Министерството на разследванията за вътрешна сигурност.

Подсъдимите са обвинени в заговор за разпространение и притежание на наркотици. Разследването установи пряка връзка между дейността им и смъртта на най-малко трима души: Леандро Де Ниро-Родригес (внук на Робърт Де Ниро), Акири Стейн (дъщеря на съоснователя на Blondie Крис Стейн) и друга жертва, чието име не е разкрито.

Ако бъдат признати за виновни, подсъдимите са изправени пред присъди от 20 години до доживотен затвор.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бългъл

    0 0 Отговор
    американски ценности, за това ли живеят не знам

    12:51 31.10.2025