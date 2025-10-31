Повдигнаха обвинения на петима за смъртта на внука на Робърт де Ниро и дъщерята на Крис Стейн от Blondie

Властите в Ню Йорк повдигнаха обвинения срещу петима души във връзка със смъртните случаи от свръхдоза на внука на актьора Робърт Де Ниро и двама други 19-годишни през 2023 г., съобщава BBC.

Подсъдимите - Брус Еперсън, Еди Барето, Грант Макайвър, Джон Никълъс и Рой Никълъс - са обвинени в организиране на мрежа за разпространение на фентанил. Разследващите твърдят, че групата е продавала фалшиви хапчета с опиоиди, отпускани с рецепта, чрез социални медии и приложения за криптирани съобщения, насочени към тийнейджъри и млади хора.

„Действията на подсъдимите доведоха до необратима трагедия - смъртта на трима тийнейджъри с огромен потенциал, които вече бяха променили живота на околните“, каза Рики Пател, ръководител на нюйоркския отдел на Министерството на разследванията за вътрешна сигурност.

Подсъдимите са обвинени в заговор за разпространение и притежание на наркотици. Разследването установи пряка връзка между дейността им и смъртта на най-малко трима души: Леандро Де Ниро-Родригес (внук на Робърт Де Ниро), Акири Стейн (дъщеря на съоснователя на Blondie Крис Стейн) и друга жертва, чието име не е разкрито.

Ако бъдат признати за виновни, подсъдимите са изправени пред присъди от 20 години до доживотен затвор.