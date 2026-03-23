Опасна играчка: Откриха пакети Фентанил в кукли Барби

23 Март, 2026 11:31 544 4

Част от куклите са били продадени, още преди полицията да открие наркотичното вещество

Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Случай с потенциално опасно компрометиране на детски играчки привлече вниманието на властите в Съединени американски щати, след като в опаковки на кукли Барби е открито силно действащото синтетично вещество фентанил. Информацията беше потвърдена от полицията в Индипендънс, Мисури, САЩ и разпространена от CBS.

Инцидентът е регистриран на 21 март, когато служители по сигурността в търговския обект Cargo Largo откриват подозрително прахообразно вещество в опаковка на играчка. Последвалите лабораторни тестове потвърждават, че става дума за фентанил – синтетичен опиоид, който е десетки пъти по-силен от морфина и често се свързва с нарастващата криза с наркотични вещества в САЩ.

В рамките на проверката са иззети общо пет опаковки с кукли, съдържащи същото вещество. Полицията съобщава, че част от тези продукти вече са били продадени, но в рамките на няколко часа всички са локализирани и изтеглени. До момента няма данни за пострадали.

„Няма основания да се смята, че подобни компрометирани продукти са достигнали до други търговци на дребно“, посочват от полицията, като допълват, че разследването продължава с цел установяване на произхода на замърсяването.

Случаят идва на фона на засилени опасения в САЩ относно разпространението на фентанил. Според данни на Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), синтетичните опиоиди остават водеща причина за смъртност от свръхдоза в страната, като през последните години се наблюдава тревожна тенденция на откриване на веществото в неочаквани контексти – включително в потребителски стоки.

Експерти по сигурност и обществено здраве подчертават, че макар подобни случаи да са редки, те изискват сериозно внимание и засилен контрол по веригата на доставки. Особено чувствителен остава въпросът за безопасността на детските продукти, които подлежат на строги регулации, но могат да бъдат компрометирани при нерегламентирани намеси.

Към момента властите не съобщават за връзка с по-широка престъпна схема, но не изключват възможността за инцидент, свързан с неправомерно боравене или замърсяване по време на транспорт или съхранение. Разследването продължава.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аматьори!":

    Про$т си като кравар.

    Коментиран от #3

    11:43 23.03.2026

  • 3 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да знаеш":

    Съм потентен като като Бог на секса! Ти руса ли си?

    11:46 23.03.2026

  • 4 хитростта на трафикантите е известна

    0 0 Отговор
    пренасят дрога . тровят хората . куклите са от пластмаса . лесно се слагат вътре наркотици . най новата кукла е лабубу . колкото е по скъпа повече се търгува . млади и стари ги купуват .

    11:47 23.03.2026