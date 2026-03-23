Опасна играчка: Откриха пакети Фентанил в кукли Барби

Случай с потенциално опасно компрометиране на детски играчки привлече вниманието на властите в Съединени американски щати, след като в опаковки на кукли Барби е открито силно действащото синтетично вещество фентанил. Информацията беше потвърдена от полицията в Индипендънс, Мисури, САЩ и разпространена от CBS.

Инцидентът е регистриран на 21 март, когато служители по сигурността в търговския обект Cargo Largo откриват подозрително прахообразно вещество в опаковка на играчка. Последвалите лабораторни тестове потвърждават, че става дума за фентанил – синтетичен опиоид, който е десетки пъти по-силен от морфина и често се свързва с нарастващата криза с наркотични вещества в САЩ.

В рамките на проверката са иззети общо пет опаковки с кукли, съдържащи същото вещество. Полицията съобщава, че част от тези продукти вече са били продадени, но в рамките на няколко часа всички са локализирани и изтеглени. До момента няма данни за пострадали.

„Няма основания да се смята, че подобни компрометирани продукти са достигнали до други търговци на дребно“, посочват от полицията, като допълват, че разследването продължава с цел установяване на произхода на замърсяването.

Случаят идва на фона на засилени опасения в САЩ относно разпространението на фентанил. Според данни на Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), синтетичните опиоиди остават водеща причина за смъртност от свръхдоза в страната, като през последните години се наблюдава тревожна тенденция на откриване на веществото в неочаквани контексти – включително в потребителски стоки.

Експерти по сигурност и обществено здраве подчертават, че макар подобни случаи да са редки, те изискват сериозно внимание и засилен контрол по веригата на доставки. Особено чувствителен остава въпросът за безопасността на детските продукти, които подлежат на строги регулации, но могат да бъдат компрометирани при нерегламентирани намеси.

Към момента властите не съобщават за връзка с по-широка престъпна схема, но не изключват възможността за инцидент, свързан с неправомерно боравене или замърсяване по време на транспорт или съхранение. Разследването продължава.