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Разследват бившето гадже на мъртвата Хейдън Панетиър?

Разследват бившето гадже на мъртвата Хейдън Панетиър?

18 Август, 2026 08:45 1 305 10

  • хейдън панетиър-
  • гадже-
  • брайън хикерсън

Полицията проверява версия за токсичното минало с Брайън Хикерсън и насилието, описано в последната книга на починалата звезда

Разследват бившето гадже на мъртвата Хейдън Панетиър? - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Разследването около внезапната кончина на 36-годишната холивудска актриса Хейдън Панетиър придобива нов драматичен обрат, след като стана ясно, че полицията в Южна Каролина проверява в детайли хронологията на последните ѝ часове. Фокусът на криминалистите се насочва към дългогодишния ѝ партньор Брайън Хикерсън, който е пребивавал заедно с нея в наетия апартамент в град Грийнвил малко преди фаталния край. Връзката им бе публично известна с поредица от шумни скандали и доказани в съда случаи на домашно насилие.

Само преди няколко месеца – по-рано през тази година – Хейдън издаде своята автобиографична книга „This Is Me: A Reckoning“. В мемоарите си звездата от „Герои“ описа с болезнени детайли преживения физически и психически тормоз от страна на Хикерсън, както и дългогодишната си тежка битка с депресията и зависимостите. Проверява се дали е имало нов конфликт между двамата преди инцидента.

Към момента официалните власти и патолозите от съдебна медицина потвърдиха, че няма преки следи от физическа травма или ново насилие по тялото. Въпреки това случаят остава под активно полицейско разследване, а Хикерсън се разпитва като свидетел. Основната версия остава свързана с докладите на спешните екипи за сърдечен арест и възможно предозиране, след като на мястото бяха открити медикаменти за противодействие на опиати (Наркан). Властите изчакват пълните токсикологични експертизи, за да изключат категорично чужда намеса или подбудителство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    6 2 Отговор
    Разследват бившето гадже на мъртвата Хейдън Панетиър. ТОВА Е РАЗКАЗНО ИЗРЕЧЕНИЕ,А НЕ ВЪПРОСИТЕЛНО!

    08:58 18.08.2026

  • 2 Каква ирония

    4 0 Отговор
    В "Герои" това талантливо момиче изигра неубиваемата Клеър Бенет,която участва в спасяването на света. Истинският свят я принуди да го напусне преждевременно.

    08:58 18.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    2 0 Отговор
    ама верно ли Разследват или само си измисляте ?

    08:59 18.08.2026

  • 4 Одисей 🏹🇧🇬

    6 1 Отговор
    А Клечко не е ли заподозрян!? Да бъдеш окраинец, автоматично те оневинява...🤬

    Коментиран от #5

    09:00 18.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Одисей 🏹🇧🇬":

    малко се е разхлопала ама все още се оглеждала , може на теб да ти е малък

    09:16 18.08.2026

  • 8 боярьiшник

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Одисей 🏹🇧🇬":

    пак си ман драсаал ма муля си 🤡

    09:17 18.08.2026

  • 9 Той

    0 0 Отговор
    я е пребивал и малтретирал постоянно , но пак са се събирали ! Съдба.....

    09:23 18.08.2026

  • 10 много хора живеят опасно

    0 0 Отговор
    филми , сценарии , партита . богатството ги убива . фентанила . но се вижда този дето е измрел . другите такъв живот живеят . в турция в европа в юса . дрога и потайности . папараци . сега на морето е така . гасарбайтерите дойдоха на море . пиене и наркотици . да похарчат по 9 евро за таратор . снимки във фейсбук . джипситата море няма да видят .

    09:40 18.08.2026