Разследват бившето гадже на мъртвата Хейдън Панетиър?

Разследването около внезапната кончина на 36-годишната холивудска актриса Хейдън Панетиър придобива нов драматичен обрат, след като стана ясно, че полицията в Южна Каролина проверява в детайли хронологията на последните ѝ часове. Фокусът на криминалистите се насочва към дългогодишния ѝ партньор Брайън Хикерсън, който е пребивавал заедно с нея в наетия апартамент в град Грийнвил малко преди фаталния край. Връзката им бе публично известна с поредица от шумни скандали и доказани в съда случаи на домашно насилие.
Само преди няколко месеца – по-рано през тази година – Хейдън издаде своята автобиографична книга „This Is Me: A Reckoning“. В мемоарите си звездата от „Герои“ описа с болезнени детайли преживения физически и психически тормоз от страна на Хикерсън, както и дългогодишната си тежка битка с депресията и зависимостите. Проверява се дали е имало нов конфликт между двамата преди инцидента.
Към момента официалните власти и патолозите от съдебна медицина потвърдиха, че няма преки следи от физическа травма или ново насилие по тялото. Въпреки това случаят остава под активно полицейско разследване, а Хикерсън се разпитва като свидетел. Основната версия остава свързана с докладите на спешните екипи за сърдечен арест и възможно предозиране, след като на мястото бяха открити медикаменти за противодействие на опиати (Наркан). Властите изчакват пълните токсикологични експертизи, за да изключат категорично чужда намеса или подбудителство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
08:58 18.08.2026
2 Каква ирония
08:58 18.08.2026
3 kоkорчо 💋🍌
08:59 18.08.2026
4 Одисей 🏹🇧🇬
Коментиран от #5
09:00 18.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 оня с коня
До коментар #6 от "Одисей 🏹🇧🇬":малко се е разхлопала ама все още се оглеждала , може на теб да ти е малък
09:16 18.08.2026
8 боярьiшник
До коментар #6 от "Одисей 🏹🇧🇬":пак си ман драсаал ма муля си 🤡
09:17 18.08.2026
9 Той
09:23 18.08.2026
10 много хора живеят опасно
09:40 18.08.2026