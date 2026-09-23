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Ед Шийрън загуби половин милион последователи в Instagram, разрида се на концерт (ВИДЕО)

Ед Шийрън загуби половин милион последователи в Instagram, разрида се на концерт (ВИДЕО)

23 Септември, 2026 16:31 985 12

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  • концерт

"Това е най-лошата седмица от живота ми", призна певецът пред публиката във Филаделфия

Ед Шийрън загуби половин милион последователи в Instagram, разрида се на концерт (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският певец Ед Шийрън е загубил близо 500 000 последователи в Instagram само за седмица на фона на разрастващ се скандал около турнето му „Loop“ и отстраняването на американския рапър Макълмор като подгряващ изпълнител.

Според данни на Social Blade профилът на 35-годишния музикант е имал около 47,6 млн. последователи преди избухването на спора, а към 23 септември броят им е спаднал до 47,2 млн. Само на 15 септември, когато Ед Шийрън публикува изявление по случая, той е загубил близо 150 000 последователи.

Конфликтът започна след концерти на Шийрън на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси на 4 и 5 септември, където Макълмор направи пропалестински изказвания, докато представяше протестната си песен „Hind’s Hall“. На 14 септември рапърът обяви, че след седмица на „трудни разговори“ с Ед Шийрън е отстранен от останалите дати на турнето.

Последва нов удар за британския изпълнител. Подгряващите артисти Финиъс, Лукас Греъм и Арън Роу, както и ирландската група „Беога“, която акомпанира на Шийрън, се оттеглиха от турнето в знак на солидарност с Макълмор и палестинците.

По време на концерт пред около 50 000 души във Филаделфия Ед Шийрън призна, че преживява „една от най-тежките седмици“ в живота си и дори се е питал дали иска да продължи да бъде артист. Певецът обаче потвърди, че няма да прекратява турнето.

В началото на шоуто носителят на „Грами“ направи и рядко за него политическо изявление. Той определи нападенията на „Хамас“ в Израел на 7 октомври като „ужасяващи“, а случващото се в Газа като „катастрофално, неоправдано и непропорционално“. Ед Шийрън подчерта, че досега умишлено е избягвал ролята на политически коментатор, тъй като иска концертите му да бъдат пространство за музика и единство.

Изказването предизвика нови противоречиви реакции. Британският телевизионен водещ Пиърс Морган заяви, че е съгласен с общата позиция на певеца за конфликта, но го разкритикува, че се е почувствал принуден да я изрази публично.

В края на концерта видимо развълнуваният Ед Шийрън благодари на публиката за подкрепата и се извини, че политическият спор е станал част от шоуто. Той беше категоричен, че възнамерява да продължи турнето „Loop“, въпреки оттеглянето на част от музикантите и бурните реакции през последните дни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    7 1 Отговор
    "разрида се"
    какво се е направил

    Коментиран от #9

    16:33 23.09.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    17 0 Отговор
    Аман от скапани "асртисти".
    Значи Русия е агресор, а Израел не е.
    Лицемери!

    16:34 23.09.2026

  • 3 Оги

    8 0 Отговор
    Рева безутешно.

    16:36 23.09.2026

  • 4 Мдааа

    12 0 Отговор
    Така е като се заиграва с евреите!

    16:45 23.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 меломан

    5 4 Отговор
    Бил съм на концерт на Шийрън. Той има енергията сам да държи стадиона на нокти 3 часа. Останалите са статисти в шоуто. Да си търсят изяви другаде.

    17:07 23.09.2026

  • 7 мдаа

    6 0 Отговор
    В опит да си върне последователите все пак е казал три думи за Газа. Защо обаче не го е направил преди да отстрани Макълмор е въпрос, който няма отговор. Без значение е колко добър певец, артист, творец или учен си, важното е дали имаш морал, който да ти дава силата да заявиш мнението си, особено когато можеш да го направиш пред голяма аудитория. Келепирът гледа момчето, няма да го бъде дълго.

    17:09 23.09.2026

  • 8 военен неможач

    5 0 Отговор
    поредния превъзнесен и преекспониран от рекламата иуда

    17:09 23.09.2026

  • 9 Граматик

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Разрида е мин. св. вр., 2 л., ед. ч. на глагола разридая. Може да се ползва и във възвратна форма.

    17:10 23.09.2026

  • 10 Лили Шпекова 🥒

    8 1 Отговор
    Това е огромна трагедия за цялото прогресивно човечество!🌈🛴😪😪😪🛴🌈

    17:11 23.09.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    Ша са разридам и аз... даже направо ша цивра!
    Мен пък Инстаграм ПАК ме изхвърли за това че съм казал нещо против израелтяните - да си мерим ли кофти седмицата Еди?

    17:14 23.09.2026

  • 12 РИЖИГАДНИИНГИЛИЗИ

    0 0 Отговор
    Шо са толкоз отвратителни

    18:13 23.09.2026