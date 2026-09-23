Ед Шийрън загуби половин милион последователи в Instagram, разрида се на концерт (ВИДЕО)

Британският певец Ед Шийрън е загубил близо 500 000 последователи в Instagram само за седмица на фона на разрастващ се скандал около турнето му „Loop“ и отстраняването на американския рапър Макълмор като подгряващ изпълнител.

Според данни на Social Blade профилът на 35-годишния музикант е имал около 47,6 млн. последователи преди избухването на спора, а към 23 септември броят им е спаднал до 47,2 млн. Само на 15 септември, когато Ед Шийрън публикува изявление по случая, той е загубил близо 150 000 последователи.

Конфликтът започна след концерти на Шийрън на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси на 4 и 5 септември, където Макълмор направи пропалестински изказвания, докато представяше протестната си песен „Hind’s Hall“. На 14 септември рапърът обяви, че след седмица на „трудни разговори“ с Ед Шийрън е отстранен от останалите дати на турнето.

Последва нов удар за британския изпълнител. Подгряващите артисти Финиъс, Лукас Греъм и Арън Роу, както и ирландската група „Беога“, която акомпанира на Шийрън, се оттеглиха от турнето в знак на солидарност с Макълмор и палестинците.

По време на концерт пред около 50 000 души във Филаделфия Ед Шийрън призна, че преживява „една от най-тежките седмици“ в живота си и дори се е питал дали иска да продължи да бъде артист. Певецът обаче потвърди, че няма да прекратява турнето.

Ed Sheeran addresses the controversy surrounding Macklemore’s removal from his tour and says, “What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable.”



“Before I play some songs tonight, I hope it’s okay if I say a few words about this last week,” Sheeran said at the top of… pic.twitter.com/ZhtujolkKK — Variety (@Variety) September 20, 2026

В началото на шоуто носителят на „Грами“ направи и рядко за него политическо изявление. Той определи нападенията на „Хамас“ в Израел на 7 октомври като „ужасяващи“, а случващото се в Газа като „катастрофално, неоправдано и непропорционално“. Ед Шийрън подчерта, че досега умишлено е избягвал ролята на политически коментатор, тъй като иска концертите му да бъдат пространство за музика и единство.

Изказването предизвика нови противоречиви реакции. Британският телевизионен водещ Пиърс Морган заяви, че е съгласен с общата позиция на певеца за конфликта, но го разкритикува, че се е почувствал принуден да я изрази публично.

This crying act made me dislike Ed Sheeran more than I already did before and also annoy me and think of him as a slimy c*nt. pic.twitter.com/LdFdvX0Vu4 — Marie (@Antiiimarie) September 20, 2026

В края на концерта видимо развълнуваният Ед Шийрън благодари на публиката за подкрепата и се извини, че политическият спор е станал част от шоуто. Той беше категоричен, че възнамерява да продължи турнето „Loop“, въпреки оттеглянето на част от музикантите и бурните реакции през последните дни.