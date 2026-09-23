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Принц Хари разкри как децата му Арчи и Лилибет свикват с живота във Великобритания

Принц Хари разкри как децата му Арчи и Лилибет свикват с живота във Великобритания

23 Септември, 2026 15:58 801 4

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  • великобритания

Децата на Съсексите вече свикват с британската кухня и атмосферата

Принц Хари разкри как децата му Арчи и Лилибет свикват с живота във Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари разкри нови подробности за живота на семейството си във Великобритания, след като заедно със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца се завърна в родината си през август.

По време на наградите WellChild 42-годишният херцог на Съсекс разказа пред списание Hello!, че 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет постепенно свикват с британското ежедневие.

На въпрос кое е най-типичното британско занимание, което семейството е предприело след преместването, принц Хари отговори: „Излязохме на разходка. Много разходки. Има ли нещо по-британско от това?“.

Бившият военен пилот разкри още, че Арчи и Лилибет вече харесват Marmite върху традиционните английски питки crumpets. Според него това е „голям момент“, тъй като докато семейството живееше в Монтесито, Калифорния, децата му се подигравали заради присъствието на характерната паста с мая вкъщи.

„Сега, когато сме във Великобритания, това вече е минало“, пошегува се принц Хари и добави, че децата вече определено харесват Marmite. Друг британски специалитет обаче не е постигнал същия успех. Опитът му да ги запознае с печен боб върху препечена филия „изобщо не се приел добре“.

Появата на херцога на Съсекс на WellChild Awards е третият му официален ангажимент след преместването във Великобритания. Преди това принц Хари присъства на Invictus Spirit Gala Dinner & Awards и на представянето на образователната програма INSPIRE. И на трите събития той се появи без Меган Маркъл.

44-годишната американска актриса и бивша звезда от сериала „Костюмари“ междувременно беше забелязана на няколко места в Котсуолдс. Според Page Six принц Хари и Меган Маркъл разглеждат имоти в района. Маркъл беше заснета и в компанията на телевизионната водеща и комедиантка Елън Дедженеръс в заведение край Бърфорд, Оксфордшър.

Завръщането на семейството във Великобритания идва шест години след като принц Хари и Меган Маркъл се отказаха от ролите си на старши членове на британското кралско семейство и се преместиха в САЩ през 2020 г.

След завръщането им Арчи и Лилибет отново са започнали училище. Принц Хари потвърди пред Hello!, че децата посещават учебни занятия, а по време на наградите WellChild разказа, че двамата изпитвали типичното нежелание да се върнат в клас след почивните дни.

Херцогът на Съсекс не е посочил официално конкретната причина за решението семейството да се установи отново във Великобритания. Според Page Six една от причините е желанието му да бъде по-близо до баща си, крал Чарлз III.

Темата за отглеждането на децата във Великобритания не е нова за принц Хари. В разговор с британската певица Джос Стоун той вече е обсъждал качеството на британските училища и значението на чувството за общност за развитието на децата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е, нали го обмисляли

    2 1 Отговор
    Сега пък се върнали преди месец... Последно??? Освен това където и да живее един дварцав род, той не изневерява на традициите, а англичаните по 10. Идея нямаме защо и откъде евентуално имате информация, че децата са се хранили с американска храна, но не би трябвало да е така.

    16:44 23.09.2026

  • 2 Децата

    5 1 Отговор
    бързо свикват !

    Коментиран от #4

    16:49 23.09.2026

  • 3 Свършиха паричките

    4 1 Отговор
    И емигранта се прибра при тати!

    16:53 23.09.2026

  • 4 Не мисля

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Децата":

    Както не всички книги стават за четене и с някои ги имаме, но само за подпираме прозорците с тях, то и децата са хора. Промените ги травмират независимо от възрастта и въпреки убежденията на едно психотелесно всезнаещо недоразумение на майката природа. Да.

    17:15 23.09.2026