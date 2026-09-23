Близките на Доли Партън се изпокараха, отправиха си сериозни заплахи

Мениджърът на покойната кънтри легенда Доли Партън е поискал временна ограничителна заповед срещу нейния племенник и дългогодишен ръководител на охраната Брайън Сийвър заради предполагаеми заплахи и ескалиращ конфликт след смъртта на певицата.

Дани Нозел е подал искането чрез компанията на Доли Партън She’s Alive, LLC, съобщават Daily Mail и TMZ, позовавайки се на съдебни документи. Според изложеното пред съда Нозел твърди, че Брайън Сийвър е настоявал да получи пари и в разговорите си е споменавал своя опит като военен контрактор, достъпа си до оръжия и способността си да упражнява насилие.

Мениджърът твърди, че поведението на Сийвър постепенно е ескалирало в седмиците преди смъртта на 80-годишната Доли Партън на 25 август. Впоследствие Нозел го освободил от длъжността му на 15 септември.

Според съдебните документи Брайън Сийвър е изпращал съобщения, които Нозел възприел като заплашителни. Твърди се също, че племенникът на певицата възнамерявал да създаде подкаст, чрез който да атакува определени бизнес партньорства, свързани с името и наследството на Доли Партън.

Дани Нозел е поискал съдът да задължи Сийвър да стои на поне 1000 фута, или около 300 метра, от офиса на певицата и да не контактува с компании и бизнес партньори, свързани с нея.

Брайън Сийвър отхвърли твърдението, че думите му представляват заплахи. Пред TMZ той заяви, че е професионален военен и специалист по сигурността и че голяма част от цитираната комуникация е извадена от контекст. По думите му разговорите с Дани Нозел са били лични и емоционални в период, когато двамата скърбели за Доли Партън.

Конфликтът се разгоря и около охраната на имотите на звездата. Сийвър и свързаните с него компании, които отговаряли за сигурността на дома на Доли Партън в Нашвил, нейния музей и склад, са били уведомени, че ще бъдат заменени от друга охранителна фирма.

Брайън Сийвър е син на сестрата на Доли Партън, Каси. Той твърди, че е работил за певицата в различни роли в продължение на около четири десетилетия, а през последните близо 20 години е ръководил охраната ѝ. Именно Сийвър беше натоварен със задачата да съобщи публично за смъртта на изпълнителката на „Jolene“ след битката ѝ с рака.

Междувременно почитта към Доли Партън продължава и след смъртта ѝ. На наградите „Еми“ певицата беше почетена със специален трибют с участието на кънтри звездата Риба Макинтайър и актрисата Сали Фийлд. Властите в Нашвил предприеха и стъпки за преименуване на международното летище на града в памет на една от най-разпознаваемите фигури в историята на кънтри музиката.