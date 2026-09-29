Следователят по делото „Чикатило“: Грешка е струвала 50 живота

Една грешка в разследването на първото убийство, свързано по-късно с Андрей Чикатило, е могла да спаси десетки човешки животи. Такава оценка прави Исса Костоев, ръководител на следствената група, която арестува серийния убиец през 1990 г. По думите му, ако екипът е знаел за убийството на деветгодишната Елена Закотнова, Чикатило е щял да бъде разобличен много по-рано.

Първото убийство и осъденият невинен

Елена Закотнова е убита през декември 1978 г. в град Шахти. За престъплението е осъден Александър Кравченко, който по-късно е признат за невинен, но междувременно е екзекутиран през 1983 г.

Костоев разказва, че след ареста си Чикатило сам е посочил Закотнова като първата си жертва. Той е дал подробности за престъплението, които следователите не са могли да знаят от публично достъпна информация. Въпреки това епизодът не остава в окончателното обвинение срещу него.

„Лену Закотнову, убийството на която приписаха на Кравченко, през 1978 г. я е убил Чикатило. За това за първи път ми разказа самият Чикатило“, казва Исса Костоев.

Според следователя именно пропускът да се свържат двете дела е дал възможност на убиеца да остане на свобода. В следващите години са извършени още множество убийства, за които Чикатило по-късно е признал.

Задържан, но освободен

Чикатило е попадал в полезрението на милицията още през 1984 г. Тогава е бил задържан, но е освободен, тъй като не са събрани достатъчно доказателства. Допълнително объркване е внесла грешка при определянето на кръвната му група. Резултатът го е извадил от кръга на заподозрените.

По това време разследващите не са разполагали с ДНК анализ. Затова доказването на вината е зависело от косвени улики, експертизи и признания. Костоев по-късно привлича психиатъра Александър Бухановски, чийто анализ помага на екипа да изгради профил на извършителя.

Арестът през 1990 г.

Чикатило е арестуван на 20 ноември 1990 г. След девет дни разпити той започва да дава признания. По време на разследването посочва повече убийства, отколкото първоначално са били включени в обвинението, като част от тях са извършени извън Ростовска област.

Исса Костоев свързва пропуснатото през 1978 г. с последвалите години на престъпления, но точният брой на животите, които биха могли да бъдат спасени при по-ранен арест, не може да бъде установен. Оценката за 50 души е представена като вероятен мащаб на последиците, а не като доказан брой.

Чикатило е осъден за десетки убийства и е екзекутиран на 14 февруари 1994 г.

Източници: Аргументи и факти, Лента.ру