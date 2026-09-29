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Следователят по делото „Чикатило“: Грешка е струвала 50 живота
  Тема: Известни личности

Следователят по делото „Чикатило“: Грешка е струвала 50 живота

29 Септември, 2026 05:13 807 5

  • андрей чикатило-
  • исса костоев-
  • елена закотнова-
  • операция лесополоса-
  • серийни убийства

Исса Костоев смята, че по-ранното разкриване на първото убийство е можело да спре серийния убиец години по-рано.

Следователят по делото „Чикатило“: Грешка е струвала 50 живота - 1
Снимка: Интернет
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Една грешка в разследването на първото убийство, свързано по-късно с Андрей Чикатило, е могла да спаси десетки човешки животи. Такава оценка прави Исса Костоев, ръководител на следствената група, която арестува серийния убиец през 1990 г. По думите му, ако екипът е знаел за убийството на деветгодишната Елена Закотнова, Чикатило е щял да бъде разобличен много по-рано.

Първото убийство и осъденият невинен

Елена Закотнова е убита през декември 1978 г. в град Шахти. За престъплението е осъден Александър Кравченко, който по-късно е признат за невинен, но междувременно е екзекутиран през 1983 г.

Костоев разказва, че след ареста си Чикатило сам е посочил Закотнова като първата си жертва. Той е дал подробности за престъплението, които следователите не са могли да знаят от публично достъпна информация. Въпреки това епизодът не остава в окончателното обвинение срещу него.

„Лену Закотнову, убийството на която приписаха на Кравченко, през 1978 г. я е убил Чикатило. За това за първи път ми разказа самият Чикатило“, казва Исса Костоев.

Според следователя именно пропускът да се свържат двете дела е дал възможност на убиеца да остане на свобода. В следващите години са извършени още множество убийства, за които Чикатило по-късно е признал.

Задържан, но освободен

Чикатило е попадал в полезрението на милицията още през 1984 г. Тогава е бил задържан, но е освободен, тъй като не са събрани достатъчно доказателства. Допълнително объркване е внесла грешка при определянето на кръвната му група. Резултатът го е извадил от кръга на заподозрените.

По това време разследващите не са разполагали с ДНК анализ. Затова доказването на вината е зависело от косвени улики, експертизи и признания. Костоев по-късно привлича психиатъра Александър Бухановски, чийто анализ помага на екипа да изгради профил на извършителя.

Арестът през 1990 г.

Чикатило е арестуван на 20 ноември 1990 г. След девет дни разпити той започва да дава признания. По време на разследването посочва повече убийства, отколкото първоначално са били включени в обвинението, като част от тях са извършени извън Ростовска област.

Исса Костоев свързва пропуснатото през 1978 г. с последвалите години на престъпления, но точният брой на животите, които биха могли да бъдат спасени при по-ранен арест, не може да бъде установен. Оценката за 50 души е представена като вероятен мащаб на последиците, а не като доказан брой.

Чикатило е осъден за десетки убийства и е екзекутиран на 14 февруари 1994 г.

Източници: Аргументи и факти, Лента.ру


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    05:23 29.09.2026

  • 2 Дзак

    3 0 Отговор
    Значи признал, че не си е свършил работата и набедил друг човек! Това също е убийство!

    05:41 29.09.2026

  • 3 бою циганина

    2 0 Отговор
    спрямо мен тоя чикатило е пеленаче

    Коментиран от #4

    05:42 29.09.2026

  • 4 Я кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "бою циганина":

    Кой ти плаща?

    05:45 29.09.2026

  • 5 дебелян блеефски

    0 0 Отговор
    дпс-гроб-енп вечна дружба

    05:52 29.09.2026