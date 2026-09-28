Съкрушената дъщеря на Синди Крауфорд спря работа след смъртта на брат си

Кайя Гербер е отказала работни ангажименти след смъртта на брат си Пресли, който почина на 27 години в рехабилитационна клиника в Калифорния. Според информация на Daily Mail, моделът е в тежко емоционално състояние и близките ѝ се тревожат за нея.

Източник от обкръжението на семейството твърди, че Кайя Гербер трудно приема загубата. „Кайя е съкрушена. Тя не може да повярва, че брат ѝ си е отишъл завинаги, това все още не се побира в главата ѝ. Всички в семейството се тревожат за Кайя и се страхуват, че тя няма да успее да се справи с това. Около нея има много подкрепа. Приятелите ѝ винаги са до нея“, казва неназованият източник.

Братът и сестрата са били много близки

По думите на същия човек Кайя и Пресли са били изключително близки и са се определяли като най-добри приятели. Той твърди, че темата за наркотиците допълнително задълбочава страданието на модела.

„Кайя има чувството, че не може да избяга от темата за наркотиците, а това я вкарва в депресия. Тя мрази наркотиците, самата тя не ги докосва и много страда заради това, че са ѝ отнели Пресли“, заявява източникът.

Твърдението за депресията не е потвърдено официално от Кайя Гербер, семейството ѝ или медицински специалист. Публично е известно, че Пресли Гербер е починал в рехабилитационна клиника, а полицията в Санта Моника разглежда случая като предполагаема свръхдоза. Към момента официалната причина за смъртта не е окончателно установена.

Синди Кроуфорд и съпругът ѝ Ранди Гербер са участвали активно в лечението на сина си, съобщават източници на People. Семейството не е направило публично изявление за състоянието на Кайя и продължава да пази личното си пространство след смъртта на Пресли.

Кайя Гербер, която работи като модел и актриса, е дъщеря на Синди Кроуфорд и Ранди Гербер. Пресли също е бил модел. Двамата се появяваха заедно в публични кампании и събития, включително в реклама на „Пепси“ през 2018 г.