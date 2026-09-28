Джиджи Хадид показа редки снимки на дъщеря си Кай

Джиджи Хадид показа редки снимки на дъщеря си Кхай по повод шестия ѝ рожден ден. На кадрите лицето на детето не се вижда. На единия моделът прегръща дъщеря си, а на другия Кхай замесва тесто.
„Моето огледало, моята муза, любовта, която изпълва сърцето ми със щастие“, написа Джиджи Хадид в поздравлението си. Тя описа дъщеря си като любознателна, творческа, любяща и смела.
„Тази, която разбира езика на жабите, прави колело, катери се по дърветата, рови в земята за червеи, сама си измисля тоалети, обича да чете и да се изявява, обожава сладкишите и животните“, добави моделът.
Дъщеря на Джиджи и Зейн Малик
Кай е родена през септември 2020 г. Тя е дъщеря на Джиджи Хадид и певеца Зейн Малик, бивш участник в групата One Direction. Двамата се разделиха около година след раждането на детето.
Раздялата последва обвинение на майката на Джиджи Хадид, Иоланда Хадид, че Зейн Малик е проявил насилие..
Джиджи Хадид, която освен модел развива и собствен бизнес, в момента е във връзка с актьора Брадли Купър.
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1 Лютеница
20:15 28.09.2026