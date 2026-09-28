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Джиджи Хадид показа редки снимки на дъщеря си Кай
  Тема: Известни личности

Джиджи Хадид показа редки снимки на дъщеря си Кай

28 Септември, 2026 20:07, обновена 28 Септември, 2026 20:13 647 1

  • джиджи хадид-
  • кхай-
  • зейн малик-
  • брадли купър-
  • известни личности

Моделът поздрави малката си за шестия ѝ рожден ден с кадри от семейния архив, на които лицето на детето не се вижда.

Джиджи Хадид показа редки снимки на дъщеря си Кай - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Джиджи Хадид показа редки снимки на дъщеря си Кхай по повод шестия ѝ рожден ден. На кадрите лицето на детето не се вижда. На единия моделът прегръща дъщеря си, а на другия Кхай замесва тесто.

„Моето огледало, моята муза, любовта, която изпълва сърцето ми със щастие“, написа Джиджи Хадид в поздравлението си. Тя описа дъщеря си като любознателна, творческа, любяща и смела.

„Тази, която разбира езика на жабите, прави колело, катери се по дърветата, рови в земята за червеи, сама си измисля тоалети, обича да чете и да се изявява, обожава сладкишите и животните“, добави моделът.

Дъщеря на Джиджи и Зейн Малик

Кай е родена през септември 2020 г. Тя е дъщеря на Джиджи Хадид и певеца Зейн Малик, бивш участник в групата One Direction. Двамата се разделиха около година след раждането на детето.

Раздялата последва обвинение на майката на Джиджи Хадид, Иоланда Хадид, че Зейн Малик е проявил насилие..

Джиджи Хадид, която освен модел развива и собствен бизнес, в момента е във връзка с актьора Брадли Купър.


САЩ
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  • 1 Лютеница

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    20:15 28.09.2026