НАСА планира пилотиран полет на Starliner през 2028 г.

НАСА планира да върне астронавти на борда на космическия кораб Boeing Starliner през 2028 г. Това ще стане след безпилотната мисия Starliner-1, допълнителни изпитания и сертифициране на системата за редовни полети до Международната космическа станция.

„Настоящият ни план е да върнем астронавти със Starliner-2 до 2028 г.“, заяви администраторът на НАСА Джаред Айзъкман. По думите му агенцията ще използва резултатите от безпилотния полет, за да приложи коригиращите мерки и да приключи необходимите тестове за пилотирана експлоатация.

Безпилотният полет ще е решаващ тест

Starliner-1 може да бъде изстрелян през декември 2026 г. или през януари 2027 г. Корабът ще превози товари до орбиталната станция, но няма да има екипаж. НАСА определя мисията като инженерна оценка, която трябва да провери подобрените топлинни характеристики на сервизния модул, работата на двигателната система и остатъчните рискове преди следващия полет.

По Starliner са направени промени в топлинния режим на сервизния модул. Предвидена е и нова модификация на клапаните на двигателите за ориентация, свързана с проблеми с уплътненията и работата на двигателите. Boeing трябва да монтира нови двигатели на командния модул и нови батерии, както и да направи промени по парашутната система.

„С безопасността на екипажа на станцията и на обществото като най-висок приоритет ще изпитаме двигателната система чрез конкретни демонстрационни задачи и строг оперативен контрол“, каза Дана Уайгел, ръководител на програмата на НАСА за ниска околоземна орбита.

Проблемите започнаха при първия пилотиран тест

Първият пилотиран тестов полет на Starliner започна на 5 юни 2024 г. Мисията трябваше да продължи между осем и 14 дни, но остана в орбита 93 дни, след като бяха установени аномалии в двигателната система. НАСА реши корабът да се върне без астронавтите Бъч Уилмор и Суни Уилямс. Starliner кацна през септември 2024 г., а двамата астронавти се върнаха на Земята през март 2025 г. с кораба Crew Dragon в рамките на мисията Crew-9.

През февруари 2026 г. НАСА определи полета като произшествие от тип А - най-високата категория в класификацията на агенцията. Разследването установи комбинация от технически повреди, пропуски при квалификационните изпитания, грешки в управлението и проблеми в организационната култура. Докладът съдържа 61 препоръки за бъдещите пилотирани мисии.

Към юни 2026 г. Starliner все още не е сертифициран за редовни пилотирани полети, посочи Службата на генералния инспектор на НАСА. Агенцията планира да активира опции за пета и шеста мисия до станцията и да работи с Boeing и United Launch Alliance за сертифициране на ракетата Vulcan. Тя трябва да поеме полетите на Starliner след последното използване на Atlas V.

Източници: nasa.gov, oig.nasa.gov