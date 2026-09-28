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"Дядо и внучка": Присмяха се на Брад Пит за снимки с Инес де Рамон в Мадрид
  Тема: Известни личности

"Дядо и внучка": Присмяха се на Брад Пит за снимки с Инес де Рамон в Мадрид

28 Септември, 2026 20:14, обновена 28 Септември, 2026 20:20 1 700 14

  • брад пит-
  • инес де рамон-
  • мадрид-
  • холивуд-
  • кинофестивал

Актьорът и партньорката му бяха заснети да се държат за ръце. Кадрите предизвикаха ядвителни коментари в интернет.

"Дядо и внучка": Присмяха се на Брад Пит за снимки с Инес де Рамон в Мадрид - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Брад Пит беше заснет в Мадрид заедно с партньорката си Инес де Рамон, като двамата излизаха от сграда, държейки се за ръце. Кадрите са направени на 27 септември и бяха публикувани заедно с коментари на читатели на „Дейли мейл“.

Актьорът бе облечен със сива тениска, черен панталон, жълти кецове, очила и бейзболна шапка. Де Рамон носеше бяла тениска, дънки и очила.

Част от потребителите са поставили под съмнение искреността на отношенията между двамата и са коментирали разликата във възрастта им. Сред подигравателните реакции е фразата: „Ден на дядото и внучката“. Друг потребител е написал, че ако Пит беше „ниско, пълно и оплешивяващо 62-годишно момче с обикновена работа“, връзката им вероятно нямаше да бъде същата.

Пит и де Рамон се появиха и на кинофестивал

На 24 септември Брад Пит и Инес де Рамон посетиха кинофестивал в Испания. Двамата присъстваха на премиерата на новия филм на актьора „Сърцето на звяра“.

За вечерното събитие де Рамон избра зелена дантелена рокля, а косата ѝ беше прибрана във висок кок. По-рано Пит също беше обект на коментари за външния си вид в Испания, след като беше наречен „ученик“ заради появата си с бейзболна шапка и тениска.

Източници: Дейли мейл


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Лиса

    20 3 Отговор
    Хм, гроздето е кисело!

    20:26 28.09.2026

  • 2 Брад Пит

    19 2 Отговор
    ще го премести след като прочете статията!

    Коментиран от #5

    20:29 28.09.2026

  • 3 дедо

    27 3 Отговор
    абе уж присмех, ама си е чиста завист

    20:30 28.09.2026

  • 4 не сте добре

    16 0 Отговор
    Да подбирате хейт от социалните медии и на 1-2 потребители и да го превръщате в новина.

    "Дядото" е доста по-готин от "внучката". Ако бяха на една възраст - тя чудно красива, той тъпо мутропрасе с противна мутра и още по-противна менталност, доволни ли щяхте да сте?
    Комплексари

    20:54 28.09.2026

  • 5 то не е статия

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Брад Пит":

    Пасквил, информиращ ни, че сред милиардите постинги по социалките имало 1-2 постинга които на някакво завсичличо човече му направили кеф.

    20:55 28.09.2026

  • 6 Дзак

    7 0 Отговор
    Това да не са от потребителите и на факти.бг!

    21:01 28.09.2026

  • 7 А ИСКАТЕ ЛИ ДА СТЕ НА МЯСТОТО

    8 0 Отговор
    На Брадр Пит?

    Коментиран от #11

    21:06 28.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Айляк

    7 0 Отговор
    Голяма статия, няма що.
    Тия царули от Дейли мейл викам да се присмеят малко на сънародниците си Мик Джагър и Рони Ууд - при тях разликата в годините с половинките е още по-очебийна.
    83-годишният Джагър жинее с 39-годишна, а Рони Ууд е с 31 години по-дрът от съпругата си:)
    Кисело дева тва грозде:)

    Коментиран от #12

    21:14 28.09.2026

  • 10 Констатация

    7 0 Отговор
    Завиждате ли другарЕ неолиберали??? Ами завиждайте..., тихичко, у ъгъла, щото - нито сте умни, нито красиви!!! -))))

    21:15 28.09.2026

  • 11 Име

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "А ИСКАТЕ ЛИ ДА СТЕ НА МЯСТОТО":

    Не, не искаме!

    Коментиран от #13, #14

    21:18 28.09.2026

  • 12 да де

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Айляк":

    Ама Цървула в случая е Миленчо.
    Прочетох статията в Дейли Мейл в оригинал.
    Доста е позитивна към двойката и особено към Брат Пит.
    Самата снимка която са избрали също е готина, а не кякаква крива поза.
    Така че милен си троли и манипулира или са му го дали от някъде пък той само да вземе 4 евро хонорар. При всички случаи проблемът е в тази медия не в Дейли Мейл.

    21:27 28.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Име":

    Приятни сънища!

    21:55 28.09.2026