"Дядо и внучка": Присмяха се на Брад Пит за снимки с Инес де Рамон в Мадрид

Брад Пит беше заснет в Мадрид заедно с партньорката си Инес де Рамон, като двамата излизаха от сграда, държейки се за ръце. Кадрите са направени на 27 септември и бяха публикувани заедно с коментари на читатели на „Дейли мейл“.
Актьорът бе облечен със сива тениска, черен панталон, жълти кецове, очила и бейзболна шапка. Де Рамон носеше бяла тениска, дънки и очила.
Част от потребителите са поставили под съмнение искреността на отношенията между двамата и са коментирали разликата във възрастта им. Сред подигравателните реакции е фразата: „Ден на дядото и внучката“. Друг потребител е написал, че ако Пит беше „ниско, пълно и оплешивяващо 62-годишно момче с обикновена работа“, връзката им вероятно нямаше да бъде същата.
Пит и де Рамон се появиха и на кинофестивал
На 24 септември Брад Пит и Инес де Рамон посетиха кинофестивал в Испания. Двамата присъстваха на премиерата на новия филм на актьора „Сърцето на звяра“.
За вечерното събитие де Рамон избра зелена дантелена рокля, а косата ѝ беше прибрана във висок кок. По-рано Пит също беше обект на коментари за външния си вид в Испания, след като беше наречен „ученик“ заради появата си с бейзболна шапка и тениска.
Източници: Дейли мейл
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Лиса
20:26 28.09.2026
2 Брад Пит
Коментиран от #5
20:29 28.09.2026
3 дедо
20:30 28.09.2026
4 не сте добре
"Дядото" е доста по-готин от "внучката". Ако бяха на една възраст - тя чудно красива, той тъпо мутропрасе с противна мутра и още по-противна менталност, доволни ли щяхте да сте?
Комплексари
20:54 28.09.2026
5 то не е статия
До коментар #2 от "Брад Пит":Пасквил, информиращ ни, че сред милиардите постинги по социалките имало 1-2 постинга които на някакво завсичличо човече му направили кеф.
20:55 28.09.2026
6 Дзак
21:01 28.09.2026
7 А ИСКАТЕ ЛИ ДА СТЕ НА МЯСТОТО
Коментиран от #11
21:06 28.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Айляк
Тия царули от Дейли мейл викам да се присмеят малко на сънародниците си Мик Джагър и Рони Ууд - при тях разликата в годините с половинките е още по-очебийна.
83-годишният Джагър жинее с 39-годишна, а Рони Ууд е с 31 години по-дрът от съпругата си:)
Кисело дева тва грозде:)
Коментиран от #12
21:14 28.09.2026
10 Констатация
21:15 28.09.2026
11 Име
До коментар #7 от "А ИСКАТЕ ЛИ ДА СТЕ НА МЯСТОТО":Не, не искаме!
Коментиран от #13, #14
21:18 28.09.2026
12 да де
До коментар #9 от "Айляк":Ама Цървула в случая е Миленчо.
Прочетох статията в Дейли Мейл в оригинал.
Доста е позитивна към двойката и особено към Брат Пит.
Самата снимка която са избрали също е готина, а не кякаква крива поза.
Така че милен си троли и манипулира или са му го дали от някъде пък той само да вземе 4 евро хонорар. При всички случаи проблемът е в тази медия не в Дейли Мейл.
21:27 28.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Име
До коментар #11 от "Име":Приятни сънища!
21:55 28.09.2026