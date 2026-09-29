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Сориано: Правната битка на Манчестър Сити ще продължи дълго

Сориано: Правната битка на Манчестър Сити ще продължи дълго

29 Септември, 2026 05:31 413 0

  • манчестър сити-
  • феран сориано-
  • премиър лийг-
  • финансови правила

Изпълнителният директор на клуба заяви, че спорът с Премиър лийг ще отнеме още много време. Манчестър Сити остава уверен в изхода на делото.

Сориано: Правната битка на Манчестър Сити ще продължи дълго - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правната битка между Манчестър Сити и Премиър лийг ще продължи още много време, заяви изпълнителният директор на клуба Феран Сориано. Той говори пред ръководители на европейски клубове по време на заседание на борда на Асоциацията на европейските клубове в Копенхаген.

Спорът е свързан с множество обвинения срещу Манчестър Сити за нарушаване на финансовите правила на лигата. След появата на новината за обвиненията започнаха спекулации за възможни безпрецедентни санкции срещу клуба.

Сити не приема решението

В отворено писмо председателят на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак увери привържениците, че клубът е уверен в доказването на своята невинност. По информация на Sportal Сориано е заявил, че Манчестър Сити не е съгласен с решението, но остава уверен в победата и ще продължи да защитава позицията си.

„Отне ни осем години, за да стигнем дотук, и ще отнеме още много време“, е казал изпълнителният директор.

Спорът продължава след осем години

Сориано е посочил, че процедурата вече се проточва от осем години. От думите му става ясно, че клубът не очаква бързо приключване на правния спор с Премиър лийг.

Към момента Манчестър Сити запазва позицията, че обвиненията не доказват нарушение и че клубът ще продължи да се бори по случая. Не е посочен конкретен срок за окончателното приключване на делото.

Източници: Спортал


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