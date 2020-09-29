Кой има имен ден днес, 29 септември 2026 г. Честито!

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Думите имат по-голяма тежест от обикновено и е добре сутринта да бъдете внимателни как изразявате чувствата си. Една реплика може лесно да бъде приета много по-лично, отколкото сте възнамерявали. Не бързайте да отговаряте, ако разговорът стане напрегнат. По-късно денят е чудесен за идеи, контакти, учене или намиране на нестандартно решение. Нещо, което доскоро Ви е изглеждало сложно, може внезапно да се подреди, ако погледнете проблема от съвсем различен ъгъл.

Водолей (21.01 - 19.02) Домашна или семейна тема Ви напомня, че стабилността не означава непременно всичко да остане непроменено. Сутринта може да възникне напрежение между нуждата от уют и силното желание на друг човек да наложи своето. Избягвайте старите сценарии. През деня имате шанс да намерите съвсем ново решение – промяна в дома, организацията или начина, по който разпределяте отговорностите. Ако нещо отдавна Ви притеснява, опитайте различен подход вместо още един разговор по същия начин.

Козирог (23.12 - 20.01) Личен проект, творческа идея или любовна тема ще има нужда от повече място в програмата Ви. Сутринта обаче различията в желанията могат да доведат до напрежение и да Ви накарат да се затворите. Не е нужно да контролирате развоя, за да се чувствате сигурни. По-късно идва повече лекота и може да решите да направите нещо по различен начин от обичайното. Спонтанността не Ви е враг – понякога точно тя връща живеца в ситуация, която е станала прекалено предвидима.

Стрелец (23.11 - 22.12) Подреждането на задачите Ви носи повече спокойствие, но не е необходимо да следвате стария начин само защото сте свикнали с него. Сутринта може да сте по-чувствителни към атмосферата на работното място или към нечие настроение. Не поемайте чуждото напрежение върху себе си. По-късно се отваря добра възможност да промените организацията си, да опростите процес или да внесете повече разнообразие в ежедневието. Малка промяна може да освободи значително повече време.

Скорпион (24.10 - 22.11) Другият човек може да покаже много ясно какво иска, а това да Ви накара да се замислите дали собствените Ви желания са същите. Сутринта е по-емоционална и лесно може да възникне напрежение, ако някой очаква повече внимание, близост или сигурност. Не превръщайте разговора в проверка на чувствата. По-късно отношенията могат да се освежат именно чрез нещо различно – нов план, промяна на навик или повече свобода един за друг. Не всичко ценно трябва да бъде предвидимо.

Везни (24.09 - 23.10) Една тема, свързана с доверие, споделени ангажименти или средства, може да изисква повече деликатност. Сутринта не позволявайте силните емоции да определят финансово или лично решение. Ако усещате натиск, изчакайте, вместо да отговаряте веднага. По-късно ще видите ситуацията много по-трезво и може да откриете нов начин да разпределите отговорностите. Промяна, която първоначално изглежда рискована, може всъщност да Ви даде повече независимост.

Дева (24.08 - 23.09) Желанието да погледнете по-далеч от непосредствените задачи може да Ви отведе към полезна информация или нова идея. Сутринта разговор с близък човек може да бъде по-емоционален и е добре да не се опитвате веднага да коригирате чуждата гледна точка. Понякога човек иска първо да бъде разбран. По-късно е подходящ момент за обучение, планиране или намиране на нов подход към въпрос, който Ви е затруднявал. Различното решение може да се окаже по-практично от традиционното.

Лъв (24.07 - 23.08) Амбицията Ви е силна и усещате, че можете да придвижите важна цел, ако действате уверено. Сутринта обаче личните отношения или семейна тема могат да се намесят в плановете Ви и да Ви поставят пред избор кое е по-важно. Не позволявайте на моментното раздразнение да Ви направи прекалено категорични. По-късно професионален въпрос може да получи нестандартно решение или да се отвори възможност, която не сте предвиждали. Покажете инициатива, но оставете място и за промяна.

Рак (22.06 - 23.07) Общите планове могат да вървят добре, стига да не се опитвате всички да искат едно и също. Сутринта любовен въпрос или различие между лично желание и приятелски ангажимент може да създаде леко напрежение. Не е необходимо да избирате страна веднага. През деня контакт с човек от Вашата среда може да Ви даде полезна идея или нова възможност. Бъдете отворени към различен начин на действие – точно промяната на подхода може да придвижи нещо, което дълго е стояло на едно място.

Близнаци (22.05 - 21.06) Не всичко, което Ви тревожи, има нужда от незабавно обяснение. Сутринта е възможно да усещате известна вътрешна неудовлетвореност или да Ви подразни дребна ситуация в работата. Вместо да търсите скрит смисъл, дайте си време. По-късно може да откриете изненадващо лесен начин да приключите стара задача или да промените навик, който вече Ви натоварва. Работата насаме е продуктивна, а една нестандартна идея заслужава повече внимание, отколкото първоначално сте склонни да ? дадете.

Телец (21.04 - 21.05) По-ясно усещате от какво имате нужда и трудно ще се съгласите на нещо само за да избегнете напрежение. Сутринта близък човек може да бъде по-чувствителен, взискателен или крайно настроен, а това да Ви извади от обичайното спокойствие. Не е нужно да доказвате любов или лоялност чрез отстъпки, които не искате да правите. През останалата част от деня сте много по-събрани и способни да вземете добро лично решение. Нов подход към работа или ежедневие може да Ви донесе повече свобода.