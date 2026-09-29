Украйна получи над 300 разузнавателни дрона Penguin

Украйна е получила повече от 300 разузнавателни дрона Penguin от американската космическа и отбранителна компания Redwire. Доставките започват през 2022 г., а използваната в момента версия е модернизираният Penguin Mk2X. Той е създаден за разузнаване, наблюдение и рекогносцировка и се отличава с по-голяма издръжливост, далечина и височина на полета спрямо по-ранните модели.

Точните показатели за максималната височина и далечината на полета не се разкриват. Известно е обаче, че Mk2X се издига значително по-високо от апаратите, доставени през 2022 г. Това затруднява прихващането му от ударни FPV дронове, използвани на бойното поле. Penguin е малък безпилотен апарат с неподвижно крило, който предава разузнавателна информация на операторите.

Камерата позволява наблюдение от по-голямо разстояние

На борда на Mk2X е монтирана стабилизирана камера Octopus 180. Тя се произвежда от латвийския филиал на Redwire и позволява на операторите да наблюдават цели от по-голямо разстояние и с по-висока точност. Стабилизирането на изображението е важно при продължителен полет и при наблюдение на подвижни обекти.

Дронът се проектира, произвежда и изпитва в Латвия. Там Redwire поддържа екип за летателни операции, който обучава украински оператори. Компанията има и офис и служители в Украйна, ангажирани с техническата поддръжка, ремонтите, обучението и инженерната помощ.

Производителят подготвя Penguin Mk3

Redwire посочва, че модулната конструкция на системата позволява по-бързо въвеждане на промени. „Живучестта на безпилотния апарат зависи от адаптивността“, заявява компанията. В условията на войната технологиите трябва да се обновяват често, тъй като противникът бързо намира противодействие на вече използвани решения.

Следващата версия, Penguin Mk3, вече е поръчана от една от държавите от НАТО. Тя ще може самостоятелно да излита и каца вертикално, ще разполага с няколко товарни отсека и ще превозва повече оборудване от по-ранните модели. Конструкцията е предвидена и за зимни операции, а управлението ще може да се извършва от екипаж от двама души.

Развитието на Penguin се вписва в по-широките усилия на Латвия и други държави от НАТО за противодействие на безпилотните апарати. Латвия изгражда автоматизирана система за откриване на руски дронове по границата си с Русия, която трябва да позволява използването на по-евтини средства за прехват, без да се налага всяко нарушение да бъде посрещано с излитане на изтребители.

Източници: УНИАН, Defence Blog