Украйна получи над 300 разузнавателни дрона Penguin

Украйна е получила повече от 300 разузнавателни дрона Penguin от американската космическа и отбранителна компания Redwire. Доставките започват през 2022 г., а използваната в момента версия е модернизираният Penguin Mk2X. Той е създаден за разузнаване, наблюдение и рекогносцировка и се отличава с по-голяма издръжливост, далечина и височина на полета спрямо по-ранните модели.
Точните показатели за максималната височина и далечината на полета не се разкриват. Известно е обаче, че Mk2X се издига значително по-високо от апаратите, доставени през 2022 г. Това затруднява прихващането му от ударни FPV дронове, използвани на бойното поле. Penguin е малък безпилотен апарат с неподвижно крило, който предава разузнавателна информация на операторите.
Камерата позволява наблюдение от по-голямо разстояние
На борда на Mk2X е монтирана стабилизирана камера Octopus 180. Тя се произвежда от латвийския филиал на Redwire и позволява на операторите да наблюдават цели от по-голямо разстояние и с по-висока точност. Стабилизирането на изображението е важно при продължителен полет и при наблюдение на подвижни обекти.
Дронът се проектира, произвежда и изпитва в Латвия. Там Redwire поддържа екип за летателни операции, който обучава украински оператори. Компанията има и офис и служители в Украйна, ангажирани с техническата поддръжка, ремонтите, обучението и инженерната помощ.
Производителят подготвя Penguin Mk3
Redwire посочва, че модулната конструкция на системата позволява по-бързо въвеждане на промени. „Живучестта на безпилотния апарат зависи от адаптивността“, заявява компанията. В условията на войната технологиите трябва да се обновяват често, тъй като противникът бързо намира противодействие на вече използвани решения.
Следващата версия, Penguin Mk3, вече е поръчана от една от държавите от НАТО. Тя ще може самостоятелно да излита и каца вертикално, ще разполага с няколко товарни отсека и ще превозва повече оборудване от по-ранните модели. Конструкцията е предвидена и за зимни операции, а управлението ще може да се извършва от екипаж от двама души.
Развитието на Penguin се вписва в по-широките усилия на Латвия и други държави от НАТО за противодействие на безпилотните апарати. Латвия изгражда автоматизирана система за откриване на руски дронове по границата си с Русия, която трябва да позволява използването на по-евтини средства за прехват, без да се налага всяко нарушение да бъде посрещано с излитане на изтребители.
Източници: УНИАН, Defence Blog
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бананова република
Коментиран от #3, #6
05:41 29.09.2026
2 Саш са участници
И тази е превзета от запада. Натото е армията на олигархията. И после: " Русия няма право да напада страни от натото "!? А те кви права имат да произвеждат дронове и да ги пускат в Русия? Ей, че изкривен свят бе?
Коментиран от #9
05:44 29.09.2026
3 Ха-ха-ха
До коментар #1 от "Бананова република":Е мое са миг-ове, ама още летят. А онеа, прескъпите железа, не мое да отлепят от земята. И си дал милиарди да тях, нали?
А по време на соца имахме армия, която можеше да победи Турция и Гърция едновременно! Влезнахме в "клуба на богатите", ама в чиниите на масата им!
05:47 29.09.2026
4 Проф. Пингвинов
05:52 29.09.2026
5 От ДАНС
Коментиран от #8
05:55 29.09.2026
6 Месершмидт
До коментар #1 от "Бананова република":МиГ 29 е проектиран така, че да превъзхожда ф16 във всички показатели, образовай се малко, преди да даваш компетентни мнения и мучения
05:55 29.09.2026
7 Путлерчо мамин
05:55 29.09.2026
8 Дзак
До коментар #5 от "От ДАНС":Ами автора иска да каже, че Не Е Кой да Е! Сиреч някой му снася, и не му пука. Следователно Е Провокатор!
05:56 29.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 рекогносцировка
Който е превеждал е невежа. Това е смачкана английска дума. Идва от "рекогнайзинг"- разпознаване! Камерите виждат образи, но процесорите обработват тази информация, сравняват я и я РАЗПОЗНАВАТ!!! Какво са заснели? Хора? Военни или цивилни? Сгради? Военни поделения или училище? Това е "рекогнайзинг"! Процедура по разпознаване на получените образи от камерите!
Коментиран от #12
06:02 29.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дзак
До коментар #10 от "рекогносцировка":Ако почетеш Война и Мир, ще разбереш! (Имах я в ученическата библиотека. Къде ли е сега?)
Коментиран от #13
06:18 29.09.2026
13 Абе аз не чета войни
До коментар #12 от "Дзак":Не ми е интересно това. Войната е сатанинско образование. Организирано се убиват масово хора. И кво интересно може да има в такова четиво? Примитивна работа на примитивни същества, които взаимно се убиват! Примитивен свят!
Виж по-друго е да конструирам мост над Марица с помощта на изкуствен интелект!
06:31 29.09.2026