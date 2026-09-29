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Украйна получи над 300 разузнавателни дрона Penguin
  Тема: Украйна

Украйна получи над 300 разузнавателни дрона Penguin

29 Септември, 2026 05:36, обновена 29 Септември, 2026 05:37 627 13

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  • penguin mk2x

Модернизираният Penguin Mk2X лети по-високо и използва стабилизирана камера за наблюдение на цели от по-голямо разстояние. Redwire разработва и нов модел с вертикално излитане и кацане.

Украйна получи над 300 разузнавателни дрона Penguin - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е получила повече от 300 разузнавателни дрона Penguin от американската космическа и отбранителна компания Redwire. Доставките започват през 2022 г., а използваната в момента версия е модернизираният Penguin Mk2X. Той е създаден за разузнаване, наблюдение и рекогносцировка и се отличава с по-голяма издръжливост, далечина и височина на полета спрямо по-ранните модели.

Точните показатели за максималната височина и далечината на полета не се разкриват. Известно е обаче, че Mk2X се издига значително по-високо от апаратите, доставени през 2022 г. Това затруднява прихващането му от ударни FPV дронове, използвани на бойното поле. Penguin е малък безпилотен апарат с неподвижно крило, който предава разузнавателна информация на операторите.

Камерата позволява наблюдение от по-голямо разстояние

На борда на Mk2X е монтирана стабилизирана камера Octopus 180. Тя се произвежда от латвийския филиал на Redwire и позволява на операторите да наблюдават цели от по-голямо разстояние и с по-висока точност. Стабилизирането на изображението е важно при продължителен полет и при наблюдение на подвижни обекти.

Дронът се проектира, произвежда и изпитва в Латвия. Там Redwire поддържа екип за летателни операции, който обучава украински оператори. Компанията има и офис и служители в Украйна, ангажирани с техническата поддръжка, ремонтите, обучението и инженерната помощ.

Производителят подготвя Penguin Mk3

Redwire посочва, че модулната конструкция на системата позволява по-бързо въвеждане на промени. „Живучестта на безпилотния апарат зависи от адаптивността“, заявява компанията. В условията на войната технологиите трябва да се обновяват често, тъй като противникът бързо намира противодействие на вече използвани решения.

Следващата версия, Penguin Mk3, вече е поръчана от една от държавите от НАТО. Тя ще може самостоятелно да излита и каца вертикално, ще разполага с няколко товарни отсека и ще превозва повече оборудване от по-ранните модели. Конструкцията е предвидена и за зимни операции, а управлението ще може да се извършва от екипаж от двама души.

Развитието на Penguin се вписва в по-широките усилия на Латвия и други държави от НАТО за противодействие на безпилотните апарати. Латвия изгражда автоматизирана система за откриване на руски дронове по границата си с Русия, която трябва да позволява използването на по-евтини средства за прехват, без да се налага всяко нарушение да бъде посрещано с излитане на изтребители.

Източници: УНИАН, Defence Blog


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бананова република

    4 8 Отговор
    А Мунчо още разчита на москвичите МиГ-29 😆

    Коментиран от #3, #6

    05:41 29.09.2026

  • 2 Саш са участници

    11 2 Отговор
    Директно в тази война. Целта им е да разпаднат Русия на парчета и по отделно да я изядат. Системата на Запада е хищническа. Яж другите, а може и те да те изядат. И къде се проектират и произвеждат? В Латвия?
    И тази е превзета от запада. Натото е армията на олигархията. И после: " Русия няма право да напада страни от натото "!? А те кви права имат да произвеждат дронове и да ги пускат в Русия? Ей, че изкривен свят бе?

    Коментиран от #9

    05:44 29.09.2026

  • 3 Ха-ха-ха

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бананова република":

    Е мое са миг-ове, ама още летят. А онеа, прескъпите железа, не мое да отлепят от земята. И си дал милиарди да тях, нали?
    А по време на соца имахме армия, която можеше да победи Турция и Гърция едновременно! Влезнахме в "клуба на богатите", ама в чиниите на масата им!

    05:47 29.09.2026

  • 4 Проф. Пингвинов

    5 1 Отговор
    Информацията от "новите украински дронове" нали знаете къде отива. Европейските политици може и да са прости, но военните от НАТО са доста притеснени.

    05:52 29.09.2026

  • 5 От ДАНС

    4 1 Отговор
    Какво ни интересува кой произвежда дронове и камери?

    Коментиран от #8

    05:55 29.09.2026

  • 6 Месершмидт

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бананова република":

    МиГ 29 е проектиран така, че да превъзхожда ф16 във всички показатели, образовай се малко, преди да даваш компетентни мнения и мучения

    05:55 29.09.2026

  • 7 Путлерчо мамин

    2 2 Отговор
    Сорос видя че съм см 0 таняк и ми заповяда да не ги пиачм западните доставки.

    05:55 29.09.2026

  • 8 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "От ДАНС":

    Ами автора иска да каже, че Не Е Кой да Е! Сиреч някой му снася, и не му пука. Следователно Е Провокатор!

    05:56 29.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 рекогносцировка

    4 0 Отговор
    Мое ли некой да ми кае, кво е това реко...?
    Който е превеждал е невежа. Това е смачкана английска дума. Идва от "рекогнайзинг"- разпознаване! Камерите виждат образи, но процесорите обработват тази информация, сравняват я и я РАЗПОЗНАВАТ!!! Какво са заснели? Хора? Военни или цивилни? Сгради? Военни поделения или училище? Това е "рекогнайзинг"! Процедура по разпознаване на получените образи от камерите!

    Коментиран от #12

    06:02 29.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "рекогносцировка":

    Ако почетеш Война и Мир, ще разбереш! (Имах я в ученическата библиотека. Къде ли е сега?)

    Коментиран от #13

    06:18 29.09.2026

  • 13 Абе аз не чета войни

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дзак":

    Не ми е интересно това. Войната е сатанинско образование. Организирано се убиват масово хора. И кво интересно може да има в такова четиво? Примитивна работа на примитивни същества, които взаимно се убиват! Примитивен свят!
    Виж по-друго е да конструирам мост над Марица с помощта на изкуствен интелект!

    06:31 29.09.2026

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