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Принц Хари: Децата ми са доволни от училището във Великобритания
  Тема: Известни личности

Принц Хари: Децата ми са доволни от училището във Великобритания

28 Септември, 2026 20:39 552 7

  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • британско училище-
  • кралското семейство-
  • бирмингам

Херцогът на Съсекс каза, че адаптацията им му позволява да се съсредоточи върху Игрите на непобедимите в Бирмингам.

Принц Хари: Децата ми са доволни от училището във Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Принц Хари заяви, че децата му са се адаптирали към училището във Великобритания и са доволни от новата си среда. По думите му това му позволява да се съсредоточи върху подготовката за следващото издание на Игрите на непобедимите в Бирмингам.

„Беше страхотно да се върна на британска земя. Децата са доволни от училището и това ми дава възможност да се съсредоточа върху подготовката за Игрите на непобедимите, които ще се проведат в Бирмингам през юли следващата година“, каза херцогът на Съсекс.

Хари не разкри причините за преместването

На въпрос какво е подтикнало семейството да се премести, принц Хари отговори кратко: „Много причини“. Той не даде допълнителни подробности.

Принц Хари и Меган Маркъл живяха в Съединените щати шест години. Семейството се завърна във Великобритания с частен полет от Калифорния, като пристигна на летището в Бирмингам. Децата вече посещават британско училище, а учебната година започна през септември.

Училищата напомниха за конфиденциалността

Около началото на учебната година училищата са изпратили официално напомняне за спазването на конфиденциалността. В него е посочено, че снимките трябва да показват единствено собствените деца на родителите.

Ограничението беше свързано със ситуацията около децата на Меган Маркъл и принц Хари. Двамата остават извън официалните задължения на британското кралско семейство, докато Хари се подготвя за състезанията в Бирмингам през юли 2027 г.

Източници: Дейли Мейл, Гардиън


Великобритания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тур

    3 2 Отговор
    Да ви eeee... мaйката, ууу!

    20:49 28.09.2026

  • 3 Деденце ще снася кинти

    4 2 Отговор
    Хубаво да си е в къщи при тати!

    20:49 28.09.2026

  • 4 Ха,ха

    3 1 Отговор
    Ма в бг немаме принцове бе,кво ни занимават с драмите на тия със синята кръв🤣😂😂

    21:03 28.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Посланика на конго

    1 0 Отговор
    Най голямата ми грешка е че 2019 избягах от великобритания. Отново бях филмиран по поредната материалистка и евтин биологичен материал.

    21:22 28.09.2026

  • 7 черен хумор

    0 0 Отговор
    Този не е взел нищо от грозната си майка , красавец е като татко си..!

    21:57 28.09.2026