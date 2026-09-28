Принц Хари: Децата ми са доволни от училището във Великобритания

Принц Хари заяви, че децата му са се адаптирали към училището във Великобритания и са доволни от новата си среда. По думите му това му позволява да се съсредоточи върху подготовката за следващото издание на Игрите на непобедимите в Бирмингам.
„Беше страхотно да се върна на британска земя. Децата са доволни от училището и това ми дава възможност да се съсредоточа върху подготовката за Игрите на непобедимите, които ще се проведат в Бирмингам през юли следващата година“, каза херцогът на Съсекс.
Хари не разкри причините за преместването
На въпрос какво е подтикнало семейството да се премести, принц Хари отговори кратко: „Много причини“. Той не даде допълнителни подробности.
Принц Хари и Меган Маркъл живяха в Съединените щати шест години. Семейството се завърна във Великобритания с частен полет от Калифорния, като пристигна на летището в Бирмингам. Децата вече посещават британско училище, а учебната година започна през септември.
Училищата напомниха за конфиденциалността
Около началото на учебната година училищата са изпратили официално напомняне за спазването на конфиденциалността. В него е посочено, че снимките трябва да показват единствено собствените деца на родителите.
Ограничението беше свързано със ситуацията около децата на Меган Маркъл и принц Хари. Двамата остават извън официалните задължения на британското кралско семейство, докато Хари се подготвя за състезанията в Бирмингам през юли 2027 г.
Източници: Дейли Мейл, Гардиън
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