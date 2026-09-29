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Тръмп оцени срещата със Си с „12 от 10“ и отрече за оръжия

Тръмп оцени срещата със Си с „12 от 10“ и отрече за оръжия

29 Септември, 2026 05:34 467 2

  • доналд тръмп-
  • си цзинпин-
  • съединени щати-
  • китай-
  • американско оръжие

Американският президент заяви, че разговорите с китайския лидер са били великолепни. Той отхвърли твърдението, че е предложил на Китай да купува американско оръжие.

Тръмп оцени срещата със Си с „12 от 10“ и отрече за оръжия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оцени срещата си с китайския лидер Си Цзинпин с „12 от 10“, като определи разговорите във Вашингтон като „много уважителни, много добри“ и „великолепни“. Оценката е дадена пред журналисти в Белия дом след разговорите между двамата лидери.

„Бих я оценил с 12 от 10. Много уважителна, много добра, великолепна среща“, каза Тръмп.

Разминаване за американските оръжия

Американският президент отрече да е предлагал на Си Цзинпин Китай да купува оръжие от САЩ. „Никога не съм чувал за такова нещо. Вероятно биха искали да го купят, защото произвеждаме по-качествена техника, но ние не сме обсъждали това“, заяви Тръмп.

Така той опроверга разказа на посланика на САЩ в Китай Дейвид Пердю. В телевизионно интервю Пердю заяви, че Тръмп е обяснил на китайския лидер, че Вашингтон продава оръжие на различни държави, след което го е попитал дали Китай би искал да купи американско оръжие. Посланикът не уточни кога точно е бил отправен въпросът, какви системи са били обсъждани или как е реагирал Си Цзинпин.

Пердю каза още, че темата за американските оръжейни доставки за Тайван се обсъжда между Тръмп и Си при всяка тяхна среща. Разминаването между думите на президента и посланика оставя непотвърдено дали въпросът за евентуална покупка на американско оръжие е бил зададен като сериозно предложение или в друг контекст.

Тайван остава чувствителна тема

Срещата във Вашингтон се състоя по време на държавното посещение на Си Цзинпин в САЩ. Предишните разговори между двамата лидери бяха проведени през май в Пекин, като тогава сред обсъжданите теми бяха Тайван и американските оръжейни доставки за острова.

Американските власти междувременно заявиха, че няма план за продажба на оръжие на Китай, а действащото законодателство на САЩ забранява подобни сделки. Потвърдено е единствено, че Тръмп отхвърля версията на Пердю за разговора, докато самият посланик твърди, че президентът е задал въпроса.

Източници: РБК


САЩ
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  • 1 Тръмпи тъпото

    1 1 Отговор
    Лъжа на поразия.

    05:37 29.09.2026

  • 2 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Само мога да си представя какво си мисли дисциплиниран, ерудиран китайски предводител за известен с разгулния си живот, лабилен и непоследователен тип като Дони Съчмата! Презрението е най мекото чувство, което Си усеща!

    06:11 29.09.2026