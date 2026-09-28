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Емили Ратайковски привлече внимание с червена рокля без сутиен СНИМКА
  Тема: Известни личности

Емили Ратайковски привлече внимание с червена рокля без сутиен СНИМКА

28 Септември, 2026 20:30, обновена 28 Септември, 2026 21:10 1 814 12

  • емили ратаковски-
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  • мода-
  • червена рокля-
  • известни личности

Моделът присъства на наградите MTV VMAs в Лос Анджелис с прилепнало облекло и изрязани странични елементи.

Емили Ратайковски привлече внимание с червена рокля без сутиен СНИМКА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Емили Ратаковски привлече внимание с избора си на облекло за музикалните награди MTV VMAs в Лос Анджелис. Моделът и актриса се появи на закритото събитие с прилепнала червена рокля с изрязани елементи отстрани, под която не носеше сутиен. Част от гърдите ѝ останаха видими.

Ратаковски допълни визията си с грим с тъмни сенки и нюдов гланц за устни. Снимки от появата ѝ бяха споделени в Instagram, съобщи Газета.Ru.

Емили Ратайковски привлече внимание с червена рокля без сутиен СНИМКА
Снимка: Instagram

Поредна смела визия

Това не е първият подобен избор на модела през септември. На 13 септември тя се появи с бял полупрозрачен топ, отново без сутиен. Тогава го комбинира с панталон в млечен цвят и сандали на високи токчета, а косата ѝ беше прибрана под яката.

Малко по-рано Ратаковски стана лице на новия брой на списание EE72. За фотосесията тя позира с многослойна минирокля с кариран принт от колекцията на Vivienne Westwood от 1993 г. Образът беше допълнен от барета с перо и кожена чанта.

В тази фотосесия моделът е с коса, оформена на къдрици, черна очна линия и лилави сенки. Появата ѝ на MTV VMAs продължава серията от визии, при които акцентът е върху изрязаните и полупрозрачни детайли в облеклото.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фейк - либераст

    6 2 Отговор
    Със силикон направила джуки и балкон!

    20:42 28.09.2026

  • 3 ГЪДЮ ГЪДЕВ БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ОХ БЕЗ ГУМА ЩЕ Я УВАЖА ИЗВИНЕТЕ МЕ .

    20:45 28.09.2026

  • 4 Помакинята

    2 2 Отговор
    Миленчо .( Обслушвашт пе.рсонал)..мештаеш ли да и брък .ш под пол.чката ...перве.рзник ....и да не забравяш като пишеш за йотова-радев ...БКП ..БКП...БКП...и от време на време КПСС ..БКП

    20:46 28.09.2026

  • 5 Гретиния

    4 0 Отговор
    Абе, пиразклатих го, ама......без желание некак си бе! На таз са и увиснали до пъпа.
    Нямате ли Деми Роуз?

    20:46 28.09.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Ако не взима много скъпо... може! аресват ми!

    20:49 28.09.2026

  • 7 ИТъйНататък

    5 0 Отговор
    Слезнал 2 етажа по-надолу този силикон...
    Какво ли чудо ще е на 45 г.?

    21:09 28.09.2026

  • 8 Дърта кифла опитваща се да се продаде

    7 0 Отговор
    Цената на тази пада и трябва здрава промоция ако иска някой да я вземе

    21:12 28.09.2026

  • 9 Теслатъ

    4 0 Отговор
    "Каката" си търси "Чичко Паричко", дорде не е изпуснала влака... -))))

    21:22 28.09.2026

  • 10 Балкониада

    3 0 Отговор
    Имаше големи естествени. Увиснали са до пъпа и ги е заменила с гумени. Джуките винаги са били напомпани.

    21:22 28.09.2026

  • 11 Любопитко

    1 0 Отговор
    А ценоразписът привличащ ли е или отблъскващ?

    21:34 28.09.2026

  • 12 ВЕСЕЛЯК

    0 0 Отговор
    Аз съм Мара- хууубавата,
    голема щурв,а в мааахалата.
    Титите ми чааак до пъпа.
    Като хода ше гиии настъпа.
    (текст народен)

    21:37 28.09.2026