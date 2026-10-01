В Дакар музиката не е само звук, а памет. Именно в тази традиция израства Юсу Н'Дур, който на 1 октомври навършва 67 години. Певецът, композиторът и продуцентът превръща сенегалския мбалакс в музика, разпознаваема далеч отвъд Западна Африка, без да прекъсва връзката си с езика, ритмите и историите на своята страна.

Н'Дур започва да пее пред публика още на 12 години. През 1979 г. създава Етоал дьо Дакар, а две години по-късно групата получава името Супер Етоал дьо Дакар. Съставът се превръща в една от водещите сили на мбалакса – стил, който съчетава традиционни сенегалски барабани и вокални форми с влияния от кубинската музика, джаза, соула и попа.

От Дакар до световните класации

Първият международен албум на Н'Дур, „Лъвът“, излиза през 1989 г. Той вече е познат на част от публиката извън Африка и заради сътрудничеството си с Питър Гейбриъл, но истинският световен пробив идва през 1994 г. със „7 секунди“.

Песента, записана с Нене Чери, превръща гласа му в един от най-разпознаваемите в световната музика. Тя достига първо място в класациите на няколко европейски държави и остава най-известната му международна песен. В нея двамата изпълнители пеят за невинността на новороденото дете, което още не познава разделенията и насилието на света.

Н'Дур никога не разглежда музиката само като развлечение. В интервю за PBS News Hour той казва: „Аз съм грио. Гриото е разказвачът, паметта.“ По думите му песните му говорят за обществото, за бедността, за уважението към жените и за ежедневните проблеми, които засягат хората.

„Грами“, кино и обществена роля

Албумът „Очите са отворени“ му носи първата номинация за „Грами“ през 1993 г., а „Пътеводителят“ е номиниран през 1995 г. Най-голямото музикално отличие идва с „Египет“ – албум, посветен на духовните и музикалните корени на сенегалския ислям. За него Н'Дур печели „Грами“ през 2005 г.

През 1998 г. той изпълнява официалната песен на световното първенство по футбол във Франция заедно с Аксел Ред. Участва и във филма „Невероятна благодат“, а документалният филм „Юсу Н'Дур: Завръщане в Горе“ проследява пътуването му към корените на черната музика.

Музикантът не остава само на сцената. През 2012 г. влиза в правителството на Сенегал като министър на културата и туризма. Назначението идва след активното му участие в политическия живот на страната и опита му да се включи в президентската надпревара. За кратко той сменя микрофона с държавния пост, но музиката остава неговият основен език.

Глас, който продължава да звучи

Н'Дур е носител на шведската награда „Полар“ от 2013 г. и на японската „Премиум Империале“ от 2017 г. През 2025 г. издава албума „Да осветим света“, а през 2026 г. продължава да публикува нова музика, включително сингъла „Сенегал, само“.

Повече от четири десетилетия след началото на кариерата му неговото значение не се измерва само с награди и хитове. Юсу Н'Дур остава модерният грио – човекът, който носи гласа на Сенегал към света и връща световната музика обратно към човешката памет.

Източник: Reuters